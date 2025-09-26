Axios: O Ζελένσκι ζήτησε πυραύλους Tomahawk από τον Τραμπ «στοχεύοντας» τη Μόσχα

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συνεχίζει να ζητά επιτακτικά όλο και πιο ισχυρά οπλικά συστήματα από τις ΗΠΑ, προκειμένου να εξαπολύσει σφοδρότερα χτυπήματα κατά της Ρωσίας.

Σύμφωνα με το Axios, ο Ζελένσκι ζήτησε από τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, να εξοπλίσει την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk, τα οποία μπορούν να φτάσουν μέχρι τη Μόσχα.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή «The Axios Show» και στον Μπαράκ Ραβίντ την Τετάρτη, ο Ζελένσκι είπε ότι ζήτησε από τον Τραμπ ένα επιπλέον σύστημα όπλων που θα μπορούσε να αναγκάσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να ξεκινήσει ειρηνευτικές συνομιλίες. Πάντως, ο Ουκρανός πρόεδρος δεν ανέφερε το όνομα αυτού του οπλικού συστήματος κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του. Είπε μόνο πως αλλά είπε ότι αν η Ρωσία γνώριζε ότι η Ουκρανία το διαθέτει, η πίεση για διαπραγματεύσεις θα αυξανόταν σημαντικά. Ουκρανός αξιωματούχος και μια άλλη πηγή που είναι εξοικειωμένη με τη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για το Tomahawk, ένα πύραυλο μακράς εμβέλειας με ακρίβεια καθοδήγησης.

Η Ουκρανία έχει θέσει το ζήτημα της χρήσης πυραύλων Tomahawk με τις ΗΠΑ αρκετές φορές πέρσι, συμπεριλαμβανομένης μιας λίστας εξοπλισμού που ζήτησε το Κίεβο πριν από αρκετούς μήνες. Ήταν το μόνο οπλικό σύστημα στη λίστα που ο Τραμπ δεν συμφώνησε να πουλήσει σε χώρες του ΝΑΤΟ εκ μέρους της Ουκρανίας, σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση της διαδικασίας. Η Telegraph ανέφερε νωρίτερα την Παρασκευή, χωρίς να επιβεβαιωθεί αρχικά, ότι ο Ζελένσκι είχε ζητήσει Tomahawk στη συνάντηση.

Όταν ρωτήθηκε τι θα μπορούσε να κάνει ο Τραμπ για να βοηθήσει την Ουκρανία να κερδίσει τον πόλεμο, ο Ζελένσκι απάντησε στο Axios: «Νομίζω ότι ο Πρόεδρος Τραμπ ξέρει. Χθες του είπα τι χρειαζόμαστε, ένα πράγμα». Βέβαια, τόνισε ότι η προμήθειά του δεν είναι απαραίτητο να συνεπάγεται την ενεργή χρήση του, καθώς ο Ζελένσκι επιθυμεί τους πυραύλους Tomahawk να αποτελέσουν έναν νέο μοχλό πίεσης απέναντι στη Ρωσία και τον Βλαντιμίρ Πούτιν ώστε να προσέλθει στο «τραπέζι» των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Ο ίδιος υπαινίχθηκε την ιδέα ότι θα μπορούσαν να τεθούν όροι στη χρήση του συστήματος από την Ουκρανία, ανάλογα με τη συμπεριφορά της Ρωσίας.

Ο Ζελένσκι δήλωσε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στο Axios ότι ο Τραμπ του είχε πει ότι η Ουκρανία πρέπει να ανταποδώσει τα πυρά: «Αν επιτεθούν στις υποδομές ενέργειάς μας, ο Πρόεδρος Τραμπ υποστηρίζει ότι μπορούμε να απαντήσουμε με υποδομές ενέργειας». Το ίδιο ισχύει και για τα αποθέματα όπλων και τα εργοστάσια παραγωγής. Διευκρίνισε ότι η Ουκρανία μπορεί ήδη να φτάσει βαθιά μέσα στη Ρωσία με drones, αλλά πολλοί στρατιωτικοί στόχοι διαθέτουν εξελιγμένα συστήματα αεροπορικής άμυνας που είναι δύσκολο να παραβιαστούν με drones.

Η αμερικανική πλευρά ενδέχεται να ανησυχεί τόσο για την προοπτική κλιμάκωσης της σύγκρουσης, εάν η Ουάσιγκτον παράσχει πυραύλους που θα φέρουν τη Μόσχα σε εμβέλεια, όσο και για τα δικά της αρκετά περιορισμένα αποθέματα πυραύλων Tomahawk, τα οποία χρειάζονται πολλούς μήνες για να αναπληρωθούν.