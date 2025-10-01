Οι Ευρωπαίοι ηγέτες υψώνουν τους τόνους απέναντι στον Πούτιν

Οι προτάσεις, αφενός της κατάσχεσης «παγωμένων» ρωσικών περιουσιών στην Ευρώπη, και αφετέρου του σχηματισμού ενός «τείχους» από drones στα ανατολικά της Ευρώπης δεν φάνηκε να κερδίζουν την ομόφωνη αποδοχή της άτυπης συνόδου στην Κοπεγχάγη

Η διάθεση αντιπαράθεσης με την πρόσφατη ρωσική επιθετικότητα ήταν ο κοινός τόπος των Ευρωπαών ηγετών οι οποίοι πραγματοποιούν άτυπη σύνοδο του Ευρωπαϊκόύ Συμβουλίου στην πρωτεύουσα της Δανίας Κοπεγχάγη. Οι επικεφαλής των κρατών μελών επικέντρωσαν τη συζήτησή τους σε θέματα εθνικής και κοινοτικής άμυνας, επέκριναν τον πρόεδρο Πούτιν για τους τελευταίους χειρισμούς του και παρότρυναν την Ένωση να προχωρήσει σε κινήσεις διασφάλισης της κυριαρχίας των μελών της. Στην άτυπη σύνοδο συμμετέχει και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Διχογνωμία υπήρξε αναφορικά με τον τρόπο επίτευξης του παραπάνω στόχου αντιπαράθεσης, καθώς οι προτάσεις, αφενός της κατάσχεσης «παγωμένων» ρωσικών περιουσιών στην Ευρώπη, και αφετέρου του σχηματισμού ενός «τείχους» από drones στα ανατολικά της Ευρώπης δεν φάνηκε να κερδίζουν την ομόφωνη αποδοχή της σύνθεσης της άτυπης συνόδου.

Φον Ντερ Λάιεν: Να κατασχεθούν « παγωμένες » ρωσικές περιουσίες στην Ευρώπη

«Ζούμε σε ταραγμένους καιρούς. Η Ρωσία δοκιμάζει την αποφασιστικότητά μας», δήλωσε η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν από την άτυπη Σύνοδο.

Η ίδια τόνισε το σχέδιό της για την κατάσχεση 140 δισεκατομμυρίων ευρώσε παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, ώστε να χρηματοδοτηθεί η πολεμική προσπάθεια της Ουκρανίας — ένα από τα βασικά θέματα των σημερινών κρίσιμων συζητήσεων. Υποστήριξε ότι υπάρχει ένας «νομικά βάσιμος τρόπος» να γίνει αυτό.

«Δεν είναι μόνο οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι που πρέπει να πληρώνουν για τη στήριξη της Ουκρανίας· η Ρωσία πρέπει να λογοδοτήσει», πρόσθεσε.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεσμεύτηκε ότι η Ρωσία δεν θα καταφέρει να σπείρει «διχόνοια και ανησυχία» στην Ε.Ε.

«Είναι ένα μοτίβο, και αυτό το μοτίβο προέρχεται από τη Ρωσία», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν στους δημοσιογράφους καθώς ξεκινούσαν οι συνομιλίες για την άμυνα στην Κοπεγχάγη. «Η Ρωσία προσπαθεί να μας δοκιμάσει, αλλά επίσης προσπαθεί να σπείρει διχόνοια και ανησυχία στις κοινωνίες μας. Δεν θα το επιτρέψουμε αυτό».

Κάλας: Κρατικά υποστηριζόμενη τρομοκρατία

Η δήλωσή της κ. Φον Ντερ Λάιεν συνάδει με αυτή της Κάγια Κάλας, η οποία επίσης υποστήριξε ότι είναι τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια —και όχι τα «χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων»— εκείνα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη του Κιέβου, στέλνοντας ένα έμμεσο αλλά σαφές μήνυμα προς τους ηγέτες της ΕΕ που συνεδριάζουν.

Οι παραβιάσεις του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία συνιστούν «κρατικά υποστηριζόμενη τρομοκρατία», δήλωσε, μεταξύ άλλων, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ. «Βλέπουμε καθαρά ότι η Ρωσία κλιμακώνει με διάφορους τύπους παραβιάσεων», ανέφερε.

Μακρόν: Όχι στον «τοίχο» από drones

«Βρισκόμαστε σε αντιπαράθεση με τη Ρωσία, η οποία εδώ και αρκετά χρόνια είναι πολύ επιθετική στον χώρο της πληροφόρησης, κατά τη διάρκεια εκλογών επίσης, και αυξάνει τις κυβερνοεπιθέσεις της», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν.

Σε αντίθεση με τους Φινλανδούς και Δανούς ομολόγους του, ο Μακρόν απέφυγε να χρησιμοποιήσει τη λέξη «πόλεμος», και αντ’ αυτού αναφέρθηκε σε «υβριδικές απειλές στο πεδίο της αντιπαράθεσης».

«Όποιος παραβιάζει τον εναέριο χώρο είναι εκτεθειμένος σε αντίποινα: είναι δικαίωμά μας», πρόσθεσε ο Μακρόν, συμπληρώνοντας: «Μας δοκιμάζουν».

Αναφορικά με το ενδεχόμενο χρήσης των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, ανέφερε πως «πρέπει να σεβόμαστε το διεθνές δίκαιο».

Ο Γάλλος πρόεδρος επέμεινε ότι η κατάσχεση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων και η χρήση τους για την υποστήριξη της Ουκρανίας ενέχει τον κίνδυνο να υπονομεύσει την αξιοπιστία των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών αρχών και μπορεί να τρομάξει τους επενδυτές.

Αντιγράφοντας τον σκεπτικισμό του Βερολίνου, ο Μακρόν δεν ήταν ακριβώς ενθουσιασμένος με το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον «τοίχο» από drones. «Είμαι επιφυλακτικός με αυτούς τους όρους. Τα πράγματα είναι λίγο πιο σύνθετα», είπε στους δημοσιογράφους.

Αντίθετα, ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναπτύξουν συστήματα πρώιμης προειδοποίησης —η Γαλλία και η Γερμανία συνεργάζονται ήδη σε αυτό το θέμα— καθώς και ικανότητες αντιμετώπισης drones, να αποκτήσουν «αποτρεπτικές» δυνατότητες βαθέος πλήγματος και να αγοράσουν περισσότερα συστήματα αεράμυνας.

Φρεντέριξεν: Μας κάνουν υβριδικό πόλεμο

Την ανάγκη για μια ενιαία και ισχυρή ευρωπαϊκή απάντηση απέναντι στις επιθετικές ενέργειες της Ρωσίας τόνισε την Τετάρτη η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέριξεν, λίγο πριν την έναρξη της συνόδου.

«Ελπίζω όλοι πλέον να αναγνωρίζουν ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με έναν υβριδικό πόλεμο», δήλωσε η Φρεντέριξεν, επισημαίνοντας ότι «από ευρωπαϊκή σκοπιά, μόνο μία χώρα απειλεί – και αυτή είναι η Ρωσία».

Η δήλωση έρχεται εν μέσω αυξανόμενων περιστατικών παραβίασης του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου και ύποπτων δραστηριοτήτων με drones, τα οποία έχουν προκαλέσει ανησυχία στα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Η Δανή πρωθυπουργός κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να απαντήσουν με «πολύ ισχυρό τρόπο» στις ρωσικές απειλές, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αποφασιστικότητα και ενότητα στην αντιμετώπιση αυτής της νέας μορφής πολέμου.