Οι ευρωομάδες αποφασίζουν για την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Οι αρχηγοί των πολιτικών ευρω-ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συναντώνται σήμερα για να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με την ημερήσια διάταξη της ολομέλειας την επόμενη εβδομάδα - συμπεριλαμβανομένων των δύο προτάσεων μομφής κατά της φον ντερ Λάιεν που κατέθεσαν η Αριστερά και οι ακροδεξιοί Πατριώτες.
Οι ηγέτες αναμένεται να προγραμματίσουν τη συζήτηση τη Δευτέρα για τις δύο προτάσεις μομφής και θα ακολουθήσουν δύο ξεχωριστές ψηφοφορίες, πιθανώς την Πέμπτη.
Η φον ντερ Λάιεν αναμένεται -για άλλη μια φορά- να φέρει ολόκληρο το 26μελές Σώμα των Επιτρόπων της στο ημικύκλιο, όταν υπερασπιστεί τον εαυτό της και την ομάδα της κατά τη διάρκεια της συζήτησης, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους της Επιτροπής.
Στο μεταξύ, τα κόμματα που υποστηρίζουν την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία για το λεγόμενο πακέτο Omnibus, αποκαλύπτοντας τα ρήγματα στον άτυπο συνασπισμό.
Το ΕΛΚ, οι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες και το Renew ετοιμάζονταν για μια ολονύχτια συζήτηση, την Τρίτη, αλλά εγκατέλειψαν τις συνομιλίες ύστερα από μόλις τέσσερις ώρες. Το Omnibus είναι μια από τις πρώτες νομοθετικές προτάσεις στη δεύτερη θητεία της φον ντερ Λάιεν. Είναι μια σημαντική δοκιμασία για το αν η πλειοψηφία που την στήριξε στη δεύτερη θητεία, εξακολουθεί να υφίσταται. Δεδομένης της αποτυχημένης συζήτησης της Τρίτης, υπάρχει ένα ερωτηματικό για τη βιωσιμότητα του συνασπισμού.
