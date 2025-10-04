Σφοδρή χιονόπτωση σε Σερβία και Βοσνία, προβλήματα στο ρεύμα και στις μετακινήσεις

Κύμα κακοκαιρίας πλήττει τα Βαλκάνια, με πρόωρες χιονοπτώσεις και προβλήματα στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Ειδικότερα, πυκνό χιόνι έπεσε στα βουνά της Σερβίας και της Βοσνίας, προκαλώντας ηλεκτρικό μπλακ άουτ σε πολλές περιοχές. Οι μετεωρολόγοι στη Σερβία εξέδωσαν προειδοποίηση για τις κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας. Υπολογίζεται ότι στα υψηλότερα υψόμετρα θα μπορούσε να πέσει πάνω από μισό μέτρο χιόνι - ποσοστό ρεκόρ για τον Οκτώβριο.

Ο δήμος Ivanjica στην κεντρική Σερβία, ψήφισε έκτακτα μέτρα την Παρασκευή για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έφερε η κακοκαιρία. Οι νοτιοδυτικοί δήμοι Medvedja και Crna Trava έμειναν χωρίς πόσιμο νερό και με προβλήματα στις τηλεφωνικές γραμμές. Χιλιάδες νοικοκυριά στα δυτικά Βαλκάνια έμεινα χωρίς ρεύμα, ενώ οι δρόμοι μπλόκαραν και οι μετακινήσεις ήταν δύσκολες.

Χαρακτηριστικό είναι πως λίγες ημέρες νωρίτερα, οι ίδιες περιοχές είχαν θερμοκρασίες που έφταναν τους 30 βαθμούς Κελσίου. Η μετατόπιση του καιρού ήταν ξαφνική και ακραία.

Το κύμα κακοκαιρίας στην χώρα μας έδωσε πολλές βροχές και λίγα πρώτα χιόνια στον Όλυμπο και τα ορεινά της βόρειας Ελλάδας.