Μάντσεστερ: Επίθεση με μαχαίρι σε συναγωγή

Μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες, ενώ ο δήμαρχος της πόλης «εκτιμά ότι ο δράστης είναι νεκρός».

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές του Μάντσεστερ μετά από αναφορές για επίθεση με μαχαίρι στη Συναγωγή Εβραϊκής Κοινότητας του Χίτον Παρκ που βρίσκεται επί της οδού Μίντλετον, στο Κρούμπσαλ.

Σύμφωνα με το BBC, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από Ι.Χ. το οποίο φαίνεται να έπεσε πάνω σε περαστικούς. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν αποκλείσει την περιοχή, ενώ και οι δρόμοι γύρω από τη συναγωγή έχουν κλείσει.

Η αστυνομία έφτασε στη Συναγωγή στις 9:31 τοπική ώρα, έπειτα από κλήση πολίτη, ο οποίος είδε ένα αυτοκίνητο να κατευθύνεται εναντίον περαστικών και έναν άνδρα να δέχεται μαχαιριές. Ο δράστης δέχθηκε πυροβολισμούς από την αστυνομία και, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Μάντσεστερ Άντι Μπέρνχαμ, εκτιμάται ότι είναι νεκρός.

Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων Βορείου Δυτικής Αγγλίας ανακοίνωσε ότι έχει κινητοποιηθεί για σοβαρό συμβάν και ότι πολλαπλά πληρώματα βρίσκονται στο χώρο. Η κατάσταση των τραυματιών δεν έχει διευκρινιστεί επισήμως.

Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ χαρακτήρισε το γεγονός «σοβαρό περιστατικό» και διαβεβαίωσε ότι ο άμεσος κίνδυνος έχει αντιμετωπιστεί, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

Η περιοχή Κράμπσαλ βρίσκεται στα βόρεια του Μάντσεστερ και φιλοξενεί μια πολυπολιτισμική κοινότητα, με σημαντική παρουσία της εβραϊκής κοινότητας. Στην ευρύτερη περιοχή του Μάντσεστερ ζουν περίπου 30–35 χιλιάδες Εβραίοι, κυρίως στο Πρέστουιτς, στο Γουάιτφιλντ και γύρω από το Κράμπσαλ , όπου λειτουργούν πολλές συναγωγές, σχολεία και κοινοτικά κέντρα.

Η αστυνομία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παραμένουν στο σημείο, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις.

Σημειώνεται ότι σήμερα είναι το Γιομ Κιπούρ (Yom Kippur), η πιο ιερή ημέρα του χρόνου στον Ιουδαϊσμό.