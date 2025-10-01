Αθήνα, 23°C
Αθήνα
Σποραδικές νεφώσεις
23°C
24.5° 21.1°
2 BF
66%
Θεσσαλονίκη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
17°C
18.4° 15.0°
1 BF
86%
Πάτρα
Αραιές νεφώσεις
24°C
26.0° 23.8°
2 BF
57%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
21.9° 21.9°
1 BF
43%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
21.9° 21.9°
3 BF
37%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
21°C
20.9° 20.9°
2 BF
58%
Κοζάνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
16°C
16.4° 16.4°
1 BF
51%
Αγρίνιο
Σποραδικές νεφώσεις
23°C
22.6° 22.6°
2 BF
48%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
25.8° 24.4°
2 BF
57%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
24.9° 23.8°
3 BF
39%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
24.4° 24.4°
3 BF
57%
Σκόπελος
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
22.1° 17.7°
2 BF
88%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
24.9° 24.9°
2 BF
50%
Λάρισα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
19°C
18.9° 18.9°
0 BF
68%
Λαμία
Ασθενείς βροχοπτώσεις
24°C
23.8° 20.6°
3 BF
63%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
26.0° 25.8°
3 BF
57%
Χαλκίδα
Σποραδικές νεφώσεις
25°C
25.0° 24.8°
2 BF
43%
Καβάλα
Αραιές νεφώσεις
20°C
20.3° 19.9°
3 BF
66%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
15°C
15.3° 15.3°
2 BF
93%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
20°C
20.2° 20.2°
1 BF
51%
Τετάρτη, 01 Οκτωβρίου, 2025
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Οι ευρωομάδες αποφασίζουν για την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

ΕΥΡΩΠΗ
Μαρία Ψαρά
Την επόμενη εβδομάδα η συζήτηση επί των προτάσεων μομφής κατά της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Οι αρχηγοί των πολιτικών ευρω-ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συναντώνται σήμερα για να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με την ημερήσια διάταξη της ολομέλειας την επόμενη εβδομάδα - συμπεριλαμβανομένων των δύο προτάσεων μομφής κατά της φον ντερ Λάιεν που κατέθεσαν η Αριστερά και οι ακροδεξιοί Πατριώτες. 

Οι ηγέτες αναμένεται να προγραμματίσουν τη συζήτηση τη Δευτέρα για τις δύο προτάσεις μομφής και θα ακολουθήσουν δύο ξεχωριστές ψηφοφορίες, πιθανώς την Πέμπτη.

Η φον ντερ Λάιεν αναμένεται -για άλλη μια φορά- να φέρει ολόκληρο το 26μελές Σώμα των Επιτρόπων της στο ημικύκλιο, όταν υπερασπιστεί τον εαυτό της και την ομάδα της κατά τη διάρκεια της συζήτησης, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους της Επιτροπής.

Στο μεταξύ, τα κόμματα που υποστηρίζουν την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία για το λεγόμενο πακέτο Omnibus, αποκαλύπτοντας τα ρήγματα στον άτυπο συνασπισμό.

Το ΕΛΚ, οι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες και το Renew ετοιμάζονταν για μια ολονύχτια συζήτηση, την Τρίτη, αλλά εγκατέλειψαν τις συνομιλίες ύστερα από μόλις τέσσερις ώρες. Το Omnibus είναι μια από τις πρώτες νομοθετικές προτάσεις στη δεύτερη θητεία της φον ντερ Λάιεν. Είναι μια σημαντική δοκιμασία για το αν η πλειοψηφία που την στήριξε στη δεύτερη θητεία, εξακολουθεί να υφίσταται. Δεδομένης της αποτυχημένης συζήτησης της Τρίτης, υπάρχει ένα ερωτηματικό για τη βιωσιμότητα του συνασπισμού.

