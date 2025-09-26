Από την αλαζονεία της εξουσίας στη Νέμεση

Στις 5 Ιουλίου 2010, δύο χρόνια πριν λήξει η μία και μόνη προεδρική του θητεία (2007-2012), άρχισαν για τον Σαρκοζί οι ατέρμονες περιπέτειες με τη Δικαιοσύνη.

Στήθηκε χορός δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, με αόρατες βαλίτσες γεμάτες χαρτονομίσματα, με πάμπλουτους χορηγούς που πρώτα –λένε οι υποτακτικοί τους– του τα «έσκασαν» και μετά μετάνιωσαν, με έναν δικαστή στον οποίον ο «Σαρκό» υποτίθεται ότι υποσχέθηκε προαγωγή με αντάλλαγμα πληροφορίες από ανακρίσεις κ.λπ. Α, και με μια ομάδα από βλοσυρούς Λίβυους πράκτορες του Καντάφι σε σκηνικό εξοπλισμών, διαπλοκής, μίζας και τρομοκρατίας με θύματα αθώους.

Ούτε «τα διαμάντια του Ζισκάρ ντ’ Εστέν», ούτε τα «διαμερίσματα του Ζακ Σιράκ» φτάνουν σε μέγεθος και ποικιλία τα σκάνδαλα αυτού του δεξιού προέδρου που άφησε βαριά οσμή διαφθοράς στο Μέγαρο των Ηλυσίων.

Εκείνο τον Ιούλιο ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Mediapart έκανε μια εκκωφαντική αποκάλυψη. Ανθρωπος της Λιλιάν Μπετανκούρ, κληρονόμου της L’Oréal, «κάρφωσε» ότι η βαθύπλουτη αφεντικίνα του χρηματοδότησε την εκλογή του «Σαρκό» με πακτωλό μαύρου χρήματος. Ηδη η Εφορία ξεψάχνιζε τα ύποπτα οικονομικά της Μπετανκούρ.

Την 1η Ιουλίου 2014, εκτός προεδρικού μεγάρου πια, ο Σαρκοζί προσάγεται και κρατείται από την αστυνομία στο Παρίσι για λίγες μέρες – ο πρώτος Γάλλος πρόεδρος που ταπεινώθηκε έτσι. Χιονοστιβάδα αποκαλύψεων έδειξε ότι ο ίδιος και συνεργάτες του δελέασαν τον μεγαλοδικαστή Ζιλμπέρ Αζιμπέρ με «σπρώξιμο» ανόδου στην ιεραρχία, ζητώντας του χαρτιά και πληροφορίες για το σκάνδαλο Μπετανκούρ. Την άνοιξη του 2021 πια, ο «Σαρκό», ο Αζιμπέρ και ένας εμπλεκόμενος δικηγόρος καταδικάστηκαν σε τριετή φυλάκιση με αναστολή.

Πολιτικά η ζημιά είχε γίνει, αφού το «σκάνδαλο Αζιμπέρ» πλέον έκοψε τη φόρα του πρώην προέδρου που ήθελε να διεκδικήσει και δεύτερη θητεία το 2017.

Ακολούθησαν δίκες και μικροκαταδίκες για αδικήματα όπως η παραβίαση των ορίων της προεκλογικής χρηματοδότησης και η υποκλοπή συνομιλιών και εγγράφων.

Ωσπου, τον Μάιο του 2021 μια παρέα κατηγορουμένων έκατσε στο σκαμνί –ο πρώην πρόεδρος και 13 άλλοι- για αποδοχή παράνομης οικονομικής «αρωγής» ύψους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Στόχος ήταν η επανεκλογή του Σαρκοζί το 2012, όταν έχασε από τον Σοσιαλιστή Φρανσουά Ολάντ.

Είναι η υπόθεση για την οποία ο Σαρκοζί καταδικάστηκε τελεσίδικα χθες, η ίδια για την οποία φόρεσε «βραχιολάκι γεωεντοπισμού» επί έναν χρόνο.

Ο Αδης της ανυποληψίας

Ο Νικολά Σαρκοζί με τον Μουαμάρ Καντάφι το 2007 στο Παρίσι | AP PHOTO

Χαριστική βολή στην κάθοδό του στον Αδη της πολιτικής ανυποληψίας ήταν η βρόμικη σχέση του με τον δικτάτορα της Λιβύης.

Τoν Δεκέμβριο του 2007, φρέσκος στην προεδρία, ο Σαρκοζί υποδέχτηκε πανηγυρικά τον Καντάφι σε πενθήμερη επίσημη επίσκεψη στο Παρίσι. Ηταν η πρωτοφανής νομιμοποίηση ενός αιμοσταγούς Αραβα δικτάτορα, χορηγού της τρομοκρατίας και αποσυνάγωγου στη Δύση.

Η Γαλλία πούλησε στη Λιβύη 21 πολιτικά αεροπλάνα Airbus και υπέγραψε μεγάλες συμφωνίες με φανερά και απόρρητα χωρία, ακόμη και για ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας.

Ομως το 2011 γύρισαν οι άνεμοι της Ιστορίας και φούντωσε ο εμφύλιος πόλεμος που οδήγησε στο λιντσάρισμα του Καντάφι από τον εξεγερμένο όχλο στις 20 Οκτωβρίου εκείνης της χρονιάς.

Τότε ο Σαΐφ αλ Ισλάμ Καντάφι, γιος του δικτάτορα, έδωσε συνέντευξη στο Euronews και ισχυρίστηκε ορθά-κοφτά: «Ο πατέρας μου έστειλε κρυφά 50 εκατομμύρια ευρώ στον Σαρκοζί για να εκλεγεί πρόεδρος της Γαλλίας το 2007».

Από την αλαζονεία της εξουσίας στη Νέμεση. Εκείνη η «βόμβα» έκανε σμπαράλια την καριέρα και την υστεροφημία του 70χρονου σήμερα πολιτικού, ο οποίος –σκιά του εαυτού του και έχοντας στο πλάι του την καλλονή σύζυγό του, Κάρλα Μπρούνι– (ξανα)λέει με ξέπνοη βραχνή φωνή ότι είναι θύμα σκευωρίας.