Γυναικοκτονία στην Τουρκία: Την πυροβόλησε εν ψυχρώ μέσα στο νοσοκομείο

Ακόμα μια γυναικοκτονία, αυτή τη φορά στην Τουρκία σημειώθηκε την Τετάρτη με θύμα μια 42χρονη μητέρα δύο παιδιών. Ο πρώην σύζυγός της τη δολοφόνησε μέσα σε ιδιωτικό νοσοκομείο στην πόλη Καχρανμαρμαράς, την ώρα που η γυναίκα βρισκόταν στη δουλειά της.
Σύμφωνα με όσα κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας του νοσοκομείου, ο 44χρονος φαίνεται να μπαίνει στο γραφείο της πρώην συζύγου του, κρατώντας μια τσάντα. Δευτερόλεπτα αργότερα, η γυναίκα φαίνεται να βγαίνει από το γραφείο και να τρέχει προσπαθώντας να γλιτώσει.
Τότε, ο 44χρονος έβγαλε από την τσάντα που κρατούσε μια καραμπίνα με την οποία πυροβόλησε εξ επαφής την 42χρονη σε μια σκάλα ενώ εκείνη είχε σηκώσει τα χέρια ψηλά εκλιπαρώντας τον να σταματήσει. Ο ίδιος, μάλιστα, πυροβόλησε άλλες δύο φορές τη γυναίκα πριν να κατευθυνθεί τρέχοντας προς την έξοδο, όπως φαίνεται σε βίντεο από τις κάμερες.
Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης τονίζουν ότι η γυναικοκτονία έγινε μία μέρα μετά την έκδοση περιοριστικών μέτρων από την 42χρονη σε βάρος του 44χρονου.
Ο δράστης συνελήφθη λίγη ώρα μετά το έγκλημα με τις εισαγγελικές αρχές να ζητούν την καταδίκη του σε ισόβια κάθειρξη.
