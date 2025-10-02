Η αντίδραση της Κομισιόν για το Gaza Sumud Flotilla

Για σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και προστασία των επιβαινόντων στο Gaza Sumud Flotilla, που όμως είναι αρμοδιότητα των κρατών-μελών, μίλησε σήμερα η Κομισιόν.
Η θέση ωστόσο είναι σαφέστατα πιο υπερασπιστική στην αποστολη σε σχέση με την αρχική τοποθέτηση της Κομισιόν.
«Πρέπει να γίνεται σεβαστό το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο καθώς και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, το δίκαιο της ναυσιπλοΐας στα διεθνή ύδατα. Έχουμε ήδη δηλώσει ότι καταδικάζουμε οποιεσδήποτε επιθέσεις εναντίον του στολίσκου, οποιεσδήποτε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή οποιεσδήποτε κατασχέσεις, και υποστηρίζουμε τον λαό με την έννοια ότι ουσιαστικά έχει τον ίδιο στόχο με εμάς: θέλουμε να παραδώσουμε το συντομότερο δυνατό αρκετή βοήθεια στη Γάζα για να σταματήσουν τα βάσανα των ανθρώπων εκεί», είπε η εκπρόσωπος της Κομισιόν.
«Η προστασία των συμμετεχόντων στην ομάδα της Flotilla εξαρτάται από τις εθνικές αρχές. Επομένως, πρόκειται για προξενική προστασία των πολιτών. Βλέπουμε ότι ορισμένα κράτη μέλη είναι σε επαφή με το Ισραήλ και έχουν ήδη κάνει εκκλήσεις προς το Ισραήλ να προστατεύσει τους ανθρώπους που βρίσκονται στο πλοίο. Δεν έχουμε λάβει κανένα αίτημα για βοήθεια και δεν έχουμε έρθει σε επαφή με τους συμμετέχοντες στον στολίσκο, και επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαθέτει στρατιωτικά μέσα ή περιουσιακά στοιχεία για να στείλει σκάφη στη Μεσόγειο και να προστατεύσει τον στολίσκο και να προστατεύσει αυτούς τους ανθρώπους με πρακτικό τρόπο», συμπλήρωσε.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας