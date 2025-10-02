Καμπανάκι κινδύνου για την αεροπορική ασφάλεια - Τι δείχνει νέα μελέτη

Εργαζόμενοι αεροπορικών εταιρειών καταγγέλλουν «μοντέλο ελβετικού τυριού», όπου τα επίπεδα ασφάλειας «αποδυναμώνονται συστηματικά (δημιουργώντας επιπλέον τρύπες) για οικονομικούς λόγους, αφήνοντας το τελικό εμπόδιο για τα ατυχήματα να εξαρτάται από την τύχη και όχι από την ισχυρή προστασία».

Μελέτη του Πανεπιστημίου της Γάνδης έδειξε ότι πιλότοι και το πλήρωμα καμπίνας των αεροπορικών εταιρειών πιέζονται όλο και περισσότερο, προκειμένου να εργάζονται παραπάνω και να «κρύβουν» τη κούρασή τους στο όνομα της ασφάλειας.

Η ασφάλεια στα αεροσκάφη γίνεται ολοένα και περισσότερο θύμα ενός συνδυασμού της μείωσης του κόστους, της επιθυμίας των εργοδοτών για περισσότερα εταιρικά κέρδη, αλλά και του κλίματος φόβου που επικρατεί ανάμεσα στο εξαντλημένο προσωπικό, το οποίο φοβάται να αμφισβητεί τις αποφάσεις των διοικήσεων.

Όπως αναφέρει ο Guardian, η μελέτη, στην οποία συμμετείχαν 6.900 εργαζόμενοι, διαπίστωσε ανησυχίες μεταξύ των εργαζόμενων στις καμπίνες του προσωπικού καμπίνας, οι οποίοι αναφέρουν ότι αισθάνονται πιεσμένοι/ες να πωλούν στους επιβάτες αρώματα και αλκοόλ εν πτήσει, κάτι που αντιβαίνει στον ρόλο τους να διατηρούν τους επιβάτες ασφαλείς και σε καλή κατάσταση. Η έκθεση διαπίστωσε ότι η πανδημία Covid επιτάχυνε την επιδείνωση των συνθηκών εργασίας.

Και αυτό συμβαίνει καθώς μετά την αποχώρηση της προηγούμενης γενιάς έμπειρων πιλότων και προσωπικού καμπίνας ήρθε η νέα γενιά εργαζομένων η οποία αμοίβεται λιγότερα. Η νέα γενιά εργαζομένων εντός των αεροπλάνων είναι πιο πιθανή να αποδεχθεί επισφαλείς συμβάσεις που αποδυναμώνουν την ικανότητά τους να τηρούν τα πρότυπα.

Όταν οι συμμετέχοντες στην έρευνα ρωτήθηκαν αν αισθάνονται σίγουροι να αντιταχθούν σε αποφάσεις που θεωρούν δυνητικά επικίνδυνες, περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες στην έρευνα απάντησαν ότι δεν αισθάνονται σε θέση να «τροποποιήσουν τις οδηγίες» της διοίκησης.

Τα αποτελέσματα έδειξαν επιδείνωση σε σχέση με μια μελέτη του 2014, επίσης από το Πανεπιστήμιο της Γάνδης, η οποία διαπίστωσε ότι το 82% των πιλότων δήλωσαν ότι αισθάνονταν ικανοί να τροποποιήσουν τις οδηγίες.

Περίπου το 30% των πιλότων δήλωσαν ότι μερικές φορές δίσταζαν να λάβουν αποφάσεις σχετικά με την ασφάλεια από φόβο για πιθανές αρνητικές συνέπειες για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

«Η μετατόπιση των ευθυνών προς τις πωλήσεις κατά τη διάρκεια της πτήσης ενέχει τον κίνδυνο να αποδυναμώσει τον χαρακτήρα της εργασίας του πληρώματος καμπίνας, που είναι επικεντρωμένος στην ασφάλεια, δημιουργώντας σύγκρουση ρόλων, ψυχοκοινωνική πίεση και νομικές ασαφείς καταστάσεις», έγραψαν οι συγγραφείς της μελέτης, Ίβες Γιόρενς και Λίεν Βάλκε.

«Ενώ οι εμπορικές πιέσεις μπορεί να κάνουν τέτοιες πρακτικές ελκυστικές για τις αεροπορικές εταιρείες, έχουν κόστος για την ευημερία των εργαζομένων, τα πρότυπα ασφάλειας και την επαγγελματική ακεραιότητα».

Οι συμμετέχοντες στη μελέτη αναφέρθηκαν σε ένα «μοντέλο ελβετικού τυριού», όπου τα επίπεδα ασφάλειας «αποδυναμώνονται συστηματικά (δημιουργώντας επιπλέον τρύπες) για οικονομικούς λόγους, αφήνοντας το τελικό εμπόδιο για τα ατυχήματα να εξαρτάται από την τύχη και όχι από την ισχυρή προστασία».

Με την αυξανόμενη κυριαρχία των αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους και την ανάκαμψη της αεροπορικής κίνησης μετά την πανδημία, το πλήρωμα βρίσκεται υπό πίεση να εργάζεται σε μεγαλύτερες (σε διάρκεια) βάρδιες, με λιγότερες ευκαιρίες για ανάπαυση. Ως αποτέλεσμα, το 42% του συνόλου του πληρώματος δηλώνει ότι η διοίκηση δίνει προτεραιότητα στον προγραμματισμό έναντι της ασφάλειας, σύμφωνα με τα ευρήματα των ερευνητών.

Η κόπωση είναι ένα επίμονο πρόβλημα, με το προσωπικό να αισθάνεται συχνά ότι δεν μπορεί να ζητήσει ανάπαυση ακόμη και όταν είναι κουρασμένο ή νιώθει αδιαθεσία. Σχεδόν ένας στους τρεις πιλότους και σχεδόν το ήμισυ του πληρώματος καμπίνας παραδέχτηκαν ότι μερικές φορές διστάζουν να δηλώσουν ότι δεν είναι σε θέση να πετάξουν.

Άλλοι παραπονέθηκαν ότι δεν αισθάνονται εκτιμημένοι. Ένας από τους υπαλλήλους είπε ότι η αεροπορική εταιρεία «με αντιμετωπίζει σαν [αριθμό] και τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει καμία μέριμνα για την ψυχική ή σωματική ευεξία. Υπερηφανεύεται για τα κέρδη της σε βάρος της ανθρώπινης ευημερίας. Έχει μια κακή, τοξική κουλτούρα στο χώρο εργασίας και μια κουλτούρα φόβου. Αυτός ο φόβος προέρχεται από τον αριθμό των ανθρώπων που απολύουν για ηλίθιους λόγους».

Όταν ρωτήθηκαν για την υγεία τους και αν ένιωθαν ότι οι αεροπορικές εταιρείες ενδιαφέρονται για τους προσωπικούς τους στόχους και την ευημερία τους, το 68% του συνόλου του πληρώματος έπεσε κάτω από το θετικό όριο για την ψυχική υγεία, ενώ το 78% θεωρούσε τον εαυτό του «αποανθρωπισμένο».

Η έρευνα διαπίστωσε ότι η άτυπη απασχόληση, όπως οι συμβάσεις βραχυπρόθεσμης απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης, ή η εργασία μέσω πρακτορείου σε αντίθεση με την άμεση απασχόληση από την αεροπορική εταιρεία, αποτελούσε αφορμή ανησυχίας, καθώς οι ομάδες αυτές ανέφεραν χειρότερες συνθήκες και χαμηλότερα επίπεδα ευημερίας.

Οι νεότερες ηλικιακές ομάδες και όσοι εργάζονταν στην Πολωνία, την Τσεχία, την Ουγγαρία και άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης ήταν πιο πιθανό να κατέχουν άτυπες θέσεις σε σύγκριση με τα μεγαλύτερα σε ηλικία μέλη του πληρώματος. Μεταξύ των ατόμων κάτω των 21 ετών, το 41% απασχολούνταν σε άτυπες θέσεις εργασίας, ενώ το 52% των Ανατολικοευρωπαίων είχαν άτυπες συμβάσεις.

Η ένταση της εργασίας είχε αυξηθεί σε σύγκριση με πριν από μια δεκαετία λόγω της ψηφιοποίησης, της αυτοματοποίησης και του αυξημένου αριθμού επιβατών, αφήνοντας λιγότερο χρόνο στο πλήρωμα για να εκτελέσει αποτελεσματικά τα καθήκοντά του, ανέφεραν οι συγγραφείς.

«Μια ανησυχητική τάση είναι η αυξανόμενη χρήση της «διαχείρισης μέσω του φόβου», όπου η ευημερία δεν συνδέεται ρητά με τα αποτελέσματα ασφάλειας», ισχυρίζονται οι συγγραφείς. «Η άτυπη εργασία δεν έχει εξαφανιστεί και οι κίνδυνοι που δημιούργησε πριν από μια δεκαετία γίνονται πλέον αισθητοί σε ολόκληρο τον τομέα». Οι συγγραφείς προειδοποιούν ότι, χωρίς βελτιώσεις στους κανόνες και τις συμβάσεις, η αεροπορική βιομηχανία της Ευρώπης κινδυνεύει να χάσει το «πλεονέκτημα ασφάλειας» της.

«Οι συνθήκες εργασίας δεν είναι πλέον μόνο ένα κοινωνικό ζήτημα – έχουν αντίκτυπο στην ασφάλεια, την ευημερία και την κόπωση, που είναι όλα αλληλένδετα. Χωρίς δίκαιες και σταθερές συνθήκες εργασίας, δεν μπορούμε να διατηρήσουμε έναν ασφαλή και ανθεκτικό ευρωπαϊκό τομέα αεροπορικών μεταφορών», δήλωσε ο Γιόρενς.

Ο Ιγκνάσιο Πλάζα, γενικός γραμματέας της European Cockpit Association, της ευρωπαϊκής «ομπρέλας» των συνδικάτων πιλότων, προειδοποίησε: «Ο ανταγωνισμός προς τα κάτω στις συμβάσεις επηρεάζει πλέον όλους τους πιλότους – και όταν οι πιλότοι βρίσκονται υπό πίεση, οι επιβάτες αισθάνονται επίσης τον κίνδυνο. Αυτές οι καταχρήσεις απαιτούν επείγουσα διερεύνηση».