Πρωτοφανής κοινή επίθεση Τραμπ και Χέγκσεθ στην στρατιωτική ηγεσία των ΗΠΑ

Αντι - woke παραλήρημα και πολεμικές ιαχές από τον πρόεδρο και τον υπουργό Άμυνας • Όποιος δεν μας αρέσει θα τον απολύσουμε • Τέρμα οι «χοντροί» αξιωματικοί.

Ακόμη μια ανησυχητική για την πολιτική κατάσταση τις ΗΠΑ εμφάνιση από τον Ντόναλντ Τραμπ και, μάλιστα, αυτή τη φορά μπροστά στην στρατιωτική ηγεσία της χώρας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, έχοντας στο πλευρό του τον υπουργό Εθνικής Άμυνας και πιστό του στρατιώτη, προχώρησε σε άνευ προηγουμένου επιθέσεις, ενώ έθεσε τις δυνάμεις και σε πολεμικό συναγερμό.

Το πρωί της Τρίτης ανώτεροι αξιωματούχοι των Ενόπλων Δυνάμεων κλήθηκαν να δώσουν το «παρών» σε στρατιωτική βάση στο Κουάντικο της Βιρτζίνια, για να βρεθούν, τελικά, αντιμέτωποι με διασταυρούμενα πυρά.

Πριν φτάσει εκεί ο Ρεπουμπλικάνος ένοικος του Λευκού Οίκου έδωσε μια πρώτη γεύση γεμάτη «τσαμπουκάδες» στους στρατιωτικούς απειλώντας με απόλυση οποιονδήποτε στρατιωτικό στην εκδήλωση δεν του αρέσει. «Θα συναντηθώ με στρατηγούς και με ναυάρχους και με ηγέτες, και αν δεν μου αρέσει κάποιος, θα τον απολύσω επί τόπου», είπε.

«Πόλεμος» στη woke agenda στον στρατό

Ξεκινώντας την εκδήλωση ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ επιφύλαξε απαξιωτικά σχόλια προς τους εκατοντάδες Αμερικανούς στρατηγούς και ναυάρχους που υπηρετούν σε διάφορες περιοχές του κόσμου, και έφτασαν για την συνάντηση αυτή, επικρίνοντας τους «χοντρούς στρατηγούς» και τις πρωτοβουλίες για την ποικιλομορφία που, όπως είπε, οδήγησαν σε δεκαετίες παρακμής στον στρατό και τους είπε να παραιτηθούν αν δεν υποστηρίξουν την ατζέντα του.

Επίσης, ο Χέγκσεθ επιτέθηκε σε αυτό που αποκάλεσε «δεκαετίες παρακμής» που προκλήθηκαν από πολιτικές που προωθούν την ποικιλομορφία και την ένταξη στον αμερικανικό στρατό. «Οι ανόητοι και απερίσκεπτοι πολιτικοί ηγέτες έθεσαν λάθος κατεύθυνση και χάσαμε τον δρόμο μας. Γίναμε το "υπουργείο Woke"», ισχυρίστηκε ο Χέγκσεθ κατά την έναρξη της εκδήλωσης στο Κουάντικο της Βιρτζίνια. «Αλλά όχι πια», πρόσθεσε.

Ο Χέγκσεθ επέκρινε την εμφάνιση των υπέρβαρων στρατιωτικών, λέγοντας: «Είναι εντελώς απαράδεκτο να βλέπουμε χοντρούς στρατηγούς και ναυάρχους στις αίθουσες του Πενταγώνου». Προανήγγειλε ότι όλα τα τεστ φυσικής κατάστασης θα βασίζονται μόνο σε ανδρικά κριτήρια και τόνισε τη σημασία των προτύπων περιποίησης.

«Η εποχή της αντιεπαγγελματικής εμφάνισης τελείωσε. Τέλος οι μουσάτοι», είπε ο Χέγκεθ στο κοινό, το οποίο παρέμεινε σιωπηλό. «Αν τα λόγια που λέω σήμερα σας απογοητεύουν, τότε θα πρέπει να κάνετε το έντιμο πράγμα και να παραιτηθείτε», συμπλήρωσε ο υπουργός Άμυνας.

«Σας στηρίζουμε αρκεί να μας αρέσετε»

Ο Αμερικανός πρόεδρος από την άλλη, είχε μια μακρά, φλύαρη ομιλία, ξεκινώντας με δήθεν αστείο καθώς ανέβηκε στη σκηνή: «Αν δεν σας αρέσουν αυτά που λέω, μπορείτε να φύγετε από την αίθουσα, φυσικά, έτσι, πείτε αντίο στο βαθμό σας, πείτε αντίο στο μέλλον σας», είπε απευθυνόμενος στην ανώτατη στρατιωτική ηγεσία.

Μετά όμως ανέφερε: «Είμαι μαζί σας, σας καλύπτω 100%», και συνέχισε λέγοντας πως πρέπει τα προσόντα να υπερέχουν της πολιτικής ορθότητας.

Σε ένα τρομακτικό παραλήρημα, εξήρε τις δικές του ειρηνευτικές ικανότητες και υποστήριξε πως θα ήταν «προσβολή» για τις ΗΠΑ αν δεν του δώσουν το Νόμπελ Ειρήνης. «Θα το δώσουν σε κάνα τύπο που δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα», είπε ο Τραμπ, ο οποίος καυχιέται ότι έχει τερματίσει πολλούς πολέμους, λέγοντας προς τους υψηλόβαθμους στρατιωτικούς: «Αυτό θα ήταν μεγάλη προσβολή για τη χώρα μας».

Παράλληλα είπε πως ο Χέγκσεθ θα ανακοινώσει σύντομα μεγάλες μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στον εξορθολογισμό των αγορών και την επιτάχυνση των πωλήσεων στρατιωτικού εξοπλισμού στο εξωτερικό. «Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να βρούμε τις εταιρείες που κατασκευάζουν αυτόν τον εξοπλισμό, κατασκευάζουμε τον καλύτερο εξοπλισμό στον κόσμο, αλλά πρέπει να τον κατασκευάζουμε πιο γρήγορα», δήλωσε.

Όλοι φταίνε εκτός από τον Ντόναλντ

Σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση, είπε ότι οι ΗΠΑ βίωναν «έναν πόλεμο εκ των έσω». Επιτέθηκε βίαια στον «κακό» Τύπο και στους Δημοκρατικούς αντιπάλους του.

Συνέχισε λέγοντας ότι η Χαμάς «θα καεί στην κόλαση» αν απορρίψει το σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. «Μας λείπει μια υπογραφή και θα καούν στην κόλαση αν δεν υπογράψουν. Ελπίζω να υπογράψουν για το καλό τους και να δημιουργήσουν κάτι πραγματικά σπουδαίο».

Εξέφρασε ξανά την απογοήτευσή του για τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν που δεν λήγει τον πόλεμο στην Ουκρανία και είπε ότι ο Ρώσος πρόεδρος και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρέπει να συναντηθούν κατ' ιδίαν για μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία.