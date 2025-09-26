Δανία: Ξανά κλειστό το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ λόγω drones

«Δείχνουν» τη Ρωσία, μιλούν για «ενορχηστρωμένη προβοκάτσια», ενώ η Μόσχα αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε ανάμειξη.

Έκλεισε προσωρινά το βράδυ της Πέμπτης το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ στη Δανία, μετά από αναφορές για drones στον εναέριο χώρο.

Πρόκειται για τη δεύτερη σερί νύχτα όπου κλείνει ο εναέριος χώρος πάνω από το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ μετά την παρουσία drones σύμφωνα με την αστυνομία και την υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24.

Αρχικά αργά το βράδυ της Πέμπτης η πτήση KL1289 της KLM επέστρεψε στο Άμστερνταμ, ενώ η πτήση SK1225 της Scandinavian Airlines από την Κοπεγχάγη ακυρώθηκε, ανακοίνωσε η FlightRadar24 μέσω της πλατφόρμας X.

Έτοιμη η Γαλλία να βοηθήσει στην ασφάλεια του εναέριου χώρου

Η Γαλλία είναι έτοιμη «να συμβάλει στη διαφύλαξη της ασφάλειας του εναέριου χώρου της Δανίας» μετά τις πτήσεις drones κοντά σε αεροδρόμια της σκανδιναβικής χώρας, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ο Εμανουέλ Μακρόν.

«Μόλις μίλησα στην πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρεντέκρικσεν. Εξέφρασα την πλήρη αλληλεγγύη της Γαλλίας στη Δανία μετά τις επανειλημμένες εισβολές άγνωστου ταυτότητας drones που επηρέασαν τη λειτουργία του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης», ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ αργά το βράδυ της Πέμπτης. «Η Γαλλία είναι έτοιμη να παράσχει υποστήριξη στη Δανία σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση της κατάστασης και να συμβάλει στην ασφάλεια του δανικού εναέριου χώρου», συμπλήρωσε ο Μακρόν.

Για «υβριδικές επιθέσεις» που ενδέχεται να πολλαπλασιαστούν, έκανε λόγο η πρωθυπουργός της Δανίας, αναφερόμενη σε ρωσική «απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια».

Η Ρωσία αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε ανάμιξη και η πρεσβεία της στην Κοπεγχάγη κατήγγειλε «ενορχηστρωμένη προβοκάτσια».