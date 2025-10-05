Αερόστατα με λαθραία τσιγάρα έφεραν το χάος στο αεροδρόμιο του Βίλνιους

Αναταραχή στις πτήσεις, αναστολή της λειτουργίας του αεροδρομίου, καθώς εντοπίστηκαν τουλάχιστον 25 αερόστατα στον λιθουανικό εναέριο χώρο.

Ένα περίεργο και συνάμα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο αεροδρόμιο του Βίλνιους στη Λιθουανία. Η εναέρια κυκλοφορία ανεστάλη προσωρινά, καθώς οι Αρχές εντόπισαν αερόστατα θερμού αέρα, τα οποία φαίνεται να μετέφεραν παράνομα τσιγάρα από τη Λευκορωσία.

«Οι πτήσεις διακόπηκαν στο αεροδρόμιο του Βίλνιους από τις 22:15 του Σαββάτου (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) μέχρι την Κυριακή στις 04:40», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ντάριους Μπούτα, εκπρόσωπος του Εθνικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων, προσθέτοντας ότι περίπου 30 πτήσεις είχαν καθυστέρηση, ματαιώθηκαν ή χρειάσθηκε να προσγειωθούν αλλού.

Περίπου 25 αερόστατα παραβίασαν το λιθουανικό ενάεριο χώρο, δύο από τα οποία κοντά στο αεροδρόμιο του Βίλνιους, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος.

Σύμφωνα με τον Μπούτα, σήμερα το πρωί βρέθηκαν ένδεκα αερόστατα φορτωμένα με πακέτα λαθραίων τσιγάρων.

Τέτοια αερόστατα είχαν ήδη προσγειωθεί νωρίτερα φέτος στη Λιθουανία, ακόμα και στο αεροδρόμιο, και από το 2024 οι συνοριακοί φρουροί έχουν το δικαίωμα να τα καταρρίπτουν.

Χρησιμοποιούνται τέτοιου είδους μετεωρολογικά αερόστατα για τη μεταφορά λευκορωσικών τσιγάρων με σκοπό να πουληθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ο καπνός είναι πιο ακριβός.

Η Λιθουανία έχει καταγράψει 966 τέτοια αερόστατα τα οποία εισήλθαν πέρυσι στη χώρα, και 544 φέτος, σύμφωνα με τον Μπούτα.

«Η χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών και μετεωρολογικών αεροστάτων από τους λαθρεμπόρους θεωρείται εγκληματική δραστηριότητα, αλλά όχι ενέργεια δολιοφθοράς ή προβοκάτσια», ανέφερε ο αξιωματούχος.