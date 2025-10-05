Καλπάζει το AfD στη Γερμανία - Ξανά πρώτο σε νέα δημοσκόπηση

Πρώτη και μάλιστα με διαφορά δύο μονάδων αναδεικνύεται σε νέα δημοσκόπηση η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD), με την Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) να καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό της των τελευταίων έξι μηνών. Με τα δεδομένα της μέτρησης, ο σημερινός κυβερνητικός συνασπισμός δεν θα είχε πλειοψηφία.
Σύμφωνα με την δημοσκόπηση του Ινστιτούτου INSA για λογαριασμό της Bild am Sonntag, η AfD μένει σταθερή στο 26%, ενώ CDU/CSU χάνουν μία μονάδα και περιορίζονται στο 24%. Στην Τρίτη θέση βρίσκεται το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) με 14% (-1) και ακολουθεί το Κόμμα της Αριστεράς με 12% (+1), το οποίο εκτοπίζει τους Πράσινους οι οποίοι περιορίζονται στο 11% (-1).
Με αυτά τα δεδομένα, ο συνασπισμός CDU/CSU-SPD θα συγκέντρωνε μόλις 38% - το χαμηλότερο ποσοστό από την ανάληψη των καθηκόντων του τον περασμένο Μάιο και επτά μονάδες κάτω από το αποτέλεσμα των ομοσπονδιακών εκλογών του Φεβρουαρίου, ενώ η μόνη ρεαλιστική συνεργασία εφόσον ισχύει ο αποκλεισμός της AfD θα ήταν μεταξύ CDU/CSU, SPD και Πρασίνων, με ποσοστό 49%.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας