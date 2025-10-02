«Η ελληνική κυβέρνηση δε μπορεί να κρύβεται πίσω από τη σιωπή»

Ο αντιπρόεδρος της Left και επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ καλεί την κυβέρνηση να μην κάνει «διαβήματα για "τα μάτια του κόσμου"» και να μην σιωπά μπροστά στη γενοκτονία.

Σε παρέμβασή του για την τρομοκρατική επίθεση του Ισραήλ στο Global Sumud Flotilla και τη σύλληψη Ελλήνων πολιτών, αλλά και Ελληνίδας βουλεύτριας ο κ. Αρβανίτης ξεκαθάρισε «η κράτηση Ελλήνων πολιτών σε ισραηλινές φυλακές είναι μια ακόμη ταπεινωτική στιγμή αυτής της κυβέρνησης για την εικόνα της χώρας».

Αναλυτικά:

Η πειρατική ενέργεια του Ισραήλ στα διεθνή ύδατα, με την αναχαίτιση του Global Sumud Flotilla και τη σύλληψη Ελλήνων πολιτών και του μέλους του ελληνικού κοινοβουλίου Πέτης Πέρκα, μεταξύ 500 ανθρώπων, είναι άλλη μία κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Συμπονούμε τον κ. Γεραπετρίτη για την αγρυπνία του και συμφωνούμε ότι πράγματι είναι η "χειρότερη περίοδος μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο να είναι κάποιος υπουργός Εξωτερικών", όμως αυτή είναι η δουλειά του.

Η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από τη σιωπή και να κάνει διαβήματα για "τα μάτια του κόσμου" μπροστά στις εικόνες του ρεσάλτο των Ισραηλινών κομάντο και τη σύλληψη αθώων και άοπλων Ελλήνων πολιτών.

Έχει την ευθύνη να καταδικάσει αμέσως την απαγωγή Ελλήνων πολιτών και να απαιτήσει την απελευθέρωσή τους. Σιωπά δύο χρόνια μπροστά στη γενοκτονία. Η κράτηση Ελλήνων πολιτών σε ισραηλινές φυλακές είναι μια ακόμη ταπεινωτική στιγμή αυτής της κυβέρνησης για την εικόνα της χώρας.