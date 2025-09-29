Στην Κοπεγχάγη οι ηγέτες της Ε.Ε. «στη σκιά» των drones

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες πετούν προς την Κοπεγχάγη, τη στιγμή που η Δανία είναι αναστατωμένη, με drones πάνω από αεροδρόμια και τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις της

Η άτυπη σύνοδος κορυφής, που διοργανώνεται από τη Δανία υπό την προεδρία του Αντόνιο Κόστα, θα επικεντρωθεί στο πώς να ενισχυθούν οι κοινές αμυντικές δυνατότητες, ένα αχαρτογράφητο έδαφος για την πολιτική και την εμπορική ένωση. Ωστόσο, αυτή την εβδομάδα στην Κοπεγχάγη, οι 27 θα αντιμετωπίσουν έναν πιο υπαρξιακό ζήτημα: τα «μυστηριώδη drones» που πετάνε στον ουρανό της Δανίας.

Η ύποπτη κίνηση drones ενισχύθηκε το Σαββατοκύριακο, καθώς η Πολωνία αναγκάστηκε να κλείσει τους ουρανούς της και να απογειώσει μαχητικά αεροσκάφη τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, σε απάντηση σε μια μαζική αεροπορική επιδρομή που ξεπέρασε τα σύνορα της Ουκρανίας και έφτασε τον εναέριο χώρο της Πολωνίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι ο Ρώσος ηγέτης Βλαντιμίρ Πούτιν «δοκιμάζει» το ΝΑΤΟ και σχεδιάζει να «ανοίξει» τον πόλεμο σε άλλα μέτωπα.

Πριν από την άφιξη των 27 ηγετών, drones αιωρούνταν πάνω από αεροδρόμια και τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις όλης της Δανίας, συμπεριλαμβανομένης της αεροπορικής βάσης Karup, η οποία στεγάζει τον στόλο ελικοπτέρων της χώρας. Οι αρχές αναγκάστηκαν σε προσωρινό κλείσιμο των αεροδρομίων του Aalborg, του Billund και της Κοπεγχάγης.

Η πρωθυπουργός Mette Frederiksen χαρακτήρισε τα περιστατικά «υβριδικό πόλεμο», ονομάζοντας τη Ρωσία ως τον μόνο πιθανό ένοχο. Η Δανία, με τη βαριά στρατιωτική υποστήριξή της προς την Ουκρανία, αποτελεί έναν προφανή στόχο.

Στην Κοπεγχάγη, η συζήτηση των ηγετών θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη συγκεκριμένων δυνατοτήτων και κοινών έργων που θα εξυπηρετήσουν τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της άμυνας», συμπεριλαμβανομένου του πολυδιαφημισμένου «τείχους από μη επανδρωμένα αεροσκάφη», πρόσθεσαν.

Στις Βρυξέλλες, ξεκίνησαν συνομιλίες για ένα σχεδιαζόμενο «τείχος από drones» κατά μήκος της ανατολικής πλευράς, αν και θα χρειαστεί τουλάχιστον ένα χρόνο για να κατασκευαστεί. Οι ηγέτες της Ε.Ε. αναμένεται να συζητήσουν τη χρηματοδότηση της άμυνας την Τετάρτη, αλλά η σύνοδος κορυφής δεν μπορεί να δώσει δεσμευτικές αποφάσεις. Στα τέλη Οκτωβρίου, το Συμβούλιο θα εξετάσει τον οδικό χάρτη της Επιτροπής για την ετοιμότητα άμυνας, που αναμένεται σε δύο εβδομάδες.

Ο συμβολισμός είναι αδύνατο να αγνοηθεί. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες πετούν προς την Κοπεγχάγη, τη στιγμή που η Δανία αισθάνεται αναστατωμένη. Μόλις πριν από λίγες μέρες, ο Φρίντριχ Μερτς προέτρεψε το Συμβούλιο να διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο στο θεσμικό οπλοστάσιο της Ευρώπης και να δράσει «πιο δυναμικά». Αυτή η εβδομάδα θα δείξει εάν μια χούφτα μυστηριώδη drones μπορούν να εκτροχιάσουν αυτές τις φιλοδοξίες.