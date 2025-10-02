Μυστήρια υπόθεση με Γάλλους στρατιωτικούς πάνω σε πλοίο του ρωσικού σκιώδους στόλου

Δύο Γάλλοι στρατιωτικοί παρουσιάστηκαν ως μέλη πληρώματος πλοίου, το οποίο βρίσκεται στο «ραντάρ» των ευρωπαϊκών κρατών ως ύποπτο για τις υπερπτήσεις drones πάνω από το δανέζικο εναέριο χώρο • Προσήχθησαν οι δύο στρατιωτικοί.

Ένα παρά πολύ μυστηριώδες περιστατικό σημειώθηκε χθες στη Γαλλία, καθώς δύο Γάλλοι στρατιωτικοί φαίνεται πως συνδέονται με τα «ρωσικά» drones που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Δανίας την περασμένη εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, οι εν λόγω στρατιωτικοί επιβιβάστηκαν σε πετρελαιοφόρο που περιλαμβάνεται στη λίστα με τα πλοία του ρωσικού «σκιώδους στόλου» και το οποίο θεωρείται ύποπτο ότι χρησιμοποιήθηκε ως πλατφόρμα εκτόξευσης των drones που οδήγησαν στο προσωρινό κλείσιμο αεροδρομίων στη Δανία την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα της Μπρεστ, Στεφάν Κελένμπεργκερ, οι γάλλοι στρατιωτικοί παρουσιάστηκαν ως μέλη του πληρώματος - ως ο πλοίαρχος και ο υποπλοίαρχος του πλοίου - και για αυτό τέθηκαν υπό κράτηση.

Ο Κελένμπεργκερ ανέφερε ότι διεξάγεται έρευνα λόγω της «αδυναμίας του πληρώματος να δικαιολογήσει την εθνικότητα του πλοίου» και «της άρνησής του να συνεργαστεί».

Φωτογραφίες έδειχναν ναύτες του πολεμικού ναυτικού στο κατάστρωμα του πετρελαιοφόρου, το οποίο είναι γνωστό με το όνομα Boracay. Το πλοίο έχει χρησιμοποιήσει πολλές ταυτότητες και ήταν ένα από τα τέσσερα συνδεδεμένα με τη Ρωσία που βρίσκονταν στα ανοικτά της Δανίας κατά την περίοδο των εμφανίσεων drones στις 22 και 24 Σεπτεμβρίου — συμβάντα που μέχρι στιγμής δεν έχουν εξηγηθεί πλήρως.

Το πετρελαιοφόρο ταξίδευε από τον ρωσικό τερματικό σταθμό πετρελαίου Primorsk, κοντά στην Αγία Πετρούπολη, μεταφέροντας 750.000 βαρέλια αργού πετρελαίου με προορισμό το Βαντινάρ της Ινδίας. Ωστόσο, αναχαιτίστηκε από γαλλικό πολεμικό πλοίο την Κυριακή και οδηγήθηκε στο Σαιν-Ναζέρ της δυτικής Γαλλίας.

Νωρίτερα την ίδια μέρα, είχε τεθεί υπό εξέταση από τον Γάλλο εισαγγελέα, σε μια ενέργεια που ο Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε «καλή εξέλιξη». Το Κρεμλίνο, όταν ρωτήθηκε, δήλωσε ότι δεν έχει καμία πληροφορία για το πλοίο ή το περιστατικό.

Το Boracay, ένα πετρελαιοφόρο με σημαία Μπενίν, είχε μόλις αλλάξει όνομα του από Pushpa. Με το προηγούμενο όνομα του, είχε παρακολουθηθεί να πλέει δυτικά γύρω από τη Δανία την περασμένη εβδομάδα και είχε αναφερθεί από ειδικούς του ναυτικού ως ένα από τα λίγα πλοία συνδεδεμένα με τη Ρωσία που ενδέχεται να ενεπλάκησαν στα περιστατικά με τα drones.

Το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης έκλεισε για τέσσερις ώρες το βράδυ της 22ας Σεπτεμβρίου και το αεροδρόμιο του Όλμποργκ δύο ημέρες αργότερα, έπειτα από παρατηρήσεις drones στον εναέριο χώρο της Δανίας. Κανένα drone δεν καταρρίφθηκε και, ενώ η Δανία υπέδειξε τη Ρωσία ως υπεύθυνη, οι ερευνητές δεν έχουν καταλήξει σε οριστικό συμπέρασμα.

Μια πιθανή εκδοχή είναι ότι τα drones εκτοξεύθηκαν από πλοίο ή πλοία κοντά στη Δανία, δίνοντας μικρό χρόνο αντίδρασης στον στρατό της χώρας. Αν και η ταυτότητα των drones δεν έχει επιβεβαιωθεί, τέτοια μοντέλα μπορούν να εκτοξευθούν από καταπέλτη, ο οποίος μπορεί εύκολα να μεταφερθεί σε μεγάλο πλοίο.

