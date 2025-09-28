Αθήνα, 22°C
Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου, 2025
Δορυφορική φωτογραφία μιας από τις υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις που επλήγησαν στο Ιράν
Δορυφορική φωτογραφία μιας από τις υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις που επλήγησαν στο Ιράν

Ο ΟΗΕ επαναφέρει τις κυρώσεις στο Ιράν μετά από μια δεκαετία

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
«Βραχνάς» το πυρηνικό πρόγραμμα • «Να εφαρμόσουν αμέσως κυρώσεις κατά της Τεχεράνης», κάλεσε ο Ρούμπιο τις ευρωπαϊκές χώρες.

Οι κυρώσεις του ΟΗΕ σε βάρος του Ιράν, για μη τήρηση των δεσμεύσεων της Τεχεράνης σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα, τέθηκαν εκ νέου σε ισχύ στις 3 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδος), δέκα χρόνια μετά την άρση τους.

Η πρόταση της Ρωσίας και της Κίνας να αναβληθεί για έξι μήνες η επαναφορά των κυρώσεων δεν πέρασε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ την Παρασκευή, αφού μόνο τέσσερις χώρες υπερψήφισαν το σχέδιο ψηφίσματος. Εννέα από τις 15 χώρες του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ την καταψήφισαν και δύο απείχαν.

«Η διπλωματία εξακολουθεί να αποτελεί επιλογή – μια συμφωνία παραμένει η καλύτερη έκβαση για τον ιρανικό λαό και τη διεθνή κοινότητα. Για να συμβεί αυτή, το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει σε απευθείας συνομιλίες, που θα διεξαχθούν καλή τη πίστει, χωρίς υπεκφυγές ή παραπλάνηση», υπογραμμίζει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο σε ανακοίνωσή του, καλώντας τις υπόλοιπες χώρες «να εφαρμόσουν αμέσως» τις κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης.

Η Γερμανία, η Γαλλία και η Βρετανία χαιρέτισαν την επαναφορά των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, καλώντας την Τεχεράνη «να απόσχει από οποιαδήποτε ενέργεια κλιμάκωσης» και «να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της». Σε κοινή δήλωση των υπουργών Εξωτερικών των τριών χωρών υπογραμμίζεται πως θα συνεχίσουν τις προσπάθειές τους με στόχο «την αναζήτηση διπλωματικής λύσης που θα διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα».

Υπενθυμίζεται πως και η Ελλάδα, σε πλήρη ταύτιση με τις χώρες της Δύσης, τάχθηκε υπέρ της επαναφοράς των κυρώσεων.

Το Ιράν υπερασπίζεται το κυριαρχικό δικαίωμά του να διαθέτει πυρηνικό πρόγραμμα για μη στρατιωτικούς σκοπούς, ιδίως για την παραγωγή ενέργειας, ενώ αρνείται κατηγορηματικά πως επιδιώκει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων.

