Σταδιακή η αποκατάσταση του αεροδρομίου στο Μόναχο μετά τα drones

Η αποκατάσταση της πτητικής λειτουργίας του αεροδρομίου του Μονάχου άρχισε σταδιακά από τις 07:00 σήμερα το πρωί, τοπική ώρα, μετά τη αναβολή των πρώτων πρωινών πτήσεων, με αφορμή τη θέαση drones κοντά στην τερματική περιοχή του αεροδρομίου.

Ο διαχειριστής του αεροδρομίου προειδοποίησε για το ενδεχόμενο διατάραξης του προγράμματος των πτήσεων στη διάρκεια της ημέρας, σε μία σχετική ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του.

Οι δύο διάδρομοι του αεροδρομίου του Μονάχου έκλεισαν το βράδυ της Παρασκευής για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, μετά από τη θέαση drones, προκαλώντας την κατεύθυνση αεροσκαφών σε άλλα αεροδρόμια ή την ακύρωση δεκάδων πτήσεων που επηρέασαν περίπου 6.500 επιβάτες.

Το αεροδρόμιο είχε προγραμματιστεί ν’ ανοίξει στις 05:00 σήμερα νωρίς το πρωί, ενώ είχε συμβουλεύσει τους ταξιδιώτες να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρίες τους για να ενημερώνονται σχετικά.

