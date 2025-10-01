«Κατεβασμένα ρολά» στο Oktoberfest μέχρι το απόγευμα, μετά την έκρηξη στο βόρειο Μόναχο

Προσωρινό κλείσιμο του φεστιβάλ για προληπτικούς λόγους, μετά από μια έκρηξη που σημειώθηκε το ξημέρωμα της Τετάρτης

Κλειστό θα παραμείνει το Oktoberfest τουλάχιστον έως τις 6 το απόγευμα (ώρα Ελλάδας) για προληπτικούς λόγους, σύμφωνα με ανακοίνωση του δημάρχου Μονάχου Ντίτερ Ράιτερ, μετά την έκρηξη που σημειώθηκε στη περιοχή Λερχενάουερ, τα ξημερώματα της Τρίτης προς Τετάρτη.

Στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης που, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα η αστυνομία, δεν ενέχει κίνδυνο για το κοινό, ειδικές δυνάμεις ερευνούν την περιοχή στο βόρειο τμήμα του Μονάχου, όπου σύμφωνα με την εφημερίδα Bild και μαρτυρίες πολιτών, ακούστηκαν πυροβολισμοί και εκρήξεις.

Η αστυνομία ανέφερε ότι το κτίριο είχε πυρποληθεί σκόπιμα λόγω οικογενειακής διαμάχης και ότι ένα άτομο που βρέθηκε εκεί είναι νεκρό, ενώ ένα άλλο αγνοείται. Σύμφωνα με την Βαυαρική Ραδιοτηλεόραση BR, ο δράστης φέρεται να έχει αφήσει επιστολή που εξηγεί τους λόγους της βίαιης δράσης του.

Η ετήσια γιορτή της μπίρας στο Μόναχο θα παραμείνει κλειστή τουλάχιστον έως τις 17:00 (τοπική ώρα), όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο ο δήμαρχος Μονάχου Ντίτερ Ράιτερ. Ταυτόχρονα διεξάγονται έρευνες και σε άλλα σημεία της πόλης.

Στις 4:41 (τοπική ώρα) ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στην περιοχή Λερχενάουερ, όπου έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις. Στην ίδια περιοχή πυρπολήθηκαν επίσης πολλά αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα στους γύρω δρόμους. Η αστυνομία έχει αποκλείσει το σημείο, έχουν εκκενωθεί οι γύρω κατοικίες, ενώ τα σχολεία της περιοχής παραμένουν κλειστά.

Το Oktoberfest, το μεγαλύτερο φεστιβάλ φολκ στον κόσμο, άνοιξε τις πύλες του στις 20 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 5 Οκτωβρίου.