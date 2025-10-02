Δύο νεκροί και τρεις τραυματίες από την επίθεση σε συναγωγή του Μάντσεστερ

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο άνδρας που θεωρείται ως ο δράστης πυροβολήθηκε και πιστεύεται ότι είναι νεκρός.

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση μπροστά από συναγωγή στο Μάντσεστερ σήμερα, κατά τον εορτασμό του Γιομ Κιπούρ, ενώ τρεις νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Η πρωινή επίθεση χαρακτηρίσθηκε «τρομοκρατική» από την αστυνομία.

Η αστυνομία εκλήθη στις 09.30 τοπική ώρα στην συναγωγή του Χίτον Παρκ στον βόρειο τομέα του Μάντσεστερ αφού αυτόπτης μάρτυρας είδε αυτοκίνητο να πέφτει επάνω σε ανθρώπους και έναν άνθρωπο να μαχαιρώνεται.

Η υπηρεσία Πρώτων Βοηθειών που έφθασε στο σημείο διευκρίνισε ότι παρασχέθηκαν ιατρικές φροντίδες σε τέσσερις ανθρώπους που είχαν τραυματισθεί από το αυτοκίνητο και από μαχαίρι.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο άνδρας που θεωρείται ως ο δράστης πυροβολήθηκε από αστυνομικούς και πιστεύεται ότι είναι νεκρός.

«Δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθεί προς το παρόν λόγω ζητημάτων ασφαλείας που αφορούν ύποπτα αντικείμενα που βρέθηκαν πάνω του. Κλήθηκε η ομάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, η οποία βρίσκεται τώρα στον τόπο του συμβάντος», ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας σε ενημέρωση Τύπου.

Σύμφωνα με το BBC, εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας, δήλωσε ότι «ο άμεσος κίνδυνος φαίνεται να έχει περάσει». Ωστόσο, οι πολίτες προειδοποιούνται να αποφύγουν την περιοχή, ενώ η αστυνομία χειρίζεται το περιστατικό. Η περιοχή έχει αποκλειστεί, με την παρουσία αστυνομικών, πυροσβεστικών και ασθενοφόρων δυνάμεων, καθώς και ελικοπτέρων.

Μέλη της εβραϊκής κοινότητας και το ευρύτερο κοινό συγκεντρώθηκαν γύρω από τον τόπο του συμβάντος.

Πολιτικές αντιδράσεις

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για την επίθεση και σύμφωνα με βρετανική κυβερνητική πηγή, θα συντομεύσει την παραμονή στην Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεγχάγη για να επιστρέψει στο Λονδίνο.

Επιπλέον, προανήγγειλε ότι θα αναπτυχθούν «επιπλέον αστυνομικές δυνάμεις» σε συναγωγές σε ολόκληρη τη χώρα. «Θα κάνουμε τα πάντα για να διατηρήσουμε την ασφάλεια της εβραϊκής κοινότητας», δήλωσε ο Στάρμερ. Σε δήλωσή του ανέφερε: «Το γεγονός ότι αυτό συνέβη την ημέρα του Γιομ Κιπούρ, την πιο ιερή ημέρα του εβραϊκού ημερολογίου, το καθιστά ακόμη πιο φρικτό. Οι σκέψεις μου είναι με τους αγαπημένους όλων όσων επηρεάστηκαν, και ευχαριστώ τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και όλους τους πρώτους ανταποκριτές».

Η υπουργός Εσωτερικών, Υβέτ Κούπερ, δήλωσε ότι ήταν «τρομοκρατημένη» από την είδηση της επίθεσης την ιερή ημέρα και ότι λάμβανε ενημερώσεις από την τοπική αστυνομία.

Η ηγέτης των Συντηρητικών, Κέμι Μπέιντενοχ, δήλωσε στο BBC ότι μοιάζει με «εξωφρενική επίθεση κατά της εβραϊκής κοινότητας στην πιο ιερή ημέρα τους», χαρακτηρίζοντάς την «απαίσια και αηδιαστική».