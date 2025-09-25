Πολιτικός «σεισμός» στη Γαλλία - Για σκάνδαλο μιλά ο Σαρκοζί

Ο Σαρκοζί γίνεται ο πρώτος πρώην πρόεδρος της χώρας που οδηγείται στη φυλακή.

Ποινή κάθειρξης πέντε ετών επέβαλε δικαστήριο στον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος καταδικάστηκε για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Η υπόθεση αφορά την παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του Σαρκοζί από τη Λιβύη του Μουάμαρ Καντάφι, που απασχόλησε για χρόνια τη γαλλική πολιτική και κοινωνική ζωή. Σήμερα, λοιπόν, το Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού έκρινε ένοχο τον πρώην πρόεδρο για εγκληματική συνωμοσία από το 2005 ως το 2007.

Έτσι, ο Σαρκοζί γίνεται ο πρώτος πρώην πρόεδρος της Γαλλίας που θα εκτίσει ποινή κάθειρξης.

Επίσης, του επιβλήθηκε πρόστιμο 100.000 ευρώ, πενταετής απαγόρευση των πολιτικών του δικαιωμάτων, καθώς και πενταετής στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι. Πάντως, το δικαστήριο τον αθώωσε από άλλες κατηγορίες διαφθοράς όπως αυτή της υπεξαίρεσης λιβυκών δημόσιων κεφαλαίων, της παθητικής δωροδοκίας και της παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας.

«Είμαι αθώος...»

Από την πλευρά του ο Νικολά Σαρκοζί επιμένει πως είναι αθώος και κάνει λόγο για σκάνδαλο.

«Αυτή η ετυμηγορία έχει μεγαλύτερη βαρύτητα για το κράτος δικαίου. Το μίσος δεν έχει όρια... Αν θέλουν οπωσδήποτε να κοιμηθώ στη φυλακή, θα κοιμηθώ στη φυλακή, αλλά με το κεφάλι ψηλά... Είμαι αθώος. Αυτή η αδικία είναι σκάνδαλο... Θα ασκήσω έφεση. Θα αγωνιστώ μέχρι την τελευταία μου πνοή», είπε βγαίνοντας από τη δικαστική αίθουσα ο 70χρονος Σαρκοζί.

Μέχρι την εκδίκαση της έφεσης, ο πρώην πρόεδρος (2007 έως το 2012) που κρίθηκε ένοχος για «εγκληματική συνωμοσία», δεν θα αποφύγει τη φυλακή.

Κατά τη διάρκεια της τρίωρης ανάγνωσης της απόφασης των 400 σελίδων, η πρόεδρος του Ποινικού Δικαστηρίου του Παρισιού, Ναταλί Γκαβαρίνο, εξήγησε ότι ο Σαρκοζί κρίνεται ένοχος για εγκληματική συνωμοσία επειδή «επέτρεψε στους στενούς συνεργάτες και τους πολιτικούς υποστηρικτές του, επί των οποίων είχε εξουσία», να ζητήσουν από τις λιβυκές αρχές «να λάβουν ή να επιχειρήσουν να λάβουν οικονομική υποστήριξη στη Λιβύη με σκοπό την εξασφάλιση χρηματοδότησης» για την προεκλογική του εκστρατεία του 2007.

Καταδικασμένος οριστικά σε φυλάκιση ενός έτους για διαφθορά και αθέμιτη άσκηση επιρροής στην υπόθεση των λεγόμενων «παρακολουθήσεων», ο Σαρκοζί είχε ήδη αναγκαστεί να φοράει ηλεκτρονικό βραχιολάκι από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο, μια τιμωρία από τότε άνευ προηγουμένου στη Γαλλία για πρώην αρχηγό κράτους.

Άμεσα εκτελεστή η ποινή φυλάκισης

Σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στην υπόθεση, ο Σαρκοζί κλήθηκε στο δικαστήριο στις 13 Οκτωβρίου για να καθοριστεί η ημερομηνία φυλάκισής του. Μια δικαστική πηγή είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα αυτήν την ημερομηνία, αλλά διευκρίνισε ότι ο πρώην αρχηγός του κράτους (2007-2012) θα φυλακιστεί «σχετικά σύντομα» μετά την κλήτευσή του.

Ωστόσο, η ποινή φυλάκισης είναι άμεσα εκτελεστή, με τον δικαστή να λέει ότι ο Σαρκοζί θα έχει μόνο ένα σύντομο χρονικό διάστημα για να τακτοποιήσει τις υποθέσεις του προτού οι εισαγγελείς τον καλέσουν για να μπεί στη φυλακη. Αυτό θα πρέπει να συμβεί εντός ενός μήνα. Η γαλλική νομοθεσία ορίζει ότι πρέπει να κλητευθεί εντός ενός μηνός από την εισαγγελία, η οποία θα τον ειδοποιήσει για την ημερομηνία φυλάκισής του. Οποιαδήποτε έφεση δεν θα αναστέλλει την εφαρμογή της απόφασης.