Reuters: Ιερείς στη Μολδαβία χρηματίζονταν από τη Μόσχα για αντιδυτική προπαγάνδα

Η Ρωσία «απέτυχε να ρίξει» την φιλοευρωπαϊκή φιλελεύθερη κυβέρνηση της Μολδαβής προέδρου Μάγια Σάντου, στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές της χώρας. Το κόμμα PAS έλαβε το 50% των ψήφων και μια άνετη πλειοψηφία 55 εδρών στο 101μελές Κοινοβούλιο της χώρας και ακολουθεί το φιλορωσικό Εκλογικό Μπλοκ με 24,2%.

Ωστόσο, δημοσίευμα του Reuters, αποκαλύπτει την προσπάθεια του Κρεμλίνου να «αλιεύσει» ψήφους για τα φιλο-ρωσικά κόμματα, μέσω μιας μεγάλης εκστρατείας με τη διάδοση ψευδών ειδήσεων από λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης. Και αυτό έγινε σε επίσκεψη κατά την οποία διαμορφώθηκε η στρατηγική των φιλορωσικών κομμάτων της χώρας.

Η επίσκεψη από την οποία ξεκίνησαν όλα

Όλα ξεκίνησαν όταν ο πατέρας Μιχάϊ Μπίκου, ιερέας της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Μολδαβίας, επιβιβάστηκε στην πτήση επιστροφής από τη Μόσχα.

Ο 39χρονος και η ομάδα του, αποτελούμενη από δεκάδες Μολδαβούς κληρικούς, είχαν περάσει την προηγούμενη εβδομάδα σε ένα ταξίδι με όλα τα έξοδα πληρωμένα σε μερικά από τα πιο ιερά μέρη της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους. Τους δόθηκαν κουπόνια αξίας 10.000 ρουβλίων (102,75 ευρώ) από Ρώσους Ορθόδοξους αξιωματούχους για να τα ξοδέψουν σε εκκλησιαστικά καταστήματα που πωλούν εικόνες και αναμνηστικά, όπως δήλωσε. Επίσης, παρακολούθησαν μια σειρά διαλέξεων από θεολόγους και ιστορικούς που τόνισαν ότι η Ρωσία και η πρώην Σοβιετική Μολδαβία συνδέονται με αιώνες παράδοσης και κοινή πίστη και πρέπει να παραμείνουν ενωμένες ενάντια σε μια ηθικά διεφθαρμένη Δύση, πρόσθεσε ο ιερέας.

Πριν επιστρέψουν στην πατρίδα τους, ο Μπίκου είπε ότι αυτός και πολλοί άλλοι από την ομάδα του έλαβαν χρεωστικές κάρτες που εκδόθηκαν από μια ρωσική κρατική τράπεζα και τους δόθηκαν σε ένα μοναστήρι από άτομα που δεν ανήκαν στην εκκλησία και τα οποία δεν μπόρεσε να αναγνωρίσει. Τους είπαν ότι τα χρήματα θα τους μεταφερθούν αμέσως, μετά την επιστροφή τους στη Μολδαβία. Για να λάβουν οι ιερείς το δελεαστικό ποσό ύψους 1.024 ευρώ (ή 1.200 δολάρια) θα έπρεπε να προσφέρουν μια υπηρεσία σε αντάλλαγμα: η ομάδα του Μπίκου ενημερώθηκε ότι σε αντάλλαγμα για τα χρήματα θα έπρεπε να δημιουργήσουν λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τις ενορίες τους στη Μολδαβία, προκειμένου να προειδοποιήσουν τους πιστούς τους για τους κινδύνους της προσπάθειας της φιλοδυτικής κυβέρνησης για στενότερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Η Μολδαβία, μια μικρή, βαθιά θρησκευόμενη χώρα της Ανατολικής Ευρώπης, διεξάγει την Κυριακή κρίσιμες κοινοβουλευτικές εκλογές που ενδέχεται να εμποδίσουν την πρόοδό της για την ένταξη στην Ε.Ε. Η χώρα βρίσκεται σε μια μοναδική θέση μεταξύ της Ρωσίας και της Δύσης: ενώ απέκτησε επίσημα την ανεξαρτησία της από τη Μόσχα το 1991. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της – ένας θεσμός που ακολουθεί το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της – παραμένει υποτελής του Πατριαρχείου της Μόσχας.

Σύμφωνα με μια ανάλυση των δεδομένων των κοινωνικών μέσων από το εν λόγω πρακτορείο, πέρσι δημιουργήθηκαν σχεδόν 90 νέα κανάλια στο Telegram ως λογαριασμοί των ορθόδοξων ενοριών της Μολδαβίας. Η ανάλυση έδειξε ότι τα περισσότερα κανάλια δημοσίευαν σχεδόν καθημερινά πανομοιότυπο περιεχόμενο, προτρέποντας τους πιστούς να αντιταχθούν στην φιλοδυτική πολιτική της κυβέρνησης σε αναρτήσεις που έφτασαν σε χιλιάδες ακόλουθους.

Ανάμεσά σε βίντεο που κυκλοφορούσαν, εμφανιζόταν και σκληρή προπαγάνδα υπέρ της «χριστιανικής Μολδαβίας» κι εναντίον της «γκέι Μολδαβίας». Όταν ρωτήθηκε για την πληθώρα των νέων καναλιών, η Telegram απάντησε ότι είναι μια πολιτικά ουδέτερη πλατφόρμα που σέβεται την ειρηνική ελευθερία του λόγου.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι είναι στο χέρι του ίδιου του λαού της Μολδαβίας να αποφασίσει ποιος θα κερδίσει τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν χθες. «Η Ρωσία καταδικάζει πάντα με σφοδρότητα την παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών. Η ίδια δεν το κάνει ποτέ», πρόσθεσε. «Θέλουμε να κερδίσουν οι πολιτικές δυνάμεις που υποστηρίζουν την καθιέρωση καλών, αμοιβαία επωφελών σχέσεων με τη χώρα μας».

Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία στη Μόσχα και η Μολδαβική Ορθόδοξη Εκκλησία στο Κισινάου δεν απάντησαν σχετικά.

Η στοχοποίηση της εκκλησίας της Μολδαβίας αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σκιώδους πολέμου που διεξήγαγε το Κρεμλίνο για να επηρεάσει τις εκλογές της περασμένης Κυριακής, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο που προωθεί αντιδυτικές αφηγήσεις, των κυβερνοεπιθέσεων σε κρίσιμες κρατικές υποδομές και της μυστικής υποστήριξης πολιτικών που συμπαθούν τη Μόσχα, σύμφωνα με την κυβέρνηση της Μολδαβίας καθώς και πολλούς δυτικούς διπλωμάτες και think tanks. Η Ρωσία έχει απορρίψει τέτοιες κατηγορίες ως αβάσιμες.

Αντίθετα, οι ηγέτες της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Μολδαβίας μιλούν συχνά για τους κινδύνους της προσέγγισης με την Ευρώπη και προωθούν στενούς πολιτιστικούς δεσμούς με τη Ρωσία. Ο επικεφαλής της Εκκλησίας είναι μόνιμο μέλος της Ιεράς Συνόδου της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία ηγείται από τον Πατριάρχη Κύριλλο, στενό σύμμαχο του Πούτιν.