Μακελειό στο Μόναχο - Σκότωσε τον πατέρα του, τραυμάτισε τη μητέρα του και αυτοκτόνησε

Ένας άνδρας πυρπόλησε το σπίτι των γονέων του, πυροβόλησε και σκότωσε τον 90χρονο πατέρα του, ενώ τραυμάτισε την μητέρα του και έναν 21χρονο τα ξημερώματα σε προάστιο του βόρειου Μονάχου. Κατόπιν αυτοκτόνησε. Ως κίνητρο του εγκλήματος εικάζεται οικογενειακή διένεξη για κληρονομικά ζητήματα.
Σύμφωνα με την BILD, η υπόθεση των εκρήξεων, που σημειώθηκαν νωρίς το πρωί στην βαυαρική πρωτεύουσα, φαίνεται να λαμβάνει άλλη τροπή. Γείτονες της οικογένειας, που διέμενε στο σπίτι που πυρπολήθηκε, παρέδωσαν στην αστυνομία επιστολή από την οποία είναι προφανής κλιμακούμενη διαμάχη για κληρονομικά ζητήματα.
Στην περιοχή έλαβε χώρα μεγάλης έκτασης αστυνομική και πυροσβεστική επιχείρηση, ενώ οι αρχές έκλεισαν έως τις 17:00 (τοπική ώρα) και τον χώρο του Oktoberfest, προκειμένου να διερευνήσουν πιθανή σύνδεση του περιστατικού με προειδοποίηση για βόμβα, από επιστολή που βρέθηκε στα προσωπικά αντικείμενα του δράστη.
