Bloomberg: Μυστικές συνομιλίες ΕΕ – Ρωσίας στη Μόσχα και μήνυμα για τα drones

Η ευρωπαϊκή διπλωματία φέρεται να προειδοποίησε το Κρεμλίνο πως το ΝΑΤΟ θα προχωρήσει σε κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών, εάν υπάρξουν περαιτέρω παραβιάσεις εναέριου χώρου.

Το μπαράζ παραβιάσεων εναέριων χώρων τις τελευταίες ημέρες έχει ανεβάσει ξανά το θερμόμετρο ανάμεσα σε Δύση και Μόσχα, με την Ε.Ε. να ανακοινώνει ήδη πως ετοιμάζεται για την εγκατάσταση drone wall, ενός συστήματος ανίχνευσης και κατάρριψης μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει το Bloomberg αυτό μπορεί να μην είναι αρκετό και για τον λόγο αυτό Ευρωπαίοι εξετάζουν και πιο δραστικά μέτρα, στέλνοντας προειδοποίηση προς τη Μόσχα ότι το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να απαντήσει σε νέες παραβιάσεις ακόμη και με κατάρριψη αεροσκαφών.

Το πρακτορείο αποκαλύπτει και μια μυστική συνάντηση στη Μόσχα, σε τεταμένο κλίμα, όπου Γερμανοί, Βρετανοί και Γάλλοι διπλωμάτες εξέφρασαν σοβαρές ανησυχίες για την εισβολή των μαχητικών MiG-31 στον εναέριο χώρο της Εσθονίας, συμπεραίνοντας ότι η κίνηση αυτή ήταν σκόπιμη και διατάχθηκε από Ρώσους διοικητές.

Από την πλευρά της η Μόσχα αρνήθηκε την παραβίαση και υπογράμμισε ότι δεν έχει σκοπό να δοκιμάσει τα όρια της Συμμαχίας. Εξάλλου για το περιστατικό με τα drones που είχαν περάσει στον εναέριο χώρο της Πολωνίας η Μόσχα σημειώνει πως επρόκειτο από λάθος.

Σύμφωνα με το Bloomberg το κλίμα της συνάντησης ήταν ενδεικτικό και σημειώνει πως εστάλη το μήνυμα προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν αό το ΝΑΤΟ και την Ε.Ε..

Στο πλαίσιο των συνομιλιών Ρώσος διπλωμάτης φέρεται να είπε στους Ευρωπαίους ότι οι παραβιάσεις ήταν απάντηση στις ουκρανικές επιθέσεις στην Κριμαία, με το Κρεμλίνο να επισημαίνει ότι οι ουκρανικές επιχειρήσεις δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί χωρίς τη στήριξη του ΝΑΤΟ, συνεπώς θεωρεί πως η Ρωσία είναι ήδη σε σύγκρουση με τη Συμμαχία, συμπεριλαμβανομένων και ευρωπαϊκών κρατών.

Πηγές ανέφεραν, ακόμη, ότι η ρωσική πλευρά κράτησε εκτενείς σημειώσεις κατά τη διάρκεια των συνομιλιών.

Γερμανός κυβερνητικός αξιωματούχος επιβεβαίωσε την συνάντηση και το ότι η Ευρώπη υπογράμμισε πως οι εισβολές πρέπει να σταματήσουν.

Σημειώνεται, πως το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ που αναφέρει ότι τα κράτη – μέλη θα συζητούν μεταξύ τους εάν υπάρχει απειλή για εδαφική ακεραιότητα ή πολιτική ανεξαρτησία έχει ενεργοποιηθεί μόλις 9 φοράς από την ίδρυση της Συμμαχίας το 1949, οι δύο από αυτές ήταν τον τελευταίο μήνα, από Πολωνία και Εσθονία.

Το Bloomberg, ακόμη, σημειώνει πως αυτή η ξαφνική αύξηση της έντασης συμβαδίζει με τη ν εκτίμηση αξιωματούχων ασφαλείας ότι η Ρωσία δεν θα κάνει κάποια παραδοσιακή επίθεση κατά της Δύσης, αλλά θα επιλέξει υβριδικούς τρόπους επιχειρήσεων.

Οι Ευρωπαίοι, όμως, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διλήμματα σχετικά με τις προθέσεις της Κομισιόν και εκφράζουν επιφυλάξεις για οτιδήποτε θα μπορούσε να φέρει κλιμάκωση των εντάσεων με τη Μόσχα.