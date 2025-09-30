Κατάσκοπος της Κίνας συνεργάτης ευρωβουλευτή του AfD

Ενεργούσε για πέντε χρόνια για λογαριασμό των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών, στις οποίες είχε παραδώσει εκατοντάδες έγγραφα, μεταξύ των οποίων και πολλά διαβαθμισμένα.

Ένοχο για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας έκρινε το Ανώτερο Κρατιδιακό Δικαστήριο της Δρέσδης τον Γιαν Γκ., πρώην συνεργάτη του ευρωβουλευτή της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD) Μαξιμίλιαν Κρα, και του επέβαλε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών και εννέα μηνών.

Σύμφωνα με το δικαστήριο, ο καταδικασθείς, εκμεταλλευόμενος την θέση του, ενεργούσε κατά την περίοδο 2019 έως 2024 για λογαριασμό των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών, στις οποίες είχε παραδώσει εκατοντάδες έγγραφα, μεταξύ των οποίων και πολλά διαβαθμισμένα. Το δικαστήριο διαπίστωσε επίσης ότι ο Γιαν Γκ. κατασκόπευε Κινέζους αντιφρονούντες και συνέλεγε στοιχεία και για την ηγεσία της AfD.

Ο κατηγορούμενος δήλωσε αθώος, ενώ η υπεράσπισή του εξέφρασε αμφιβολίες σχετικά με την νομιμότητα της επί πάνω από τρία χρόνια παρακολούθησης του πελάτη του από τις γερμανικές αρχές. Μαζί με τον Γιαν Γκ. καταδικάστηκε σε φυλάκιση 21 μηνών με αναστολή η Γιακί Ξ., η οποία εργαζόταν στο αεροδρόμιο της Λειψίας και θεωρείται ότι έδινε πληροφορίες για πτήσεις και φορτία.

Η Εισαγγελία της Δρέσδης ερευνά πάντως και τον ίδιο τον Μαξιμίλιαν Κρα, ο οποίος στο μεταξύ έχει εκλεγεί ομοσπονδιακός βουλευτής με την AfD, με την υποψία της δωροληψίας και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος που έλαβε από την Κίνα. Στην δίκη του συνεργάτη του ο κ. Κρα δήλωσε παντελή άγνοια για την δράση του υπέρ των κινεζικών υπηρεσιών.