Έρευνες από δανικά μέσα ενημέρωσης έχουν εντοπίσει δύο ακόμη εμπορικά πλοία, τα Astrol-1 και Oslo Carrier-3, στην περιοχή την ίδια χρονική περίοδο, καθώς και το ρωσικό πολεμικό πλοίο Aleksandr Shabalin, το οποίο καταγράφηκε από ελικόπτερο νότια του νησιού Λάνγκελαντ, στο δυτικό άκρο της Βαλτικής.

Άλλη μία παραβίαση εναέριου χώρου σημειώθηκε στη βόρεια Γερμανία την περασμένη εβδομάδα. Drones, που θεωρείται ότι πραγματοποιούσαν αναγνώριση, πέταξαν πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις και υποδομές στο κρατίδιο Σλέσβιχ-Χολστάιν, σύμφωνα με επίσημη εκτίμηση που δημοσιεύτηκε στο Der Spiegel.

Την Τετάρτη, η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, δήλωσε ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει έναν «υβριδικό πόλεμο», αναφερόμενη στις παραβιάσεις drones σε Δανία και Πολωνία τον Σεπτέμβριο. «Από ευρωπαϊκή σκοπιά, υπάρχει μόνο μία χώρα που είναι πρόθυμη να μας απειλήσει, και αυτή είναι η Ρωσία», πρόσθεσε.

Η Κοπεγχάγη θα φιλοξενήσει σύνοδο κορυφής της ΕΕ την Τετάρτη, όπου οι ηγέτες θα συζητήσουν την ανάπτυξη ενός «τείχους κατά των drones» για την αντιμετώπιση των απειλών, ενώ την Πέμπτη ακολουθεί συνάντηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, με συμμετοχή 47 χωρών. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, έχουν αναπτύξει συστήματα άμυνας κατά drones για να υποστηρίξουν τη Δανία αυτή την εβδομάδα.

Το Boracay, ταυτοποιημένο με τον διεθνή αριθμό IMO του, υπόκειται σε οικονομικές κυρώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, την ΕΕ και άλλες χώρες. Το Ηνωμένο Βασίλειο ανέφερε τον Οκτώβριο του 2024 ότι το πετρελαιοφόρο, τότε με την ονομασία Varuna, ήταν μέρος του ρωσικού «σκιώδους στόλου» και «εμπλέκεται στη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου ή προϊόντων πετρελαίου προς τρίτες χώρες».

Ο «σκιώδης στόλος» είναι όρος που χρησιμοποιείται για πλοία με δυσδιάκριτη ή ψευδή ταυτότητα, τα οποία χρησιμοποιούνται από τη Ρωσία και άλλες χώρες για τη μυστική μεταφορά πετρελαίου και άλλων αγαθών, συχνά για την αποφυγή κυρώσεων.

Τον Απρίλιο φέτος, το πλοίο – τότε με την ονομασία Kiwala – κρατήθηκε από τις αρχές της Εσθονίας, καθώς δεν ήταν δυνατόν να επιβεβαιωθεί η εγγραφή του στο Τζιμπουτί. Αρχικά, οι αρχές της Εσθονίας ενημερώθηκαν ότι η εγγραφή του πλοίου είχε ακυρωθεί, αλλά δύο εβδομάδες αργότερα το Kiwala αφέθηκε ελεύθερο, αφού το Τζιμπουτί δέχτηκε να αναλάβει την ευθύνη του μέχρι τον Μάιο.

Από τα άλλα δύο εμπορικά πλοία που εντοπίστηκαν κοντά στη Δανία την περίοδο των περιστατικών με τα drones, το Astrol-1, το οποίο εντοπίστηκε στο στενό του Καττεγκάτ κοντά στην Κοπεγχάγη την ίδια ημέρα με το περιστατικό στην πρωτεύουσα, έχει πλέον αγκυροβολήσει στην Αγία Πετρούπολη.

Η εταιρεία Oslo Bulk, νορβηγική ναυτιλιακή και ιδιοκτήτρια του Oslo Carrier-3, δήλωσε ότι «αιφνιδιάστηκε από την προσοχή των ΜΜΕ» στο πλοίο της, το οποίο, όπως ανέφερε, μετέφερε φορτίο χάλυβα από τη Γερμανία προς τη Λιθουανία.

Οι ιδιοκτήτες παραδέχθηκαν ότι χρησιμοποιούν ρωσικά πληρώματα σε «όλα τα πλοία μας» λόγω της εμπειρίας τους σε ψυχρά νερά, αλλά σημείωσαν ότι το πλοίο είχε ερευνηθεί από «στρατιωτικό προσωπικό του ΝΑΤΟ» πριν του επιτραπεί να συνεχίσει για Φινλανδία.