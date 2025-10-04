Aπέπλευσε το ερευνητικό Πίρι Ρέις

Το ερευνητικό «Πίρι Ρέις» απέπλευσε από τον κόλπο της Σμύρνης και το πρωί του Σαββάτου έπλεε πλησίον των τουρκικών ακτών, βόρεια της Λέσβου.

Στα πλαίσια της παράτυπης τουρκικής navtex απέπλευσε περίπου στις 20:00 το βράδυ της Παρασκευής από τον κόλπο της Σμύρνης με προορισμό το κέντρο του Αιγαίου, όπου και αναμένεται να πραγματοποιήσει έρευνες συγκεκριμένα μεταξύ περιοχών μεταξύ της Θάσου, Χίου, Άη Στράτη, Μυκόνου, Ικαρίας, Φούρνων. Η τουρκική navtex έχει ισχύ έως τις 14 Οκτωβρίου.

Η Αθήνα αντέδρασε με την έκδοση αντι-navtex από τον σταθμό της Λήμνου, επισημαίνοντας ότι οι εν λόγω περιοχές βρίσκονται πάνω από δυνητική ελληνική υφαλοκρηπίδα και σε κάθε περίπτωση η έκδοση αδειών ερευνών είναι αρμοδιότητας της Ελλάδας.



Πηγές από την Αθήνα υπενθυμίζουν στην ΕΡΤ ότι το Πίρι Ρέις δεν διαθέτει δυνατότητες έρευνας στον βυθό, χαρακτηρίζοντας την έξοδο του ερευνητικού ως συμβολική αντίδραση. Σε κάθε περίπτωση η ελληνική πλευρά παρακολουθεί στενά την πορεία του ερευνητικού.