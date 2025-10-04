Αθήνα, 19°C
Αθήνα
Σποραδικές νεφώσεις
19°C
20.2° 17.8°
1 BF
59%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
12°C
13.6° 10.9°
4 BF
58%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
15°C
14.9° 14.0°
3 BF
68%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
11°C
10.9° 10.9°
1 BF
82%
Αλεξανδρούπολη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
12°C
11.9° 11.9°
3 BF
94%
Βέροια
Αίθριος καιρός
13°C
13.2° 13.2°
1 BF
59%
Κοζάνη
Αραιές νεφώσεις
8°C
8.4° 8.4°
3 BF
49%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
16°C
15.6° 15.6°
1 BF
84%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
24.1° 22.7°
1 BF
41%
Μυτιλήνη
Σποραδικές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.4°
3 BF
56%
Ερμούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
21°C
21.4° 21.4°
4 BF
49%
Σκόπελος
Σποραδικές νεφώσεις
16°C
15.7° 15.7°
2 BF
77%
Κεφαλονιά
Σποραδικές νεφώσεις
15°C
14.9° 14.9°
3 BF
88%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
13°C
12.9° 12.9°
2 BF
58%
Λαμία
Σποραδικές νεφώσεις
16°C
16.6° 15.1°
2 BF
62%
Ρόδος
Σποραδικές νεφώσεις
24°C
23.8° 20.8°
0 BF
66%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
20.0° 17.8°
2 BF
51%
Καβάλα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
13°C
15.3° 12.7°
2 BF
71%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
12°C
12.0° 11.4°
2 BF
69%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
10°C
10.2° 10.2°
0 BF
68%
Σάββατο, 04 Οκτωβρίου, 2025
munich
(Enrique Kaczor/dpa via AP)

Σταδιακή η αποκατάσταση του αεροδρομίου στο Μόναχο μετά τα drones

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn. gr
Τα drones προκαλούν αναστάτωση στο αεροδρόμιο του Μονάχου

Η αποκατάσταση της πτητικής λειτουργίας του αεροδρομίου του Μονάχου άρχισε σταδιακά από τις 07:00 σήμερα το πρωί, τοπική ώρα, μετά τη αναβολή των πρώτων πρωινών πτήσεων, με αφορμή τη θέαση drones κοντά στην τερματική περιοχή του αεροδρομίου.

Ο διαχειριστής του αεροδρομίου προειδοποίησε για το ενδεχόμενο διατάραξης του προγράμματος των πτήσεων στη διάρκεια της ημέρας, σε μία σχετική ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του.

Οι δύο διάδρομοι του αεροδρομίου του Μονάχου έκλεισαν το βράδυ της Παρασκευής για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, μετά από τη θέαση drones, προκαλώντας την κατεύθυνση αεροσκαφών σε άλλα αεροδρόμια ή την ακύρωση δεκάδων πτήσεων που επηρέασαν περίπου 6.500 επιβάτες.

Το αεροδρόμιο είχε προγραμματιστεί ν’ ανοίξει στις 05:00 σήμερα νωρίς το πρωί, ενώ είχε συμβουλεύσει τους ταξιδιώτες να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρίες τους για να ενημερώνονται σχετικά.
 

Σταδιακή η αποκατάσταση του αεροδρομίου στο Μόναχο μετά τα drones

