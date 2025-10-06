Νέες αιχμές Ζελένσκι κατά των συμμάχων του: «Η Ρωσία γελά με την στάση της Δύσης»

Έξαλλος εμφανίστηκε ο Ζελένσκι μετά τον ρωσικό βομβαρδισμό του Λβιβ • Κατηγόρησε μάλιστα τη Δύση, πως εξαρτήματα των ρωσικών drones και των πυραύλων, είχαν δυτική προέλευση, ζητώντας από τους συμμάχους του να προσέχουν τις εξαγωγές τους.

Απογοητευμένος αισθάνεται ο Ουκρανός πρόεδρος με την στάση της Δύσης και τα αργά αντανακλαστικά της, έτσι όπως τουλάχιστον τα αντιλαμβάνεται ο ίδιος, καθώς μετά το νέο μπαράζ ρωσικών αεροπορικών βομβαρδισμών που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο έξι ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη 18, κατηγόρησε τους συμμάχους του για «μηδαμινή πραγματική αντίδραση».

Το νέο «κατηγορώ» του Ζελένσκι στη Δύση έρχεται μετά τον βομβαρδισμό (τον μεγαλύτερο από την έναρξη της ρωσικής εισβολής) της πόλης Λβιβ, η οποία θεωρείται μια από τις πιο ασφαλείς πόλεις της Ουκρανίας καθώς βρίσκεται στα δυτικά της χώρας.

Για πέντε ώρες, ιρανικής κατασκευής drones Shahed και πύραυλοι στόχευσαν την πόλη, η οποία βρίσκεται περίπου 70 χιλιόμετρα από τα πολωνικά σύνορα. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν μέχρι το κέντρο της πόλης, που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Μεταξύ των θυμάτων ήταν ένα κορίτσι 15 ετών, που σκοτώθηκε μαζί με τρία μέλη της οικογένειάς της όταν το σπίτι τους κατέρρευσε στο χωριό Λαπάιβκα, στην περιφέρεια του Λβιβ. Άλλα οκτώ άτομα τραυματίστηκαν από την ίδια επίθεση. Ένα ακόμα άτομο σκοτώθηκε στη Ζαπορίζια όταν drones χτύπησαν μια πολυκατοικία.

«Η Ρωσία γελά»

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία απέρριψε όλες τις προσφορές για κατάπαυση του πυρός και ότι στοχεύει σκόπιμα τις υποδομες της Ουκρανίας και ιδιαίτερα το δίκτυο φυσικού αερίου και ενέργειας ενόψει του χειμώνα.

Russia is openly trying to destroy our civilian infrastructure right now, ahead of winter – our gas infrastructure, our power generation and transmission. Zero real reaction from the world. We will fight so that the world does not remain silent and so that Russia feels the… pic.twitter.com/7AXfXD6x7U — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 5, 2025

Ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει καμία άξια, ισχυρή αντίδραση από τον κόσμο για όσα συμβαίνουν. Για τη συνεχή αύξηση στην ένταση και την αποθράσυνση των επιθέσεων. Γι’ αυτό το κάνει ο Πούτιν: κοροϊδεύει τη Δύση, τη σιωπή της και την έλλειψη ισχυρών αντιδράσεων».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας υποσχέθηκε ότι η χώρα του θα απαντήσει «ώστε η Ρωσία να νιώσει τις συνέπειες».

Παράλληλα αποκάλυψε ότι τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση της Κυριακής – περίπου 500 drones και πάνω από 50 πυραύλοι – περιείχαν εξαρτήματα δυτικής κατασκευής, περιλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου, ζητώντας ενίσχυση των ελέγχων στις εξαγωγές τους.