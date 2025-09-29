«Η Βρετανία ίσως βρίσκεται ήδη σε πόλεμο με τη Ρωσία»

Πρώην αρχηγός της ΜΙ5 ισχυρίστηκε ότι η Βρετανία βρίσκεται άτυπα σε πόλεμο με τη Ρωσία, λόγω των εκτεταμένων ηλεκτρονικών επιθέσεων της Ρωσίας.

Η Βρετανία ίσως να βρίσκεται (έστω και άτυπα) σε κατάσταση πολέμου με τη Ρωσία λόγω του βάθους και της έκτασης κατασκοπευτικών ενεργειών της Μόσχας εναντίον του Λονδίνου, όπως κυβερνοεπιθέσεις και σαμποτάζ.

Το παραπάνω δήλωσε η πρώην αρχηγός της βρετανικής υπηρεσίας εσωτερικής κατασκοπείας ΜΙ5, Ελίζα Μάνινγκχαμ-Μπούλερ, η οποία συμφώνησε με τους ισχυρισμούς της πρώην συμβούλου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και συν-συγγραφέας της αναθεώρησης της βρετανικής στρατηγικής για την άμυνα, Φιόνα Χιλ, στον Guardian ότι η Ρωσία βρίσκεται σε πόλεμο με τη Δύση. Η πρώην αρχηγός της ΜΙ5, τόνισε ότι η κατάσταση άρχισε να χειροτερεύει με την χερσαία εισβολή της στην Ουκρανία.

Μιλώντας σε podcast του προέδρου της Βουλής των Λόρδων Τζον ΜακΦολ, η Μάνινγκχαμ-Μπούλερ επανέλαβε τις δηλώσεις της Χιλ: «Νομίζω ότι έχει δίκιο όταν λέει ότι βρισκόμαστε ήδη σε πόλεμο με τη Ρωσία. Είναι ένας διαφορετικός πόλεμος, αλλά η εχθρότητα, οι κυβερνοεπιθέσεις, οι φυσικές επιθέσεις και οι δραστηριότητες των μυστικών υπηρεσιών είναι εκτεταμένες», είπε.

Έξι Βούλγαροι που ζούσαν στο Ηνωμένο Βασίλειο φυλακίστηκαν φέτος για τη συμμετοχή τους σε ένα δίκτυο κατασκοπείας που διεξήγαγε παρακολούθηση «εχθρικών στόχων» σε όλη την Ευρώπη, ενώ πέντε άνδρες καταδικάστηκαν για τη συμμετοχή τους σε εμπρηστική επίθεση που διατάχθηκε από τη Μόσχα σε μια αποθήκη που περιείχε προμήθειες προοριζόμενες για την Ουκρανία.

Ο Πατ ΜακΦάντεν, τότε υπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, δήλωσε πέρυσι ότι η Ρωσία είχε εντείνει τις κυβερνοεπιθέσεις της κατά του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι χάκερ έχουν στοχεύσει μια σειρά βρετανικών επιχειρήσεων. Αν και η ανίχνευση της πηγής των επιθέσεων μπορεί να απαιτήσει χρόνο, πολλές από αυτές υποψιάζονται ότι προέρχονται από τη Ρωσία.

Αρκετοί από τους ανατολικοευρωπαίους συμμάχους της Βρετανίας στο ΝΑΤΟ έχουν επηρεαστεί από πρόσφατα περιστατικά με drones, με πιο αξιοσημείωτο αυτό της Πολωνίας, όπου 19 άοπλα ρωσικά drones εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της χώρας νωρίτερα μέσα στον Σεπτέμβριο.

Όπως αναφέρει ο Guardian, κατά την έναρξη της πενταετούς θητείας της Μάνινγκχαμ-Μπούλερ ως επικεφαλής της MI5 μεταξύ 2002 και 2007, υπήρχαν ελπίδες ότι η Ρωσία υπό τον Βλαντιμίρ Πούτιν δεν θα επανέρχονταν στις σοβιετικές πρακτικές της και θα γινόταν αντίθετα ένας πιθανός εταίρος για τη Δύση.

Η Μάνινγκχαμ-Μπούλερ συνάντησε τον Πούτιν το 2005, όταν αυτός επισκέφθηκε το Λονδίνο μετά τη σύνοδο κορυφής της G8 στη Σκωτία, μια περίοδο κατά την οποία ο Λόρδος ΜακΦολ υπέθεσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος προσπαθούσε να δείξει «ευχάριστο πρόσωπο» για να εντυπωσιάσει τις ηγετικές χώρες της Δύσης. «Δεν θα τον περιέγραφα ακριβώς έτσι», απάντησε η Μάνινγκχαμ-Μπούλερ. «Δεν περίμενα ότι μέσα σε ένα χρόνο θα διέταζε τη δολοφονία του [Αλεξάντερ] Λιτβινένκο στους δρόμους του Λονδίνου, αλλά τον θεωρούσα έναν αρκετά δυσάρεστο άνθρωπο».

Ο Λιτβινένκο, πρώην κατάσκοπος της ρωσικής FSB που ζούσε στο Λονδίνο, αρρώστησε και πέθανε το 2006, αφού δηλητηριάστηκε με ραδιενεργό πολώνιο. Έρευνα που διεξήχθη μια δεκαετία αργότερα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δύο Ρώσοι πράκτορες τον σκότωσαν και ότι πιθανότατα ενεργούσαν κατόπιν εντολής του Πούτιν.