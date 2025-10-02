Ισραήλ κατά Βρετανίας μετά την επίθεση στο Μάντσεστερ

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά, το πρωί της Πέμπτης, έξω από συναγωγή στην οποία είχαν συγκεντρωθεί πολλοί πιστοί λόγω της γιορτής Γιομ Κιπούρ, στο Μάντσεστερ στην Αγγλία. Ο φερόμενος δράστης έπεσε νεκρός κατά τη διάρκεια επίθεσης, από αστυνομικά πυρά.

Η αστυνομία του Μείζονος Μάντσεστερ χαρακτήρισε την επίθεση ως «τρομοκρατική», ενώ ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η Βρετανία πρέπει να «νικήσει» την άνοδο του αντισημιτισμού.

«Δεν είναι ένα καινούριο μίσος, είναι κάτι που οι Εβραίοι βίωναν ανέκαθεν, πρέπει να είμαστε σαφείς, είναι ένα μίσος που αυξάνεται για άλλη μια φορά και η Βρετανία πρέπει να το νικήσει για άλλη μια φορά», είπε και πρόσθεσε: «Νωρίτερα σήμερα, ανήμερα του Γιομ Κιπούρ, της ιερότερης ημέρας για την εβραϊκή κοινότητα, ένα άθλιο άτομο διέπραξε τρομοκρατική επίθεση εναντίον Εβραίων επειδή είναι Εβραίοι και επιτέθηκε στη Βρετανία λόγω των αξιών μας».

Έντονη ήταν η αντίδραση του Ισραήλ, το οποίο διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα και έχει μειώσει στο ελάχιστον την ανθρωπιστική βοήθεια προς τους άμαχους Παλαιστίνιους. Μάλιστα, το Τελ Αβίβ δεν δίστασε να κατηγορήσει τη Βρετανία για το συμβάν. Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου καταδίκασε τη «βάρβαρη επίθεση», ενώ ο υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε το Λονδίνο, επειδή –όπως ισχυρίστηκε– δεν κατάφερε να αποτρέψει την άνοδο του αντισημιτισμού στη χώρα.

Οι ισραηλινές βολές

«Το Ισραήλ συμμερίζεται την οδύνη της βρετανικής εβραϊκής κοινότητας μετά τη βάρβαρη τρομοκρατική επίθεση που διαπράχθηκε στο Μάντσεστερ. Όπως προειδοποίησα στον ΟΗΕ, η αδυναμία απέναντι στην τρομοκρατία το μόνο που κάνει είναι να την τρέφει. Μόνο η ισχύς και η ενότητα μπορούν να τη νικήσουν», ανέφερε ο Νετανιάχου στην ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του.

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ Γκίντεον Σάαρ δήλωσε «κατάπληκτος από τη φονική επίθεση» που έγινε το πρωί «της ιερότερης ημέρας για τον εβραϊκό λαό, του Γιομ Κιπούρ».

«Πρέπει να ειπωθεί η αλήθεια: οι προφανείς και γενικευμένες αντισημιτικές και αντιισραηλινές προτροπές, καθώς και οι εκκλήσεις στήριξης της τρομοκρατίας, πρόσφατα έγιναν κοινό φαινόμενο στους δρόμους του Λονδίνου, στις πόλεις σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και στα πανεπιστήμιά του», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ και εξαπέλυσε επίθεση κατά της βρετανικής κυβέρνησης, συμπληρώνοντας: «Οι βρετανικές αρχές δεν έλαβαν τα αναγκαία μέτρα για να εξαλείψουν αυτό το τοξικό κύμα αντισημιτισμού και μάλιστα του επέτρεψαν να επιμείνει», ισχυρίστηκε, διευκρινίζοντας ότι το Ισραήλ περιμένει «κάτι παραπάνω από λόγια εκ μέρους της κυβέρνησης του Στάρμερ».

Εξάλλου, για τον ακροδεξιό υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Ιτάμαρ Μπεν Γκβιρ, «η Βρετανία που επέλεξε τα τελευταία χρόνια, κατ’ επανάληψη, να δεχτεί τρομοκράτες, να τους προστατεύσει και να τους στηρίξει, έλαβε σήμερα μια βίαιη υπενθύμιση: εκείνοι που δίνουν εξουσία στην τρομοκρατία θα καταλήξουν να γίνουν θύματά της στην ίδια τους τη χώρα».

Υπενθυμίζεται ότι η Βρετανία προκάλεσε την οργή του Ισραήλ στα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν αναγνώρισε επισήμως το παλαιστινιακό κράτος, όπως έκαναν και πολλές άλλες δυτικές χώρες.