Οι ακροδεξιοί της Ευρώπης θέλουν να βαφτίσουν τους antifa «τρομοκρατική οργάνωση»

Οι ευρωπαίοι ακροδεξιοί έπαθαν... Τραμπ. Μετά τον Βίκτορ Ορμπαν, τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, ο οποίος αποφάσισε πρόσφατα, στα χνάρια του πολιτικού του ινδάλματος στην Ουάσινγκτον, να ξεκινήσει τις διαδικασίες για να χαρακτηριστούν οι antifa ως «τρομοκρατική οργάνωση», την «δόξα» του ζήλεψαν και κάποιοι ακροδεξιοί της Ευρωβουλής. Αύριο Τετάρτη, 1η Οκτωβρίου, αναμένεται να υποβληθεί στο Σώμα ψήφισμα με αυτό ακριβώς το αίτημα.

Η πρωτοβουλία ανήκει στον βέλγο Τομ Βαντεντρίσε, μέλος της ευρωομάδας «Πατριώτες για την Ευρώπη», της οποίας προεδρεύει ο γάλλος Ζορντάν Μπαρντελά, πρόεδρος στην πατρίδα του του Εθνικού Συναγερμού, του κόμματος που ίδρυσε η Μαρίν Λεπέν. Εξ ου και, όπως διαβάζουμε στη Liberation, αρκετοί από τους γάλλους ακροδεξιούς του Ευρωκοινοβουλίου φλερτάρουν έντονα με την ιδέα της υπερψήφισης. Αναμεσά τους και ο Ζαν Πολ Γκαρό, επικεφαλής των γάλλων ευρωβουλευτών στην ομάδα των «Πατριωτών».

Στο κείμενο του ψηφίσματος, ο Βαντεντρίσε αναφέρεται σε πολλά σημεία τον Ντόναλντ Τραμπ και την πρωτοβουλία του, την δολοφονία του υπερσυντηριτικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ από έναν «αριστερό εξτρεμιστή», πράγμα που δεν έχει αποδειχτεί, επικαλείται στοιχεία της Europol σύμφωνα με τα οποία «οι τρομοκρατικές επιθέσεις από ακροαριστερούς και αναρχικούς ήταν 10 φορές περισσότερες σε σχέση με τις επιθέσεις από ακροδεξιούς εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης» και τέλος, καλεί την Κομισιόν, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την Europol και τα κράτη μέλη της Ε.Ε. «να θέσουν ως προτεραιότητα τη διάλυση του δικτύου των antifa σε ολόκληρη την Ευρώπη».

Μένει να δούμε στην πράξη πόσοι «Πατριώτες» της Ευρωβουλής και άλλοι που δεν αυτοχαρακτηρίζονται ακριβώς έτσι θα συνταχθούν με τον Βαντεντρίσε. Είχαμε αναλύσει και νωρίτερα, με αφορμή τους Τραμπ και Ορμπαν, τον παραλογισμό του να επιμένεις να χαρακτηρίσεις επίσημα ως «τρομοκρατική οργάνωση» κάτι που δεν είναι καν οργάνωση, αλλά περισσότερο μια ιδεολογία κι ένα χαλαρό κίνημα, χωρίς ιεραρχική δομή, ηγεσία ή μέλη. Αυτό που μετράει όμως, έστω κι αν δεν μαζευτούν οι απαραίτητες ψήφοι είναι η πρωτοβουλία αυτή καθεαυτή. Αλλη μια απόδειξη για τα ολοένα και πιο επικίνδυνα μονοπάτια στα οποία οδηγείται η Ευρώπη. Το θέτει πολύ σωστά η Liberation στην αρχή του σχετικού άρθρου: «Ο κόσμος είναι μια διαρκής επανεκκίνηση και ο φασισμός, αφού έπεσε σε αδράνεια πριν από 80 χρόνια, γνωρίζει μεγάλη επαναπροώθηση. Σε σημείο μάλιστα οι αντίπαλοί του να αποδοκιμάζονται, αν όχι να διώκονται».