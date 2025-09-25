Το Global Sumud Flotilla απέρριψε την πρόταση της Μελόνι, συνεχίζει το ταξίδι του

Εκπρόσωπος του Global Sumud Flotilla ανακοίνωσε ότι η αποστολή απέρριψε την πρόταση της Ρώμης για παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στην Κύπρο

Εκπρόσωπος της αποστολής Global Sumud Flottilla ανακοίνωσε ότι τα μέλη του ανθρωπιστικού στόλου απέρριψαν την πρόταση της ιταλικής κυβέρνησης για την παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε εκπρόσωπο του Λατινικού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στην Κύπρο.

Παράλληλα, τα μέλη της Sumud Flottilla θεωρούν ότι, βάσει των πληροφοριών τους, το Ισραήλ «είναι πολύ πιθανό να πλήξει και πάλι τα πλοιάρια, ακόμη και με θανατηφόρα όπλα, μέσα στο επόμενο σαρανταοκτάωρο».

Εν τω μεταξύ, ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο τόνισε ότι «η ανθρωπιστική αυτή αποστολή δεν πρέπει να προσπαθήσει να σπάσει το ναυτικό μπλόκο του Ισραήλ διότι θα μπορούσαν να εκτεθούν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, σε μια περιοχή στην οποία δεν μπορεί να γίνει καμία παρέμβαση». «Πρόκειται για κάτι που στερείται λογικής», πρόσθεσε.

Ο Κροζέτο εξήγησε, παράλληλα, ότι η ιταλική φρεγάτα Alpino πρόκειται να αντικαταστήσει τη φρεγάτα Fasan, με στόχο την παροχή προστασίας στα μέλη της Global Sumud Flottilla στα διεθνή χωρικά ύδατα. Υπενθυμίζεται ότι χθες, ο Ιταλός υπουργός Άμυνας ανακοίνωσε την αποστολή της φρεγάτας Fasan με σκοπό τη προστασία της ιταλικής αποστολής του Global Sumud Flotilla, ενώ και η Ισπανία προανήγγειλε την αποστολή δικής της φρεγάτας για την ισπανική αποστολή.