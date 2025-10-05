Αθήνα, 21°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
22.4° 20.6°
4 BF
58%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
17°C
18.6° 15.6°
3 BF
53%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
20°C
21.0° 20.5°
3 BF
60%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
15°C
14.9° 14.9°
1 BF
67%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
18.9° 18.9°
3 BF
59%
Βέροια
Αίθριος καιρός
16°C
15.9° 15.9°
0 BF
61%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
12°C
12.4° 12.4°
1 BF
44%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
19°C
19.5° 19.5°
2 BF
59%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
24.1° 22.8°
1 BF
46%
Μυτιλήνη
Σποραδικές νεφώσεις
21°C
22.9° 21.1°
4 BF
49%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
22.4° 22.4°
3 BF
43%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
21°C
20.7° 19.3°
3 BF
49%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
20.9° 20.9°
1 BF
56%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
17°C
16.9° 16.9°
2 BF
59%
Λαμία
Αίθριος καιρός
22°C
22.2° 20.1°
3 BF
30%
Ρόδος
Σποραδικές νεφώσεις
24°C
23.8° 21.8°
2 BF
65%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
21°C
21.6° 20.8°
0 BF
42%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
18.3° 17.3°
2 BF
52%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
16°C
15.8° 15.8°
2 BF
63%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
15°C
14.6° 14.6°
1 BF
53%
ΜΕΝΟΥ
Κυριακή, 05 Οκτωβρίου, 2025
sxoleio paidia
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Σε διαθεσιμότητα ο διευθυντής των «Παιδικά Χωριά SOS» στην Αυστρία - Καταγγελίες για κακοποίηση παιδιών

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
Την υπόθεση έφερε στη δημοσιότητα εβδομαδιαίο περιοδικό της χώρας.

Ο διευθυντής των Παιδικών Χωριών SOS Αυστρίας τέθηκε σε διαθεσιμότητα μετά από καταγγελίες για κακοποίηση παιδιών σε πολλές από τις εγκαταστάσεις της οργάνωσης στην χώρα, ανακοίνωσε χθες Σάββατο το εποπτικό συμβούλιο αυτής της διεθνούς μη κυβερνητικής οργάνωσης.

Ο Κρίστιαν Μόζερ, επικεφαλής της οργάνωσης αυτής στην Αυστρία τα τελευταία 17 χρόνια, απαλλάχθηκε από όλα τα καθήκοντά του εν αναμονή των αποτελεσμάτων εξεταστικής επιτροπής που συστήθηκε για την υπόθεση.

«Για το εποπτικό συμβούλιο, είναι προφανές ότι η προστασία των παιδιών, η διαφάνεια και ο σωστός χειρισμός των γεγονότων αποτελούν ύψιστες προτεραιότητες», δήλωσε η Ιρένε Σζίμακ, πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου των Παιδικών Χωριών SOS Αυστρίας, σε ανακοίνωσή της.

Μετά τις αποκαλύψεις του εβδομαδιαίου περιοδικού Falter για κακοποιήσεις παιδιών στις εγκαταστάσεις της των Παιδικών Χωριών SOS στο Μόσμπεργκ στη νοτιοδυτική Αυστρία από το 2008 έως το 2020, η ΜΚΟ ανακοίνωσε στις 17 Σεπτεμβρίου την έναρξη εξωτερικής αξιολόγησης.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του Falter, για χρόνια παιδιά και έφηβοι ξυλοκοπούνταν, έμπαιναν στην απομόνωση και φωτογραφίζονταν γυμνοί, γεγονότα που δεν δημοσιοποιήθηκε ποτέ παρά την εκπόνηση λεπτομερούς έκθεσης το 2020.

Από τότε, έχουν έρθει στην επιφάνεια νέες αποκαλύψεις για παρόμοιες καταγγελίες σε εγκαταστάσεις των Παιδικών Χωριών SOS στο Ιμστ, στο Τιρόλ και στο Σεκέρχιν, κοντά στο Σάλτσμπουργκ.

Εισαγγελείς στο Κλάγκενφουρτ, στο Ίνσμπρουκ και στο Σάλτσμπουργκ διερευνούν τώρα αυτές τις καταγγελίες .

Η ΜΚΟ Παιδικά Χωριά SOS, που παρέχει φροντίδα σε ορφανά ή εγκαταλελειμμένα παιδιά, έχει 572 παραρτήματα σε όλο τον κόσμο.

Το 2022, η ΜΚΟ γνωστοποίησε μια υπόθεση παιδοφιλίας που αφορούσε έναν μεγάλο δωρητή σε μια από τις εγκαταστάσεις της στην Ασία, μετά τις αποκαλύψεις πολυάριθμων περιστατικών βίας.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Σε διαθεσιμότητα ο διευθυντής των «Παιδικά Χωριά SOS» στην Αυστρία - Καταγγελίες για κακοποίηση παιδιών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual