Δευτέρα, 06 Οκτωβρίου, 2025
Ισπανία
Οι Ισπανοί ακτιβιστές του στόλου μιλούν σε δημοσιογράφους μετά την άφιξή τους στην πατρίδα τους, Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025.

Πληθαίνουν οι καταγγελίες για ισραηλινή τρομοκρατία στους συλληφθέντες του Flotilla

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
«Μας χτύπαγαν, μας έσερναν. Μας σφάλιζαν τα μάτια, μας έδεναν χειροπόδαρα», κατήγγειλε η ισπανική αποστολή του Διεθνούς Στόλου που έφτασε στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης.

Μετά τους Ιταλούς ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla που έφτασαν στη Ρώμη, καταγγέλλοντας σωματική και ψυχολογική βία, παράβαση κάθε κανόνα του κράτους δικαίου, χλευασμό και βασανιστήρια μέσα στις ισραηλινές φυλακές, και η ισπανική αποστολή περιέγραψε την ίδια φρίκη.

Ειδικότερα, 21 Ισπανοί ακτιβιστές από τους 49 συνολικά που επέβαινα σε σκάφη του Διεθνούς Στόλου, έφτασαν στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης χθες, Κυριακή, τονίζοντας ότι υπέστησαν κακομεταχείριση και ταπεινώσεις κατά τη διάρκεια της παράνομης κράτησής τους.

«Η σωματική και ψυχολογική κακομεταχείριση επαναλαμβανόταν καθημερινά. Μας χτύπαγαν, μας έσερναν. Μας σφάλιζαν τα μάτια. Μας έδεναν χειροπόδαρα», είπε σε δημοσιογράφους ο Ραφαέλ Μπορέγο, μέλος του στόλου.

Ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Άλβαρες ανακοίνωσε χθες το πρωί ότι κλείστηκε συμφωνία με το Ισραήλ προκειμένου η πρώτη ομάδα 21 Ισπανών ακτιβιστών να μπορέσει να επιστρέψει αεροπορικώς εντός της ημέρας.

Όλοι δέχτηκαν να υπογράψουν έγγραφο στο οποίο αναγνώρισαν ότι εισήλθαν παρανόμως στο Ισραήλ, ανέφερε ο κ. Άλβαρες. Οι υπόλοιποι 28 αρνούνται μέχρι τώρα να το κάνουν και αναμένεται να παραμείνουν υπό κράτηση περισσότερο, σημείωσε ο Καταλανός ευρωβουλευτής και δικηγόρος Τζάουμε Άζενς στην ισπανική δημόσια τηλεόραση.

Τέσσερις πορτογάλοι ακτιβιστές αναμενόταν παράλληλα να φθάσουν στη Λισαβόνα χθες βράδυ, σύμφωνα με το πορτογαλικό ΥΠΕΞ.

Μέρος του στόλου αναχώρησε από τη Βαρκελώνη στις αρχές Σεπτεμβρίου, με σκοπό να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό και να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα. Όμως οι ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν σε όλα τα σκάφη του Στόλου.

Ανάμεσα στα μέλη του Flotilla, ακτιβιστές από δεκάδες χώρες, βρισκόταν η Σουηδή νεαρή Γκρέτα Τούνμπεργκ, η οποία ακούγεται πως θα επιστρέψει σήμερα μαζί με τους 27 Έλληνες ακτιβιστές.

Εκατοντάδες ακτιβιστές που βρίσκονταν πάνω στα πλοία του στόλου και τέθηκαν υπό κράτηση από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αναμένουν την απέλασή τους. Ήδη 137 ακτιβιστές μεταφέρθηκαν αεροπορικώς το Σάββατο στην Κωνσταντινούπολη.

Η Ισπανία συγκαταλέγεται στις πιο επικριτικές φωνές στην Ευρώπη όσον αφορά τον πόλεμο που διεξάγει το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Πληθαίνουν οι καταγγελίες για ισραηλινή τρομοκρατία στους συλληφθέντες του Flotilla

