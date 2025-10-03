Επιστολή 32 ευρωβουλευτών στην Κάλας για το Global Sumud Flotilla

Με πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Παππά, 32 ευρωβουλευτές ζητούν από την ύπατη εκπρόσωπο της Ε.Ε. για την εξωτερική πολιτική να αναλάβει δράση για το Global Sumud Flotilla

Σημαντικός αριθμός ευρωβουλευτών του προοδευτικού τόξου, με πρωτοβουλία του Νίκου Παππά, συνυπογράφει σήμερα επείγουσα επιστολή προς την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ε.Ε, Κάγια Κάλας, με αιχμή την αναχαίτιση των πλοίων της πρωτοβουλίας Global Sumud Flotilla που επιχείρησαν να φτάσουν στη Γάζα και τη σύλληψη Ευρωπαίων πολιτών και ακτιβιστών.

Η αναχαίτιση, που έλαβε χώρα το βράδυ της 1ης Οκτωβρίου 2025, συνοδεύτηκε από την επίθεση ισραηλινών δυνάμεων εναντίον ειρηνικών ακτιβιστών — ανάμεσά τους και αρκετοί Έλληνες. Οι υπογράφοντες καταγγέλλουν ότι η ενέργεια αυτή συνιστά βίαιη πράξη κρατικής αυθαιρεσίας , βαριά παραβίαση του διεθνούς δικαίου και πειρατεία.

Με την επιστολή τους οι Ευρωβουλευτές:

Ζητούν την άμεση και ασφαλή απελευθέρωση και επαναπατρισμό όλων των Ευρωπαίων πολιτών που συμμετείχαν.

Απαιτούν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απευθύνει καθαρή και δημόσια καταδίκη των ισραηλινών ενεργειών.

Δηλώνουν ότι η διεθνής κοινότητα, και ειδικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχει το δικαίωμα να σιωπά μπροστά σε πράξεις βίας, πειρατείας και συλλογικής τιμωρίας.

Πέραν των άμεσων ενεργειών, υπογραμμίζουν ότι η ΕΕ πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία:

Για ανθρωπιστική παρέμβαση στη Γάζα, με άνοιγμα διαδρόμων βοήθειας, άρση αποκλεισμών και ενίσχυση της πρόσβασης σε τρόφιμα, νερό, φάρμακα.

Για την άσκηση πίεσης ώστε να τερματιστεί η ένοπλη σύγκρουση και να ξεκινήσει σοβαρή διπλωματική διαδικασία για δίκαιη λύση.

Για τη συγκρότηση ευρωπαϊκής στρατηγικής ευθύνης που δεν θα περιορίζεται σε «ουδέτερες δηλώσεις», αλλά σε συγκεκριμένες πράξεις προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο Νίκος Παππάς επισήμανε: «Είναι υποκρισία να μιλάμε για ευρωπαϊκές αξίες, όταν χιλιάδες άνθρωποι σκοτώνονται και λιμοκτονούν. Η Ευρώπη δεν μπορεί να διαπραγματεύεται με τους θύτες παράλληλα με το να καλεί σε ειρήνη. Ζητάμε ευθύνη και τιμωρία για όσους παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο. Είναι υποχρέωση της Ένωσης να παρέμβει άμεσα για την προστασία και την ασφαλή επιστροφή των Ευρωπαίων πολιτών που συμμετείχαν στην αποστολή.»