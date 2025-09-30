Ορατός ο κίνδυνος του shutdown στις ΗΠΑ εν μέσω έριδων για τη χρηματοδότηση του κράτους

«Μαύρα σύννεφα» αιωρούνται πάνω από μερικές από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες των ΗΠΑ, οι οποίες απειλούνται με κλείσιμο από τα μεσάνυχτα σε περίπτωση που δεν τελεσφορήσουν οι διαβουλεύσεις στο Κογκρέσο για τον προϋπολογισμό της χώρας.

Με «λουκέτο» κινδυνεύει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ για πρώτη φορά από το 2019, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ηγέτες των Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τη συνέχιση της χρηματοδότησης των υπηρεσιών της κυβέρνησης μετά την προθεσμία της Τρίτης, προκειμένου να μην απομακρυνθούν εργαζόμενοι και να μη κλείσουν οι υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τον Guardian, η πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων στο Κογκρέσο προωθεί νομοθεσία για τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης έως τις 21 Νοεμβρίου, αλλά οι Δημοκρατικοί αρνούνται να την ψηφίσουν, εκτός εάν περιλαμβάνει μια σειρά παραχωρήσεων με επίκεντρο την υγειονομική περίθαλψη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε συνάντηση των ηγεσιών των δύο κομμάτων του Κογκρέσου το βράδυ της Δευτέρας, αλλά δεν υπήρξε κανένα σημάδι προόδου, με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, να δηλώνει: «Νομίζω ότι οδεύουμε προς ένα κλείσιμο, επειδή οι Δημοκρατικοί δεν θα κάνουν το σωστό».

Οι Ρεπουμπλικανοί ψήφισαν το νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση του κράτους στη Βουλή των Αντιπροσώπων με ψήφους που ακολουθούσαν σχεδόν την κομματική γραμμή, αλλά απαιτεί διακομματική υποστήριξη για να περάσει από τη Γερουσία.

Για να περάσει από τη Γερουσία το νομοσχέδιο των Ρεπουμπλικάνων, η Δημοκρατική αντιπολίτευση, απαιτεί την παράταση των επιδοτήσεων για τα προγράμματα υγείας του Affordable Care Act, τα οποία λήγουν στο τέλος του έτους. Θέλουν επίσης να ακυρώσουν μια σειρά από περικοπές των Ρεπουμπλικάνων όπως το Medicaid και τα δημόσια μέσα ενημέρωσης.

Διαφωνίες Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών

«Πρόκειται καθαρά και απλά για ομηρία εκ μέρους των Δημοκρατικών», δήλωσε ο Τζον Θουν, ηγέτης της πλειοψηφίας στη Γερουσία.

Από την άλλη ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τζακ Σούμερ, μιλώντας στη κρίσιμη συνεδρίαση της Γερουσίας τη Τρίτη, δήλωσε ότι οι Ρεπουμπλικανοί δεν έχουν προσπαθήσει να διαπραγματευτούν μια λύση για το αδιέξοδο μεταξύ των δύο κομμάτων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε κλείσιμο της κυβέρνησης.

«Βρισκόμαστε στο χείλος του γκρεμού ενός κλεισίματος της κυβέρνησης επειδή οι Ρεπουμπλικανοί δεν είναι σοβαροί όσον αφορά τη διατήρηση της λειτουργίας της κυβέρνησης», δήλωσε ο Σούμερ.

Σύμφωνα με το BBC, υπήρξαν τρία shutdowns κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης της μακροβιότερης στην ιστορία, που διήρκεσε 36 ημέρες και έληξε τον Ιανουάριο του 2019. Αυτή προκλήθηκε από διαφωνίες σχετικά με τη χρηματοδότηση ενός τείχους στα σύνορα με το Μεξικό.

Τι συμβαίνει στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες

Η διακοπή λειτουργίας θα ξεκινήσει τα μεσάνυχτα της Τετάρτης και από αυτήν πρόκειται να εξαιρεθούν υπηρεσίες όπως η προστασία των συνόρων, η νοσοκομειακή περίθαλψη, η επιβολή του νόμου και ο έλεγχος της εναέριας κυκλοφορίας αναμένεται να συνεχίσουν να λειτουργούν κατά τη διάρκεια της διακοπής.

Ενώ οι επιταγές κοινωνικής ασφάλισης και Medicare θα εξακολουθήσουν να αποστέλλονται, η επαλήθευση των παροχών και η έκδοση καρτών ενδέχεται να σταματήσουν.

Γενικά, σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας, οι εργαζόμενοι σε βασικές υπηρεσίες συνεχίζουν να εργάζονται κανονικά - ορισμένοι από αυτούς χωρίς αμοιβή προς το παρόν - αλλά οι κυβερνητικοί υπάλληλοι που θεωρούνται μη απαραίτητοι τίθενται προσωρινά σε άδεια άνευ αποδοχών. Στο παρελθόν, αυτοί οι εργαζόμενοι έχουν πληρωθεί αναδρομικά.

Αυτό σημαίνει ότι υπηρεσίες όπως το πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας, τα προσχολικά ιδρύματα που χρηματοδοτούνται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, η έκδοση φοιτητικών δανείων, οι επιθεωρήσεις τροφίμων και οι δραστηριότητες στα εθνικά πάρκα αναμένεται να περιοριστούν ή να σταματήσουν.

Ενδέχεται επίσης να υπάρξουν καθυστερήσεις στα ταξίδια εάν η αντιπαράθεση παραταθεί και οι μη αμειβόμενοι εργαζόμενοι σταματήσουν να εμφανίζονται στην εργασία τους.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου δημοσίευσε ένα σημείωμα στο οποίο ανέφερε ότι θα εκμεταλλευτεί τη διακοπή της χρηματοδότησης για να προχωρήσει σε περισσότερες μαζικές απολύσεις, στο πλαίσιο της εκστρατείας του για τη μείωση της κυβερνητικής γραφειοκρατίας.