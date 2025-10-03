Αθήνα, 22°C
Παρασκευή, 03 Οκτωβρίου, 2025
Αρχιεπίσκοπος
Η νέα αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρυ, Σάρα Μούλαλι. | (AP Photo/Alberto Pezzali)

Η πρώτη γυναίκα αρχιεπίσκοπος της Αγγλικανικής εκκλησίας

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
Πρώην νοσοκόμα καρκινοπαθών που υπηρέτησε ως νοσηλεύτρια, η 63χρονη επίσκοπος Μούλαλι είναι ένθερμη υποστηρίκτρια των δικαιωμάτων των γυναικών στην εκκλησία της Αγγλίας

Σημαντική ανακοίνωση από την εκκλησία της Αγγλίας αναφορικά με τον διορισμό της νέας αρχιεπισκόπου, στον απόηχο του σκανδάλου σεξουαλικής κακοποίησης αγοριών σε χριστιανικά κέντρα κατασκήνωσης και της αποτυχίας του προηγούμενου αρχιεπισκόπου να το αντιμετωπίσει και να διευκολύνει τις δικαστικές έρευνες.  

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εκκλησίας της Αγγλίας τη Παρασκευή, η Σάρα Μουλάλι, επίσκοπος του Λονδίνου, θα γίνει η 106η αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρυ, καθιστώντας την πνευματική ηγέτιδα 85 εκατομμυρίων αγγλικανών σε όλο τον κόσμο και την πρώτη γυναίκα που ηγείται μιας εκκλησίας με ρίζες που χρονολογούνται πάνω από 1.400 χρόνια.

Σύμφωνα με τους New York Times, η επίσκοπος Μούλαλι θα διαδεχθεί τον Τζάστιν Γουέλμπι, ο οποίος παραιτήθηκε από το αξίωμα τον περασμένο Νοέμβριο μετά τη δημοσίευση μιας έκθεσης που ανέφερε ότι δεν διεξήγαγε τις απαιτούμενες έρευνες σχετικά με καταγγελίες για εκτεταμένη κακοποίηση αγοριών και νεαρών ανδρών πριν από δεκαετίες σε χριστιανικά καλοκαιρινά κατασκηνωτικά κέντρα.

Πρώην νοσοκόμα καρκινοπαθών που υπηρέτησε ως νοσηλεύτρια, η 63χρονη επίσκοπος Μούλαλι είναι ένθερμη υποστηρίκτρια των δικαιωμάτων των γυναικών στην εκκλησία της Αγγλίας, ενώ από το 2018 είναι η πρώτη γυναίκα επίσκοπος του Λονδίνου.

Ο διορισμός μιας γυναίκας αρχιεπισκόπου δεν ήταν απόλυτη έκπληξη, καθώς στη σύντομη λίστα υποψηφίων περιλαμβάνονταν κι άλλες δύο γυναίκες επίσκοποι. Ωστόσο, θα οδηγήσει την εκκλησία σε μια νέα εποχή, ενδεχομένως δημιουργώντας εντάσεις εντός της Αγγλικανικής κοινότητας, μέσα στην οποία περιλαμβάνονται τάσεις πιο συντηρητικές από την εκκλησία της Αγγλίας. 

Η παραίτηση του αρχιεπισκόπου Γουέλμπι έθεσε ένα απότομο τέλος σε μια περιπετειώδη θητεία, κατά τη διάρκεια της οποίας προΐστατο σε σημαντικές δημόσιες τελετές, όπως η κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ Β' και η στέψη του βασιλιά Καρόλου Γ' και έγινε ένας παθιασμένος δημόσιος αγορητής σε αμφιλεγόμενα ζητήματα, όπως η μετανάστευση.

Η επίσκοπος Μούλαλι θα πρέπει να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της εκκλησίας όσον αφορά την προστασία των νέων. Θα αντιμετωπίσει επίσης μια απείθαρχη Αγγλικανική Κοινότητα, στην οποία ανήκει η εκκλησία της Αγγλίας. Συντηρητικοί επίσκοποι στη Λατινική Αμερική, την Ασία και την Αφρική έχουν απορρίψει την ηγεσία του αρχιεπισκόπου του Καντέρμπουρι, ο οποίος παραδοσιακά λειτουργεί ως πρώτος μεταξύ ίσων.

Η πρώτη γυναίκα αρχιεπίσκοπος της Αγγλικανικής εκκλησίας

