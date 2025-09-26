Στην Κομισιόν φέρνει η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις στα Τέμπη

Αδυναμία ουσιαστικής διερεύνησης του δυστυχήματος των Τεμπών από υπαιτιότητα των ελληνικών αρχών

Σύμφωνα με το πρόσφατο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, ο τόπος του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών «δεν αντιμετωπίστηκε ως να περιείχε πολύτιμα αποδεικτικά στοιχεία, δεν συλλέχθηκαν δείγματα, και δεν έγινε προσεκτική καταγραφή των συντριμμιών πριν ανυψωθούν από τα βαριά μηχανήματα και ισοπεδωθεί ο χώρος, πριν αφαιρεθεί το χαλίκι και καθαριστεί η περιοχή». Περαιτέρω, «η αρχική συλλογή αποδεικτικών στοιχείων για την περαιτέρω διερεύνηση εμφανίζει αρκετά ελαττώματα, με αποτέλεσμα την απώλεια ζωτικής σημασίας πληροφοριών που θα οδηγούσαν στην κατανόηση των αιτίων και των υποκείμενων παραγόντων του δυστυχήματος -και, τελικά, στη βελτίωση της ασφάλειας στο σιδηροδρομικό δίκτυο»1.

Επιπλέον, η ελληνική κυβέρνηση:

-δεν συνέστησε εγκαίρως λειτουργικό φορέα διερεύνησης σιδηροδρομικών ατυχημάτων στην Ελλάδα και συνεπώς δεν εγγυήθηκε την αποτελεσματική ανεξάρτητη διερεύνηση σοβαρών ατυχημάτων, κατά παράβαση της σχετικής Οδηγίας της ΕΕ2.

-απέτυχε να διαφυλάξει τον τόπο της σύγκρουσης των αμαξοστοιχιών, με αποτέλεσμα αυτός να αλλοιωθεί, και κατά συνέπεια να παρεμποδιστεί η έρευνα των πραγματογνωμόνων κατά παράβαση του άρθρου 21 της Οδηγίας (ΕΕ)2016/7983.

Ενόψει των προαναφερθέντων, ερωτάται η Επιτροπή:

-Τι μέτρα προτίθεται να λάβει με βάση τα συγκεκριμένα παραπάνω στοιχεία και τα συμπεράσματα του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, για τη μη ουσιαστική διαφύλαξη του τόπου του δυστυχήματος και την ανέλεγκτη απομάκρυνση συντριμμιών/υλικού, ιδίως δε και την απώλεια ζωτικής σημασίας υλικού και πληροφοριών, τα οποία καταδεικνύουν πολλαπλή μη συμμόρφωση της Ελλάδας με την Οδηγία(ΕΕ)2016/798;

1. https://www.harsia.gr/wp-content/uploads/2025/02/EODASAAM_Accident_Investigation_Tempi-1.pdf

2. Άρ. 22 Οδηγίας (ΕΕ) 2016/798. Για τη μη έγκαιρη σύσταση λειτουργικού και ανεξάρτητου εθνικού φορέα διερεύνησης ατυχημάτων, η Επιτροπή έχει εκκινήσει την διαδικασία επι παραβάσει κατά της Ελλάδας, παραβιάζοντας τα άρθρα 20,22 και 24 της Οδηγίας 2016/798.

3. Το άρ. 21 Οδηγίας (ΕΕ) 2016/798 επιβάλλει την παροχή, μεταξύ άλλων, πρόσβασης στους υπευθύνους διερεύνησης στις πληροφορίες και τα αποδεικτικά στοιχεία που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την έρευνα. Συγκεκριμένα, α) άμεση πρόσβαση στον τόπο του ατυχήματος ή του συμβάντος, καθώς και στο σχετικό τροχαίο υλικό και τις εγκαταστάσεις υποδομής και τις εγκαταστάσεις ελέγχου και σηματοδότησης της κυκλοφορίας· β) δικαίωμα άμεσης καταγραφής των αποδεικτικών στοιχείων και ελεγχόμενης απομάκρυνσης των συντριμμιών, των εγκαταστάσεων ή στοιχείων υποδομής για εξέταση ή ανάλυση· και δ) πρόσβαση στα αποτελέσματα της νεκροψίας των θυμάτων·

