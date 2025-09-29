Γερμανός ξέχασε για 6 μήνες στο μπουφάν του, δελτίο λότο αξίας 15,3 εκατ. ευρώ

Ένας Γερμανός βρήκε τυχαία, στην τσέπη του μπουφάν του, ένα δελτίου του λότο που είχε αγοράσει έξι μήνες νωρίτερα και το οποίο τον έκανε πλουσιότερο κατά 15,3 εκατομμύρια ευρώ.
«Άκουσα στο ραδιόφωνο ότι αναζητούσαν τον τυχερό νικητή και σκέφτηκα: πώς μπορεί να είναι κανείς τόσο βλάκας που να μην εμφανίζεται για να εισπράξει τα κέρδη του;» αφηγήθηκε ο Γερμανός οικογενειάρχης που κατοικεί στην Έσση, στη δυτική Γερμανία.
Η Lotto Hessen αναζητούσε εδώ και έξι μήνες τον μυστηριώδη τυχερό και έφτασε στο σημείο να αναρτήσει αφίσες στα σημεία πώλησης των δελτίων. Ο νικητής ωστόσο αγνοούσε ότι είχε στα χέρια του τον συνδυασμό που κέρδιζε, κρυμμένο στην τσέπη ενός μπουφάν που το είχε φυλάξει σε μια ντουλάπα.
Μόλις την περασμένη εβδομάδα βρήκε το δελτίο και ανακάλυψε ότι η τύχη του χαμογέλασε. Ο τυχερός και η σύζυγός του σχεδιάζουν με τα χρήματα να αγοράσουν έναν καινούριο καναπέ και να καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών τους, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας.
Οι περισσότεροι νικητές της λοταρίας επικοινωνούν με τις εταιρείες στοιχημάτων συνήθως μέσα σε δύο εβδομάδες από την κλήρωση, ανέφερε η Lotto Hessen στα μέσα ενημέρωσης.
