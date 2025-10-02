Εκτός τόπου και χρόνου η ΕΕ - Ανακοίνωση για τη Γάζα χωρίς λέξη για το flotilla

Η Κάγια Κάλας βρήκε 367 λέξεις για το σχέδιο Τραμπ, αλλά σιώπησε για την ισραηλινή πειρατεία σε ζωντανή μετάδοση κατά των ακτιβιστών της αλληλεγγύης και της ελπίδας.

Ανακοίνωση για τη Γάζα εξέδωσε αργά το βράδυ η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλας και μάλιστα εκ μέρους της ΕΕ.

Λίγες ώρες μετά την επίθεση του ισραηλινού ναυτικού στα καράβια του Gaza Sumud Flotilla, η Υπάτη Εκπρόσωπος δεν αφιερώνει ούτε μια λέξη στην παράνομη επιχείρηση και την κράτηση Ευρωπαίων πολιτών.

Η ανακοίνωση αφορά στην υποστήριξη του σχεδίου Τραμπ Ισραήλ για την πολύπαθη Γάζα, ζητώντας από όποιον μπορέσει να επηρεάσει την Χαμάς, να το κάνει ώστε «να λήξει το αδιέξοδο». Πάντως, επιμένει στη λύση των δύο κρατών και στην στήριξη της στην Παλαιστινιακή αρχή.

«Η ΕΕ, χάρη στη συνεπή δέσμευσή της προς τον παλαιστινιακό λαό και την υποστήριξή της στην περιφερειακή ολοκλήρωση και σε μια μεταρρυθμισμένη Παλαιστινιακή Αρχή, ενόψει και της επιστροφής της στη Γάζα, είναι έτοιμη να προσφέρει μια πολύτιμη συμβολή σε αυτό το σχέδιο μέσω της ποικιλίας των εργαλείων που έχει στη διάθεσή της. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με τους περιφερειακούς εταίρους για να εργαστούμε από κοινού στα επόμενα βήματα», λέει η Καγια Κάλας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η ΕΕ χαιρετίζει τη δέσμευση του Προέδρου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ο οποίος προσφέρει μια διέξοδο από αυτή την καταστροφική σύγκρουση, διασφαλίζοντας άμεση κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση όλων των εναπομεινάντων ομήρων, και εγγυώμενη την παροχή πλήρους ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, με κεντρικό ρόλο για τον ΟΗΕ και τους οργανισμούς του - όλα αυτά στοιχεία που αποτελούν εδώ και καιρό βασικές προτεραιότητες της ΕΕ.

Η ΕΕ υποστηρίζει τις αρχές που σκιαγράφησε ο Πρόεδρος Τραμπ για μια αποστρατιωτικοποιημένη Χαμάς χωρίς ρόλο στη μελλοντική διακυβέρνηση, την άρση οποιασδήποτε απειλής για το Ισραήλ και τον λαό του, ότι η Γάζα δεν θα κατέχεται και ότι οι Παλαιστίνιοι δεν θα εκτοπίζονται. Ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, είναι απαραίτητος.

Οι μεταβατικές ρυθμίσεις θα πρέπει να ανοίξουν το δρόμο για διαρκή και βιώσιμη ειρήνη μέσω μιας αξιόπιστης οδού προς έναν πολιτικό ορίζοντα για την παλαιστινιακή κρατική υπόσταση και τη λύση των δύο κρατών, βάσει των αρχών που έχουν υιοθετηθεί από τη μεγάλη πλειοψηφία των κρατών μελών του ΟΗΕ.

Σημειώνουμε τη Διεθνή Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου για την Ειρηνική Επίλυση του Ζητήματος της Παλαιστίνης και την Εφαρμογή της Λύσης των Δύο Κρατών που πραγματοποιήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου, με πρωτοβουλία της Γαλλίας και της Σαουδικής Αραβίας.

Η ΕΕ χαιρετίζει την απόφαση του Ισραήλ να υποστηρίξει το σχέδιο. Καλούμε τη Χαμάς να ακολουθήσει το σχέδιο, να απελευθερώσει όλους τους εναπομείναντες ομήρους και να καταθέσει τα όπλα της.

Η ΕΕ καλεί όσους έχουν επιρροή να μεταφέρουν αυτά τα μηνύματα στη Χαμάς. Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε αυτή τη σύγκρουση. Καλούμε όλα τα μέρη να εκμεταλλευτούν αυτήν την ευκαιρία και να συνεργαστούν εποικοδομητικά για να τερματίσουν αμέσως την τραγωδία στη Γάζα και να ξεκινήσουν τη διαδικασία οικοδόμησης ενός καλύτερου μέλλοντος για τους Ισραηλινούς, τους Παλαιστίνιους και ολόκληρη την περιοχή.