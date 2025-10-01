Συντονισμένες εκκλήσεις Μητσοτάκη-Μελόνι για φύλαξη των νοτίων συνόρων ΕΕ

«Πρέπει να καλυφθούν τα νότια σύνορα, έτσι ώστε η ήπειρός μας να είναι προστατευμένη σε όποια πιθανή μελλοντική απειλή» είπαν στο πλαίσιο της άτυπης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ στην Κοπεγχάγη

Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει και τα νότια σύνορά της, εκτός από τα ανατολικά, τόνισαν συντνισμένα στις τοποθετήσεις τους τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και η ιταλίδα ομόλογός του Τζώρτζα Μελόνι, κατά τη διάρκεια της άτυπης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ στην Κοπεγχάγη.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι όποια κοινά αμυντικά πρότζεκτ θα πρέπει να εξετάζουν την ασφάλεια της Ένωσης ως σύνολο. «Προφανώς, πρέπει να καλυφθούν τα νοτιοανατολικά σύνορα, αλλά το ίδιο πρέπει να γίνει και με τα νότια σύνορα της Ευρώπης, έτσι ώστε η ήπειρός μας να είναι προστατευμένη σε όποια πιθανή μελλοντική απειλή», τόνισε.

«Πρέπει να πάρουμε το μήνυμα της Ουκρανίας», ως προς την κρίσιμη σημασία των νέων τεχνολογιών στο πεδίο, υπογράμμισε ακόμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τόνισε πως η Ευρώπη πρέπει να βρεθεί στην αιχμή των τεχνολογικών εξελίξεων στην άμυνα και να αποκτήσει δική της παραγωγική δυνατότητα και καινοτομία. Η Ελλάδα κάνει προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση, με το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας, συμπλήρωσε.

Η Μελόνι προειδοποίησε πως «δεν πρέπει να κοιτάζουμε μόνο προς τα ανατολικά και να ξεχνάμε τη νότια πτέρυγα. Τα σύνορα της συμμαχίας είναι πολύ εκτεταμένα».

Στο μεταξύ, οι εργασίες της άτυπης Συνόδου Κορυφής έχουν διαρκέσει περισσότερο από το προγραμματισμένο. Οι ηγέτες αναμένεται να κάνουν ένα διάλειμμα, λόγω του δείπνου που θα παραθέσει η βασιλική οικογένεια και μετά θα συνεχίσουν τις συνομιλίες.