Επιστολή 32 ευρωβουλευτών στην Κάλας για το Global Sumud Flotilla

Σημαντικός αριθμός ευρωβουλευτών του προοδευτικού τόξου, με πρωτοβουλία του Νίκου Παππά, συνυπογράφει σήμερα επείγουσα επιστολή προς την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ε.Ε, Κάγια Κάλας, με αιχμή την αναχαίτιση των πλοίων της πρωτοβουλίας Global Sumud Flotilla που επιχείρησαν να φτάσουν στη Γάζα και τη σύλληψη Ευρωπαίων πολιτών και ακτιβιστών.
Η αναχαίτιση, που έλαβε χώρα το βράδυ της 1ης Οκτωβρίου 2025, συνοδεύτηκε από την επίθεση ισραηλινών δυνάμεων εναντίον ειρηνικών ακτιβιστών — ανάμεσά τους και αρκετοί Έλληνες. Οι υπογράφοντες καταγγέλλουν ότι η ενέργεια αυτή συνιστά βίαιη πράξη κρατικής αυθαιρεσίας , βαριά παραβίαση του διεθνούς δικαίου και πειρατεία.
Με την επιστολή τους οι Ευρωβουλευτές:
- Ζητούν την άμεση και ασφαλή απελευθέρωση και επαναπατρισμό όλων των Ευρωπαίων πολιτών που συμμετείχαν.
- Απαιτούν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απευθύνει καθαρή και δημόσια καταδίκη των ισραηλινών ενεργειών.
- Δηλώνουν ότι η διεθνής κοινότητα, και ειδικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχει το δικαίωμα να σιωπά μπροστά σε πράξεις βίας, πειρατείας και συλλογικής τιμωρίας.
Πέραν των άμεσων ενεργειών, υπογραμμίζουν ότι η ΕΕ πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία:
- Για ανθρωπιστική παρέμβαση στη Γάζα, με άνοιγμα διαδρόμων βοήθειας, άρση αποκλεισμών και ενίσχυση της πρόσβασης σε τρόφιμα, νερό, φάρμακα.
- Για την άσκηση πίεσης ώστε να τερματιστεί η ένοπλη σύγκρουση και να ξεκινήσει σοβαρή διπλωματική διαδικασία για δίκαιη λύση.
- Για τη συγκρότηση ευρωπαϊκής στρατηγικής ευθύνης που δεν θα περιορίζεται σε «ουδέτερες δηλώσεις», αλλά σε συγκεκριμένες πράξεις προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ο Νίκος Παππάς επισήμανε: «Είναι υποκρισία να μιλάμε για ευρωπαϊκές αξίες, όταν χιλιάδες άνθρωποι σκοτώνονται και λιμοκτονούν. Η Ευρώπη δεν μπορεί να διαπραγματεύεται με τους θύτες παράλληλα με το να καλεί σε ειρήνη. Ζητάμε ευθύνη και τιμωρία για όσους παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο. Είναι υποχρέωση της Ένωσης να παρέμβει άμεσα για την προστασία και την ασφαλή επιστροφή των Ευρωπαίων πολιτών που συμμετείχαν στην αποστολή.»
Αναλυτικά η επιστολή:
Θέμα: Επείγουσα Παρέμβαση της ΕΕ για την Αναχαίτιση Πλοίων με Ακτιβιστές Ειρήνης προς τη Γάζα
Σας γράφουμε για να εκφράσουμε τη βαθιά μας ανησυχία σχετικά με την αναχαίτιση πλοίων το βράδυ της 1 Οκτωβρίου 2025, που είχαν προορισμό τη Γάζα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Global Sumud Flotilla. Η επίθεση κατά των ακτιβιστών ειρήνης από τις ισραηλινές δυνάμεις συνιστά σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και πράξη πειρατείας.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να καταδικάσει δημόσια αυτές τις ενέργειες και να απαιτήσει την άμεση και ασφαλή επιστροφή όλων των Ευρωπαίων πολιτών που συμμετείχαν. Η ισραηλινή κυβέρνηση πρέπει να σεβαστεί τις διεθνείς νομικές υποχρεώσεις, ενώ η διεθνής κοινότητα δεν πρέπει να ανέχεται πράξεις βίας, πειρατείας ή συλλογικής τιμωρίας.
Καλούμε τους Ευρωπαίους ηγέτες να εγκαταλείψουν την παθητική στάση και να αναλάβουν αποφασιστικές πρωτοβουλίες για:
- Την άμεση και ασφαλή απελευθέρωση και επιστροφή των Ευρωπαίων και όλων των ακτιβιστών στις χώρες τους. Παρακαλούμε να διευκρινιστεί ποιες ακριβείς ενέργειες προτίθεται να αναλάβει η ΕΕ για την άμεση απελευθέρωση και για την αποτροπή μελλοντικών επιθέσεων.
- Την προώθηση μέτρων για τον τερματισμό της συνεχιζόμενης σύγκρουσης, με στόχο την προστασία των πολιτών και την τήρηση του διεθνούς δικαίου.
- Την ανάληψη πρωτοβουλιών για τον τερματισμό του πολέμου και την εγγύηση της ειρήνης.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να λάβει άμεσα δράση για την απελευθέρωση και ασφαλή επιστροφή των κρατουμένων καθώς επίσης και την αντιμετώπιση της επισιτιστικής και ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα.
Οι ευρωβουλευτές που συνυπογράφουν:
1) Agirregoitia Martinez Oihanne (RENEW)
2) Arvanitinis Konstantinos (The Left)
3) Aubry Manon (The Left)
4) Barrena Arza Pernando (The Left)
5) Benifei Brando (S&D)
6) Boylan Lynn (The Left)
7) Bricmont Saskia (GREENS)
8) Careme Damien (The Left)
9) Chaibi Leila ( The Left)
10) Clausen Per ( The Left)
11) Della Valle Danilo ( The Left )
12) Demirel Ozlem ( The Left)
13) Farantouris Nikolaos ( The Left)
14) Furore Mario (The Left)
15) Gedin Hanna ( The Left)
16) Georgiou Georgios (The Left)
17) Galan Estrella (The Left)
18) Guarda Cristina (GREENS)
19) Kennes Rudi (The Left)
20) Kountouta Elena (The Left)
21) Lucano Mimmo ( The Left)
22) Martins Catarina ( The Left)
23) Miranda Paz Ana (GREENS)
24) Morace Carolina ( The Left)
25) Niinisto Ville (GREENS)
26) Orlando Leoluca (GREENS)
27) Palmisano Valentina ( The Left)
28) Saeidi Arash (The Left)
29) Scuderi Benedetta (GREENS)
30) Tamburrano Dario ( The Left)
31) Vieira Catarina(GREENS)
32) Zacharia Maria (Non-attached)
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας