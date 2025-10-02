Ο Πούτιν μιλά για ευρωπαϊκή «υστερία» και προειδοποιεί την Ε.Ε.

Απέρριψε το ενδεχόμενο πως η Ρωσία θα επιτεθεί μια μέρα σε ένα μέλος της στρατιωτικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ.

Σε μια χρονική περίοδο που ευρωπαϊκά κράτη εξαπολύουν κατηγορίες κατά της Μόσχας για παραβιάσεις του εναέριου χώρου τους και που οι τόνοι κατά της Ρωσίας οξύνονται, ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιλέγει να κάνει λόγο για ευρωπαϊκή «υστερία» και να προειδοποιήσει όσους σκέφτονται να «προκαλέσουν» τη χώρα του.

Μιλώντας στη λέσχη συζήτησης Valdai στο ρωσικό θέρετρο Σότσι της Μαύρης Θάλασσας, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι η Μόσχα θα απαντήσει άμεσα στην περίπτωση που η Ευρώπη θα την προκαλέσει εν μέσω της υστερικής στρατιωτικοποίησης της ηπείρου, όμως υποστήριξε πως ο ίδιος δεν έχει την πρόθεση να επιτεθεί στην υπό την ηγεσία των ΗΠΑ συμμαχία του ΝΑΤΟ.

«Φταίνε οι Ευρωπαίοι»

«Αν κάποιος εξακολουθεί να επιθυμεί να ανταγωνιστεί μαζί μας στον στρατιωτικό τομέα, όπως λέμε, ας το δοκιμάσει ελεύθερα», είπε ο Ρώσος πρόεδρος, προσθέτοντας ότι «τα αντίμετρα της Ρωσίας δεν θα αργήσουν να έρθουν». Η Ρωσία, είπε ο Πούτιν, έχει δείξει ανά τους αιώνες ότι θα αντιδράσει γρήγορα σε περίπτωση πρόκλησης και αναφέρθηκε συγκεκριμένα στη φιλοδοξία της Γερμανίας να έχει τον ισχυρότερο στρατό στην Ευρώπη.

Παράλληλα ο Ρώσος πρόεδρος, είπε ότι η Ευρώπη φέρει την ευθύνη για το γεγονός ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται. «Οι ελίτ της ενωμένης Ευρώπης συνεχίζουν να προκαλούν υστερία», είπε ο Πούτιν. «Αποδεικνύεται ότι ο πόλεμος με τους Ρώσους είναι σχεδόν στο κατώφλι. Επαναλαμβάνουν αυτή την ανοησία, επαναλαμβάνουν τα ίδια και τα ίδια».

Ο Πούτιν απέρριψε το ενδεχόμενο πως η Ρωσία θα επιτεθεί μια μέρα σε ένα μέλος της στρατιωτικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ, παρουσιάζοντάς το ως «αδύνατο να το πιστέψει κανείς».

«Ειλικρινά, θέλω απλώς να πω: ηρεμήστε, κοιμηθείτε ήρεμα και ασχοληθείτε με τα προβλήματά σας. Απλώς ρίξτε μια ματιά σε αυτό που συμβαίνει στους δρόμους των ευρωπαϊκών πόλεων», είπε ο Πούτιν.

Ο Ρώσος πρόεδρος, σχολιάζοντας την τελευταία πρωτοβουλία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, δήλωσε ότι μπορεί να υπάρχουν λόγοι αισιοδοξίας. «Νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ», δήλωσε. Αναφερόμενος ειδικότερα στις σχέσεις της Ρωσίας με τις ΗΠΑ, είπε ότι η Ρωσία επιδιώκει μια πλήρη αποκατάσταση των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προσθέτοντας ότι ενώ υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον, τέτοιες διαφωνίες είναι φυσικές μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων.