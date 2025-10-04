Χιλιάδες διαδηλωτές στη Βαρκελώνη για τη Γάζα, δεκάδες συλλήψεις στο Λονδίνο

«Να σταματήσουμε τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη – Στοπ στο εμπόριο όπλων με το Ισραήλ», ανέφερε ένα τεράστιο κόκκινο πανό στην κινητοποίηση της Βαρκελώνης.

Την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη κρίσιμες διαπραγματεύσεις για την επόμενη ημέρα στη Λωρίδα της Γάζας, πραγματοποιήθηκαν μεγάλες διαδηλώσεις σε ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την υποστήριξή τους στους Παλαιστίνιους, ζητώντας το τέλος του πολέμου και της γενοκτονίας, καθώς και τη διακοπή της πώλησης όπλων στο Ισραήλ.

► Στη Βαρκελώνη, πίσω από ένα τεράστιο, κόκκινο πανό με το σύνθημα «Να σταματήσουμε τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη – Στοπ στο εμπόριο όπλων με το Ισραήλ», περίπου 70.000 άνθρωποι, σύμφωνα με τη δημοτική αστυνομία, διαδήλωσαν ειρηνικά στο κέντρο της πόλης. Το πλήθος φώναζε συνθήματα όπως «Μποϊκοτάζ στο Ισραήλ» και «Ελεύθερη Παλαιστίνη».

«Εδώ και πολλά χρόνια, η πολιτική του Ισραήλ δεν είναι σωστή και πρέπει να κατέβουμε στους δρόμους» είπε η Μάρτα Καράνθα, μια 65χρονη συνταξιούχος που είχε καλύψει το σώμα της με την παλαιστινιακή σημαία. «Η Βαρκελώνη κατεβαίνει στους δρόμους. Την Πέμπτη διαδηλώσαμε επίσης πολλοί, όταν αναχαιτίστηκε ο στολίσκος και αναμένουμε ότι σήμερα θα είμαστε περισσότεροι, πρόσθεσε.

Barcelona amb Palestina.

4 d’Octubre 2025 pic.twitter.com/1pRofX5rWC — Jordi Évole (@jordievole) October 4, 2025

Μεταξύ των διαδηλωτών ήταν και ο Χόρντι Μπας, ένας 40χρονος εκπαιδευτικός που κρατούσε μια παλαιστινιακή σημαία. «Το περιμέναμε ότι σήμερα θα έρχονταν πολλοί επειδή γίνεται μεγάλη κινητοποίηση. Είναι το μοναδικό πράγμα που μπορεί να δώσει λίγο θάρρος στον παλαιστινιακό πληθυσμό: να δουν ότι όλος ο κόσμος κινητοποιείται και στέκει αλληλέγγυος», είπε.

Barcelona right now 🇵🇸✊🏽 pic.twitter.com/mxfW7eT00r — Leyla Hamed (@leylahamed) October 4, 2025

Περίπου 50 Ισπανοί κρατούνται στο Ισραήλ μετά την αναχαίτιση του στολίσκου από τον ισραηλινό στρατό, ανέφερε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες.

► Στη Βρετανία, η αστυνομία του Λονδίνου συνέλαβε σήμερα δεκάδες υποστηρικτές μιας απαγορευμένης φιλοπαλαιστινιακής οργάνωσης, οι οποίοι διαδήλωσαν παρά τα αιτήματα να ματαιώσουν τη διαμαρτυρία τους μετά την πρόσφατη, θανάσιμη επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ. Η διαδήλωση είχε ανακοινωθεί πριν από την επίθεση, ως διαμαρτυρία κατά της απαγόρευσης της οργάνωσης Palestine Action στο πλαίσιο της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας.

British police arrest a blind man with a walking cane in Trafalgar Square, London, under the Terrorism Act, for holding a sign reading: ‘I oppose genocide – I support Palestine Action,’ as part of a wave of arrests targeting hundreds of protesters. pic.twitter.com/CgcBKLXNRB — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) October 4, 2025

Ο Bρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε απευθύνει προηγουμένως σήμερα, μέσω του X, έκκληση για ηρεμία λέγοντας: «Καλώ όλους όσοι σκέφτονται να διαδηλώσουν αυτό το σαββατοκύριακο να αναγνωρίσουν και να σεβαστούν την οδύνη των βρετανών εβραίων. Είναι μια στιγμή θρήνου. Δεν είναι καιρός για να προκληθεί ένταση και περισσότερος πόνος. Είναι καιρός να σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλο».

Αστυνομικοί συνέλαβαν διαδηλωτές στην πλατεία Τραφάλγκαρ οι οποίοι έγραφαν συνθήματα σε πανό δηλώνοντας την υποστήριξή τους στην Palestine Action, η οποία απαγορεύθηκε τον Ιούλιο αφού μέλη της διείσδυσαν σε αεροπορική βάση και προκάλεσαν ζημιές σε στρατιωτικά αεροπλάνα.

BREAKING: Over a thousand people gather in Trafalgar Square to oppose genocide and the Palestine Action ban.



Police have already started arresting peaceful protestors under the Terrorism Act for silently holding signs which say "I oppose genocide. I support Palestine Action" pic.twitter.com/0LtQ0JsfT4 — Defend Our Juries (@DefendourJuries) October 4, 2025

Εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί για τη διαδήλωση και χειροκροτούσαν και επευφημούσαν αυτούς που συνελήφθησαν καθώς μεταφέρονταν χωρίς να προβάλουν αντίσταση στις κλούβες από τους αστυνομικούς. «Ντροπή σας», φώναζαν στους αστυνομικούς. Έξι άνθρωποι συνελήφθησαν σε άλλο επεισόδιο αφού ύψωσαν ένα πανό της Palestine Action στη Γέφυρα του Ουέστμινστερ έξω από το κοινοβούλιο.