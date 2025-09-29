Αθήνα, 18°C
Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου, 2025
Ντμίτρι Μεντβέντεφ | Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Ο Μεντβέντεφ προειδοποιεί την Ευρώπη να μην τα βάλει με τη Ρωσία

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
Εάν η Ευρώπη κάνει το «μοιραίο λάθος», τότε η σύγκρουση θα κλιμακωθεί με τη «χρήση όπλων μαζικής καταστροφής».

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε σήμερα ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αντέξει έναν πόλεμο κατά της Ρωσίας και προειδοποίησε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι εάν κάνουν το λάθος και πυροδοτήσουν έναν πόλεμο, τότε αυτός θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε σύγκρουση με όπλα μαζικής καταστροφής.

Η Ρωσία, δήλωσε ο Μεντβέντεφ μέσω Telegram, δεν χρειάζεται ένα τέτοιο πόλεμο. «Πολύ απλά δεν μπορούν να αντέξουν ένα πόλεμο με τη Ρωσία», δήλωσε ο Μεντβέντεφ για τις ευρωπαϊκές δυνάμεις, προσθέτοντας ότι «πάντα υπάρχει η πιθανότητα ενός μοιραίου λάθους».

«Και μια τέτοια σύγκρουση έχει τον απολύτως πραγματικό κίνδυνο να κλιμακωθεί σε πόλεμο με τη χρήση όπλων μαζικής καταστροφής», δήλωσε ο Μεντβέντεφ, αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας.

Αυτές οι δηλώσεις έρχονται μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας για την επίλυση του ουκρανικού ζητήματος, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει «απογοητευμένος» από τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν. Έκτοτε η Ρωσία επανήλθε στον πόλεμο, τόσο με βομβαρδισμούς με drones σε Κίεβο και άλλες πόλεις. Επιπλέον, ευρωπαϊκές κυβερνήσεις καταγγέλλουν τη Ρωσία για αποστολή drones σε μια σειρά από χώρες, όπως η Δανία, η Πολωνία και η Εσθονία, αλλά το Κρεμλίνο διαψεύδει αυτές τις κινήσεις και μιλά για «προβοκάτσιες». 

 

