«Η ελληνική κυβέρνηση δε μπορεί να κρύβεται πίσω από τη σιωπή»

Ο αντιπρόεδρος της Left και επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ καλεί την κυβέρνηση να μην κάνει «διαβήματα για "τα μάτια του κόσμου"» και να μην σιωπά μπροστά στη γενοκτονία.
Σε παρέμβασή του για την τρομοκρατική επίθεση του Ισραήλ στο Global Sumud Flotilla και τη σύλληψη Ελλήνων πολιτών, αλλά και Ελληνίδας βουλεύτριας ο κ. Αρβανίτης ξεκαθάρισε «η κράτηση Ελλήνων πολιτών σε ισραηλινές φυλακές είναι μια ακόμη ταπεινωτική στιγμή αυτής της κυβέρνησης για την εικόνα της χώρας».
Αναλυτικά:
Η πειρατική ενέργεια του Ισραήλ στα διεθνή ύδατα, με την αναχαίτιση του Global Sumud Flotilla και τη σύλληψη Ελλήνων πολιτών και του μέλους του ελληνικού κοινοβουλίου Πέτης Πέρκα, μεταξύ 500 ανθρώπων, είναι άλλη μία κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου.
Συμπονούμε τον κ. Γεραπετρίτη για την αγρυπνία του και συμφωνούμε ότι πράγματι είναι η "χειρότερη περίοδος μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο να είναι κάποιος υπουργός Εξωτερικών", όμως αυτή είναι η δουλειά του.
Η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από τη σιωπή και να κάνει διαβήματα για "τα μάτια του κόσμου" μπροστά στις εικόνες του ρεσάλτο των Ισραηλινών κομάντο και τη σύλληψη αθώων και άοπλων Ελλήνων πολιτών.
Έχει την ευθύνη να καταδικάσει αμέσως την απαγωγή Ελλήνων πολιτών και να απαιτήσει την απελευθέρωσή τους. Σιωπά δύο χρόνια μπροστά στη γενοκτονία. Η κράτηση Ελλήνων πολιτών σε ισραηλινές φυλακές είναι μια ακόμη ταπεινωτική στιγμή αυτής της κυβέρνησης για την εικόνα της χώρας.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας