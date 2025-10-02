Στους δρόμους ξανά οι Γάλλοι για τα μέτρα λιτότητας - Τι εξετάζει ο Λεκορνί

Η πανεθνική απεργία είναι η τελευταία μιας σειράς κινητοποιήσεων που ξεκίνησαν τον περασμένο μήνα.

Περισσότερες από 200 πόλεις σε όλη τη Γαλλία μπήκαν σε απεργιακούς ρυθμούς την Πέμπτη με τους διαδηλωτές να καταγγέλλουν τις περικοπές στον προϋπολογισμό και να απαιτήσουν υψηλότερους φόρους για τους πλούσιους.

Σύμφωνα με το Associated Press, στο Παρίσι χιλιάδες εργαζόμενοι, συνταξιούχοι και φοιτητές διαδήλωσαν από την Place d'Italie. Η απεργία επηρέασε και τον Πύργο του Άιφελ, η διοίκηση του οποίου ενημέρωσε τους επισκέπτες με μια λιτή ανακοίνωση ότι θα παραμείνει κλειστός.

Η πανεθνική απεργία, που κηρύχθηκε από τα μεγάλα συνδικάτα της Γαλλίας όπως το CGT, ήταν η τελευταία μιας σειράς διαδηλώσεων και απεργιών που ξεκίνησαν τον περασμένο μήνα εν μέσω πολιτικής αναταραχής και έντονων συζητήσεων για τον προϋπολογισμό που επιχειρεί να περάσει η Εθνοσυνέλευση.

Τα συνδικάτα καλούν τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί να εγκαταλείψει τα μέτρα του προϋπολογισμού που πρότεινε ο προκάτοχός του, τα οποία περιλαμβάνουν πάγωμα των κοινωνικών παροχών και μέτρα λιτότητας που, σύμφωνα με πολλούς, θα υπονομεύσουν περαιτέρω την αγοραστική δύναμη των χαμηλόμισθων και μεσαίων εργαζομένων. Ζητούν επίσης υψηλότερους φόρους για τους πλούσιους.

Η Σόφι Μπινέ, επικεφαλής του συνδικάτου CGT, δήλωσε την Πέμπτη: «Είναι αλήθεια, είναι η πρώτη φορά που γίνονται τρεις ημέρες απεργιών και διαδηλώσεων σε ένα μήνα χωρίς κυβέρνηση ή προϋπολογισμό. Αυτό δείχνει το επίπεδο της κοινωνικής οργής».

Μιλώντας στο τηλεοπτικό σταθμό BFM TV, ρωτήθηκε για τη χρονική συγκυρία των κινητοποιήσεων, για να απαντήσει: «Γιατί διαμαρτυρόμαστε τώρα; Επειδή αισθανόμαστε ότι τώρα είναι η στιγμή που λαμβάνονται οι αποφάσεις και θέλουμε να ακουστούμε».

Το γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών δήλωσε ότι 85.000 διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους έξω από το Παρίσι.

Τι μέτρα εξετάζει ο Λεκορνί

Από τη πλευρά του, ο προσφάτως διορισθείς πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί, δεν έχει αποκαλύψει ακόμα τις λεπτομέρειες των δημοσιονομικών σχεδίων του ενώ τα επόμενα 24ωρα πρόκειται να ολοκληρωθεί ο σχηματισμός και, ακολούθως, η ανακοίνωση της κυβέρνησής του. Η διχασμένη Εθνοσυνέλευση θα συζητήσει το νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό μέχρι το τέλος του έτους.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα «Le Parisien», ο Γάλλος πρωθυπουργός απέρριψε την πρόταση του οικονομολόγου Γκαμπριέλ Ζουκμάν, η οποία υποστηρίζεται από τους Σοσιαλιστές, για την επιβολή φόρου περιουσίας 2% στο 0,01% των πλουσιότερων της Γαλλίας στον προϋπολογισμό του 2026. Οι Σοσιαλιστές, οι οποίοι επιθυμούν την επιβολή φόρου περιουσίας ως αντάλλαγμα για την έγκριση του προϋπολογισμού, θα συναντηθούν με τον Λεκορνί την Παρασκευή για περαιτέρω συζητήσεις.

Αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με τον Guardian, ο Λεκορνί έστειλε επιστολή στα συνδικάτα με την υπόσχεση να βελτιώσει τις συνταξιοδοτικές παροχές για τις γυναίκες. Αντίθετα τα συνδικάτα επιθυμούν την αναστολή των μεταρρυθμίσεων του Μακρόν στο συνταξιοδοτικό σύστημα, οι οποίες με συνταγματική πρόβλεψη προωθήθηκαν χωρίς ψηφοφορία στο κοινοβούλιο το 2023, καθώς και μια πλήρη επανεξέτασή τους.

Ακόμη, ο εντολοδόχος πρωθυπουργός εξετάζει το ενδεχόμενο μείωσης του φόρου εισοδήματος για τα ζευγάρια που πληρώνονται με τον κατώτατο μισθό, καθώς και την επαναφορά του διάσημου «μπόνους Μακρόν», το οποίο στοχεύει στην κατανομή της αξίας εντός των εταιρειών, ενώ παράλληλα εξαιρούνται από φόρους ή εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Ομοίως, ο Πρωθυπουργός εξετάζει «φοροαπαλλαγές και μείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για τις υπερωρίες» και ένα μέτρο «ενθάρρυνσης» των μεταβιβάσεων περιουσιακών στοιχείων σε εγγόνια και νέους, σύμφωνα με πληροφορίες του AFP.

Η πρώτη αντίδραση των συνδικάτων στα παραπάνω υπό σχεδιασμό μέτρα είναι αρνητική.