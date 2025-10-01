Αθήνα, 23°C
Τετάρτη, 01 Οκτωβρίου, 2025
(AP Photo/Andrew Medichini)

Δύο νεκροί από συντριβή αεροσκάφους της ιταλικής πολεμικής αεροπορίας

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
Ένας συνταγματάρχης και ένας μαθητής της ιταλικής πολεμικής αεροπορίας, σκοτώθηκαν όταν το αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη

Δύο μέλη της πολεμικής αεροπορίας της Ιταλίας έχασαν τη ζωή τους όταν το αεροσκάφος T-260B στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη τις πρωινές ώρες της Τετάρτης, ενώ πραγματοποιούσαν εκπαιδευτικές ασκήσεις πάνω από το Εθνικό Πάρκο Circeo, νότια της Ρώμης, κοντά στην πόλη Σαμπαούντια, σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου ειδήσεων ANSA.

Οι ομάδες διάσωσης εντόπισαν τα συντρίμμια του αεροσκάφους να καίγονται και τα πτώματα των μελών της πολεμικής αεροπορίας στο εσωτερικό του. Το αεροπλάνο συνετρίβη κοντά σε μία από τις εισόδους του πάρκου, σε δασώδη περιοχή όπου δεν βρισκόταν κανείς εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με τις πηγές.

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, το αεροσκάφος είχε εξαφανιστεί από τα ραντάρ. Άγνωστα μέχρι στιγμής παραμένουν τα αίτια της συντριβής.

