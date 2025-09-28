Αθήνα, 22°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
22.9° 21.2°
3 BF
53%
Θεσσαλονίκη
Σποραδικές νεφώσεις
20°C
21.3° 19.2°
3 BF
57%
Πάτρα
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
16°C
17.0° 16.0°
4 BF
86%
Ιωάννινα
Αραιές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
1 BF
60%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
21.9° 21.9°
3 BF
43%
Βέροια
Ασθενείς βροχοπτώσεις
15°C
15.4° 15.4°
2 BF
93%
Κοζάνη
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
12°C
12.4° 12.4°
0 BF
94%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
18.4° 18.4°
1 BF
89%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
24.8° 23.8°
2 BF
53%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
22.9° 22.1°
3 BF
52%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
22.4° 22.4°
4 BF
53%
Σκόπελος
Ασθενείς βροχοπτώσεις
20°C
19.7° 19.7°
2 BF
68%
Κεφαλονιά
Αραιές νεφώσεις
19°C
18.9° 18.9°
4 BF
94%
Λάρισα
Ψιχάλες
19°C
18.9° 18.9°
2 BF
72%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
17.8° 17.8°
2 BF
88%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
26.0° 25.8°
4 BF
66%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
20.5° 19.8°
0 BF
59%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
20.5° 20.3°
3 BF
54%
Κατερίνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
18.1° 18.1°
2 BF
83%
Καστοριά
Ασθενείς βροχοπτώσεις
14°C
14.1° 14.1°
1 BF
87%
ΜΕΝΟΥ
Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου, 2025
seismografos
© Petrovich11 | Dreamstime.com

Σεισμός 5,4 Ρίχτερ στη δυτική Τουρκία, αισθητός στην Κωνσταντινούπολη

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
Αισθητός σε Σμύρνη, Προύσα και Κωνσταντινούπολη.

Σεισμική δόνηση 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε την Κυριακή (28/9) στην περιοχή Σιμάβ στην επαρχία Κιουτάχεια της δυτικής Τουρκίας.

Η σεισμική δόνηση κατεγράφη στις 12:59 ώρα Ελλάδος και είχε εστιακό βάθος 8,64 χιλιομέτρων, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD) της Τουρκίας.

Η δήμαρχος του Σιμάβ, Κιουμπρά Τεκέλ Άκτουλουν, δήλωσε στο δίκτυο ΝΤV ότι επικράτησε πανικός μεταξύ των κατοίκων.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στη Σμύρνη, την Προύσα αλλά και στην Κωνσταντινούπολη.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Σεισμός 5,4 Ρίχτερ στη δυτική Τουρκία, αισθητός στην Κωνσταντινούπολη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual