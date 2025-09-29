Ο Κόστα ψάχνει «φόρμουλα» για να μπει η Ουκρανία στην Ε.Ε.

Η «σκόπελος» του Όρμπαν αφορμή για την πρωτοβουλία του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου • Το ζήτημα της Ουκρανίας συμπαρασύρει και την Μολδαβία.

Τρόπους για να παρακάμψει το ουγγαρικό βέτο για την ένταξη της Ουκρανίας στην Ε.Ε. ψάχνει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, λίγο πριν την άτυπη σύνοδος κορυφής την Τετάρτη, που διοργανώνεται από τη Δανία και προεδρεύεται από τον Αντόνιο Κόστα, που θα επικεντρωθεί στο πώς να ενισχυθούν οι κοινές αμυντικές δυνατότητες, σε ένα αχαρτογράφητο έδαφος για την πολιτική και την εμπορική ένωση.

Ο Κόστα έχει ξεκινήσει διπλωματικές επαφές με ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, με στόχο να απλοποιηθεί η διαδικασία διεύρυνσης και να ξεπεραστεί το αδιέξοδο σχετικά με την ένταξη Ουκρανίας και Μολδαβίας, σύμφωνα με πέντε διπλωμάτες και αξιωματούχους που μίλησαν στο Politico.

Η διπλωματική πρωτοβουλία του Κόστα αποσκοπεί στην παράκαμψη του Ούγγρου Πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος έχει ασκήσει βέτο στην ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας.

Σήμερα, οι κανόνες απαιτούν ομοφωνία των 27 κρατών–μελών για κάθε στάδιο της διαδικασίας ένταξης.

Η Μολδαβία, η οποία είναι επίσης υποψήφια χώρα, έχει «συνδεθεί» με την Ουκρανία στη διαδικασία, άρα δεν μπορεί να προχωρήσει όσο παραμένει το εμπόδιο από την Ουγγαρία.

Σύμφωνα με την πρόταση του Κόστα, οι λεγόμενες «διαπραγματευτικές ομάδες» - βασικά νομικά βήματα στην πορεία προς την ένταξη - θα μπορούσαν να ανοίγουν με τη συγκατάθεση της ειδικής πλειοψηφίας των κρατών-μελών της ΕΕ, αντί να απαιτείται ομοφωνία.

Το κλείσιμο μιας ομάδας θα εξακολουθεί να απαιτεί την έγκριση όλων των ευρωπαϊκών πρωτευουσών, αλλά το χαμηλότερο όριο για την έναρξη διαπραγματεύσεων θα επέτρεπε στην Ουκρανία και τη Μολδαβία να ξεκινήσουν τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για να δείξουν πρόοδο ως προς τα ευρωπαϊκά πρότυπα σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής. Σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει το σχέδιο, οι δύο χώρες θα μπορούσαν να προχωρήσουν την υποψηφιότητά τους ακόμη κι αν μία ή δύο χώρες διαφωνούν.

Σύμφωνα με διπλωμάτες, ο Κόστα έχει πιέσει άμεσα τους ηγέτες της ΕΕ κατά τη διάρκεια πρόσφατης «περιοδείας στις πρωτεύουσες», κατά την οποία συναντήθηκε με αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες, αλλά και μέσα από διμερείς συναντήσεις στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών την περασμένη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη.

«Η διεύρυνση αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους. «Τη θεωρεί ως τη σημαντικότερη γεωπολιτική επένδυση που μπορεί να κάνει η ΕΕ. Γι’ αυτό και πιστεύει ότι είναι κρίσιμο να συνεχιστούν οι συζητήσεις για το πώς οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της Ουκρανίας μπορούν να μεταφραστούν σε απτά βήματα.»

Η επίτροπος Διεύρυνσης της ΕΕ, Μάρτα Κος, θα μεταβεί στην Ουκρανία τη Δευτέρα, καθώς η χώρα ολοκληρώνει τη διαδικασία ελέγχου της απαραίτητης νομοθεσίας για να προχωρήσει η υποψηφιότητά της.

«Όλες οι διαπραγματευτικές ομάδες έχουν εξεταστεί, σε χρόνο-ρεκόρ. Η Ουκρανία ανταποκρίθηκε. Είναι έτοιμη για το επόμενο βήμα. Τώρα είναι στο χέρι των κρατών-μελών να δώσουν το πράσινο φως», δήλωσε η Κος στο Brussels Playbook του Politico. «Ούτε η Ουκρανία ούτε η Ευρώπη μπορούν να αντέξουν το ενδεχόμενο να επιβραδυνθεί η μεταρρυθμιστική ορμή της Ουκρανίας. Αυτή είναι η στιγμή για επιτάχυνση»

Όρμπαν: Χώρα χωρίς κυριαρχία η Ουκρανία

Την ίδια στιγμή ο Όρμπαν συνεχίζει την επιθετική ρητορική του κατά της Ουκρανίας με αφορμή τις καταγγελίες για υπέρπτηση ουγγρικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον ουκρανικό εναέριο χώρο.

Ο Όρμπαν μιλώντας για την Ουκρανία έκανε λόγο για μη κυρίαρχη χώρα καθώς εξαρτάται από τη Δύση.

«Το να έχουν διασχίσει ή όχι τα σύνορα δύο, τρία ή τέσσερα ουγγρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη δεν είναι το πρόβλημα», δήλωσε λέγοντας ότι «τείνει να πιστέψει τον υπουργό» Άμυνας Κρίστοφ Σαλάι-Μπομπρόβνιτσκι, ο οποίος αρνήθηκε τις κατηγορίες.

«Ας πούμε ότι πέταξαν μερικά μέτρα μέσα στη χώρα, και λοιπόν;», πρόσθεσε σε ένα podcast το οποίο παρουσιάζει ο εκπρόσωπος του κόμματός του, υποστηρίζοντας ότι το Κίεβο θα πρέπει μάλλον «να ανησυχεί για τα drones» της Ρωσίας «στα ανατολικά σύνορά του».

«Η Ουκρανία δεν είναι μια ανεξάρτητη και κυρίαρχη χώρα, εμείς είμαστε που την κρατάμε στην επιφάνεια, συνεπώς δεν θα έπρεπε να συμπεριφέρεται σαν να ήταν», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αν «η Δύση αποφάσιζε αύριο να μην δώσει πια ούτε ένα φιορίνι, η Ουκρανία θα κατέρρεε». Το φιορίνι είναι το νόμισμα της Ουγγαρίας.

Την Παρασκευή, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει πως «αναγνωριστικά drones, πιθανόν ουγγρικά» είχαν παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Ουκρανίας.

Το Σάββατο, ο Ούγγρος υπουργός Άμυνας είχε κάνει λόγο για «παντελώς αβάσιμους ισχυρισμούς».

Μολονότι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, η Ουγγαρία ενίσχυσε τις πολιτικές και οικονομικές σχέσεις της με τη Μόσχα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Έχει σύνορα μήκους 140 χιλιομέτων με το δυτικό τμήμα της Ουκρανίας.

Η Ουγγαρία αρνείται να βοηθήσει στρατιωτικά το Κίεβο, παραλύει τις διαπραγματεύσεις του για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εμποδίζει την υιοθέτηση κυρώσεων της ΕΕ σε βάρος της Ρωσίας.