Η αντίδραση της Κομισιόν για το Gaza Sumud Flotilla

Για σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και προστασία των επιβαινόντων στο Gaza Sumud Flotilla, που όμως είναι αρμοδιότητα των κρατών-μελών, μίλησε σήμερα η Κομισιόν.

Η θέση ωστόσο είναι σαφέστατα πιο υπερασπιστική στην αποστολη σε σχέση με την αρχική τοποθέτηση της Κομισιόν.

«Πρέπει να γίνεται σεβαστό το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο καθώς και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, το δίκαιο της ναυσιπλοΐας στα διεθνή ύδατα. Έχουμε ήδη δηλώσει ότι καταδικάζουμε οποιεσδήποτε επιθέσεις εναντίον του στολίσκου, οποιεσδήποτε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή οποιεσδήποτε κατασχέσεις, και υποστηρίζουμε τον λαό με την έννοια ότι ουσιαστικά έχει τον ίδιο στόχο με εμάς: θέλουμε να παραδώσουμε το συντομότερο δυνατό αρκετή βοήθεια στη Γάζα για να σταματήσουν τα βάσανα των ανθρώπων εκεί», είπε η εκπρόσωπος της Κομισιόν.

«Η προστασία των συμμετεχόντων στην ομάδα της Flotilla εξαρτάται από τις εθνικές αρχές. Επομένως, πρόκειται για προξενική προστασία των πολιτών. Βλέπουμε ότι ορισμένα κράτη μέλη είναι σε επαφή με το Ισραήλ και έχουν ήδη κάνει εκκλήσεις προς το Ισραήλ να προστατεύσει τους ανθρώπους που βρίσκονται στο πλοίο. Δεν έχουμε λάβει κανένα αίτημα για βοήθεια και δεν έχουμε έρθει σε επαφή με τους συμμετέχοντες στον στολίσκο, και επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαθέτει στρατιωτικά μέσα ή περιουσιακά στοιχεία για να στείλει σκάφη στη Μεσόγειο και να προστατεύσει τον στολίσκο και να προστατεύσει αυτούς τους ανθρώπους με πρακτικό τρόπο», συμπλήρωσε.