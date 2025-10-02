Σεισμός 5 Ρίχτερ στη Κωνσταντινούπολη

Σεισμός πριν από λίγα λεπτά στη Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας.

Τα κτίρια της Κωνσταντινούπολης σείστηκαν από σεισμό μεγέθους 5,19 βαθμών, σύμφωνα με το GFZ.

Από τη πλευρά της, η τουρκική υπηρεσία καταστροφών AFAD ανακοίνωσε ότι το μέγεθος του σεισμού ήταν 5 βαθμών.

Όπως αναφέρει το TRT World, ο σεισμός χτύπησε τη πόλη του Τεκριντάγκ, με δονήσεις να γίνονται αισθητές και στη Κωνσταντινούπολη.