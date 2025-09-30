Σοσιαλιστές και Φιλελεύθεροι στηρίζουν την φον ντερ Λάιεν

Η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αισθάνεται ανακούφιση, αφού οι σύμμαχοί της επιβεβαίωσαν ότι θα την υποστηρίξουν κατά τη διάρκεια των δύο ψηφοφοριών μομφής στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την επόμενη εβδομάδα.

«Δεν υπάρχει λόγος για πρόταση μομφής», δήλωσε εκπρόσωπος της ηγέτιδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D), Ιράτσε Γκαρσία στο POLITICO, προσθέτοντας ότι τέτοιες προτάσεις είναι «ισχυρά εργαλεία» πίεσης. Ομοίως, μετά από μια πρώτη συζήτηση τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια ομαδικής επίσκεψης στην Εσθονία, ο εκπρόσωπος της ομάδας Renew δήλωσε ότι οι ευρωβουλευτές «δεν θα υποστηρίξουν τις προτάσεις» - αν και ενημέρωσε ότι δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί τελική θέση.

Τι άλλαξε; Την τελευταία φορά, και τα δύο στρατόπεδα συνέχισαν την πίεση μέχρι το τελευταίο λεπτό, ελπίζοντας να αποσπάσουν παραχωρήσεις της τελευταίας στιγμής από την Επιτροπή. Τώρα, με τις διαπραγματεύσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη για το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2026, που αναμένεται στα τέλη Οκτωβρίου, το κλίμα είναι αισθητά θερμότερο - τουλάχιστον μεταξύ της ηγεσίας.

Στο παρασκήνιο, η απογοήτευση για την φον ντερ Λάιεν εξακολουθεί να σιγοβράζει. Κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης της ομάδας τη Δευτέρα, ορισμένοι φιλελεύθεροι ευρωβουλευτές υποστήριξαν ότι η ομάδα Renew θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή στο να υποστηρίξει την πρόταση μομφής μακροπρόθεσμα εάν η πρόεδρος της Επιτροπής δεν ανταποκριθεί στα αιτήματά τους.

Για τους Σοσιαλιστές, τώρα φαίνεται να είναι μια πολύ καλή στιγμή να ζητήσουν πράγματα. Με το βλέμμα στραμμένο στο πρόγραμμα εργασίας του 2026, οι ευρωβουλευτές των S&D θα προσπαθήσουν σήμερα να στρέψουν την ατζέντα της Ε.Ε. προς τα δικαιώματα των εργαζομένων μετά από ένα χρόνο που επικεντρώθηκε στην ανταγωνιστικότητα και την απλούστευση.

Η αποπομπή της φον ντερ Λάιεν θα έφερνε την Ε.Ε. σε μια άνευ προηγουμένου πολιτική κρίση. «Πολλοί στην αριστερά επιθυμούν αλλαγή», δήλωσε ο επικεφαλής των Γερμανών Πρασίνων Erik Marquardt, «αλλά η αλλαγή μπορεί επίσης να στραφεί προς τη λάθος κατεύθυνση».