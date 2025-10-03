Ολονύκτια ρωσική επίθεση σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές

Drones και πυραύλους εκτόξευσε η Μόσχα με στόχο ενεργειακές υποδομές στο Χάρκοβο και την Πολτάβα • Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι διακόπτει τις διπλωματικές σχέσεις της με την Νικαράγουα, σύμμαχο της Ρωσίας και της Κίνας.

Μαζική επίθεση σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές σε διάφορες περιοχές στη διάρκεια της νύχτας εξαπέλυσε η Ρωσία, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ενέργειας της Ουκρανίας.

Η Ρωσία φαίνεται να εκτόξευσε 381 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και 35 πυραύλους με στόχο ενεργειακές υποδομές στις περιφέρειες του Χαρκόβου και της Πολτάβα στην ανατολική Ουκρανία, όπου βρίσκονται οι βασικές ουκρανικές εγκαταστάσεις παραγωγής αερίου.

Οι αρχές δεν έχουν αποκαλύψει λεπτομέρειες για την επίθεση ή τις ζημιές που προκάλεσε.

Η Ουκρανία έχει ήδη αυξήσει τις εισαγωγές αερίου, φοβούμενη προβλήματα στην εγχώρια τροφοδοσία, και σύμφωνα με τα σχέδια της κυβέρνησης, σχεδιάζει να συγκεντρώσει 13,2 δισ. κυβικά μέτρα αερίου σε αποθηκευτικές εγκαταστάσεις έως τα μέσα Οκτωβρίου. Η ποσότητα αυτή θα περιλαμβάνει περίπου 4,6 δισ. κυβικά μέτρα εισαγόμενου αερίου.

Ο Ζελένσκι διακόπτει τις σχέσεις με Νικαράγουα

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις της με τη Νικαράγουα, την οποία κατηγορεί ότι αναγνώρισε τη ρωσική «κυριαρχία» σε πέντε ουκρανικές περιφέρειες που έχει καταλάβει η Μόσχα.

«Η Ουκρανία διέκοψε επισήμως τις διπλωματικές σχέσεις της με τη Δημοκρατία της Νικαράγουας», ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα μέσω του X.

«Η απόφαση αυτή ελήφθη ως απάντηση στην αναγνώριση από τη Νικαράγουα της λεγόμενης 'κυριαρχίας' της Ρωσίας επί των προσωρινά κατεχόμενων ουκρανικών εδαφών στις περιφέρειες Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ, Ζαπορίζια, Χερσώνα και Κριμαία», εξήγησε.

Η Νικαράγουα, κύριος σύμμαχος της Ρωσίας και της Κίνας στην κεντρική Αμερική, υπέγραψε τον Σεπτέμβριο εμπορικές συμφωνίες με αυτές τις πέντε κατεχόμενες περιφέρειες.

Οι συμφωνίες αυτές, που προβλέπουν εξαγωγές τροφίμων και αγροτικών προϊόντων στις περιφέρειες αυτές, υπογράφηκαν στη Μόσχα από τον Λαουρεάνο Ορτέγκα Μουρίγιο, γιο των συμπροέδρων της Νικαράγουας Ντανιέλ Ορτέγκα και Ροσάριο Μουρίγιο, συμμάχων του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με τη δήλωση του Σίμπιχα στο X, η απόφαση της Νικαράγουας αποτελεί «εσκεμμένη απόπειρα να πληγεί η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα» της Ουκρανίας.

Ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας κατήγγειλε εξάλλου μια «σοβαρή παραβίαση του ουκρανικού Συντάγματος, του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και θεμελιωδών κανόνων και αρχών του διεθνούς δικαίου».

«Η Νικαράγουα κατέστη συνεργός του εγκλήματος της επίθεσης της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας», πρόσθεσε ο Σίμπιχα.